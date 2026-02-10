Un alto funcionario iraní se encuentra en Omán, sede de conversaciones nucleares con EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. REUTERS/Mohamed Azakir

Un alto funcionario de seguridad iraní viajó el martes a Omán, el sultanato de Oriente Medio que media en las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear de la República Islámica, con el objetivo de frenar un posible ataque estadounidense.

Ali Larijani, ex presidente del parlamento iraní y actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, probablemente transmitió la respuesta de Irán a la primera ronda de conversaciones indirectas celebrada la semana pasada en Mascate con los estadounidenses.

El séquito de Larijani compartió fotos de él reuniéndose con el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr al-Busaidi, principal intermediario en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con lo que parecía ser una carta envuelta en plástico y sentado junto al diplomático omaní.

Irán ha comunicado previamente sus posiciones por escrito en sus tratos con los estadounidenses. Los medios iraníes habían afirmado que Larijani transmitiría un mensaje importante durante el viaje.

Larijani también se reunió con el sultán omaní Haitham bin Tariq durante casi tres horas, según informó la agencia de noticias estatal IRNA. Ni Irán ni Omán ofrecieron detalles sobre lo discutido en las reuniones.

El funcionario tenía previsto viajar posteriormente a Qatar, donde se encuentra una importante instalación militar estadounidense que Irán atacó en junio, después de que Estados Unidos bombardeara plantas nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Teherán y Washington mantuvieron nuevas conversaciones nucleares la semana pasada en Omán. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en declaraciones el domingo a diplomáticos en una cumbre en Teherán, señaló que Irán se mantendría firme en su postura de que debe ser capaz de enriquecer uranio, un importante punto de discordia con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Annabelle Gordon

Esa guerra interrumpió las rondas anteriores de conversaciones nucleares entre Washington y Teherán. “La reunión de Mascate, que no fue larga, sino de medio día, fue para nosotros una forma de evaluar la seriedad de la otra parte y de determinar cómo podíamos continuar el proceso. Por lo tanto, abordamos principalmente las generalidades”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a los periodistas en una conferencia de prensa el martes en Teherán.

“Nuestros principios son claros. Nuestra exigencia es proteger los intereses de la nación iraní con base en las normas internacionales, el Tratado de No Proliferación Nuclear y el uso pacífico de la energía nuclear”, añadió Baghaei. “En cuanto a los detalles, debemos esperar los próximos pasos y ver cómo continúa este proceso diplomático”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington esta semana, y se espera que Irán sea el principal tema de discusión.

Estados Unidos ha desplegando el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra en Oriente Medio para presionar a Irán a un acuerdo y contar con la potencia de fuego necesaria para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo. Las fuerzas estadounidenses ya derribaron un dron que, según afirman, se acercó demasiado al Lincoln y acudieron en ayuda de un buque con bandera estadounidense que las fuerzas iraníes intentaron detener en el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico.

La Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. emitió el lunes una nueva advertencia a los buques estadounidenses en el estrecho para que “permanezcan lo más lejos posible del mar territorial de Irán sin comprometer la seguridad de la navegación”. El estrecho, por el que pasa una quinta parte del comercio de petróleo, se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán. Quienes viajen al Golfo Pérsico deben pasar por aguas iraníes.

(Con información de AP)