Crece la censura de Putin en Rusia: aumenta el control sobre los celulares y habrá más restricciones a redes sociales

El parlamento controlado por el Kremlin aprobó un conjunto de normas que incluyen la obligación de reportar cualquier contacto con el extranjero. Se limitan los accesos a canales informativos en la plataforma de mensajería Telegram

Putin aumenta la censura en Rusia con restricciones a Telegram (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reforzó el control sobre el acceso digital en el país mediante nuevas restricciones a Telegram y el avance en la adopción de un paquete de medidas legislativas orientadas a incrementar la vigilancia estatal sobre los servicios digitales. Roskomnadzor, la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones, confirmó que mantendrá las restricciones al servicio de mensajería hasta que se subsanen las violaciones a la legislación nacional. El servicio de prensa de la agencia argumentó que los datos personales siguen desprotegidos y persisten riesgos de fraude y actividades delictivas a través de la plataforma.

En el contexto de la censura sobre la guerra en Ucrania, Telegram se consolidó como la principal fuente de información sobre los hechos y consecuencias de la invasión ordenada por Putin en febrero de 2022. Altos cargos ucranianos y los mandos militares emplean canales en la aplicación para difundir detalles constantes sobre los combates.

Las autoridades de telecomunicaciones reiteraron su disposición para colaborar con cualquier servicio digital nacional o extranjero, siempre que cumpla con los requisitos de la legislación rusa y respete a los ciudadanos del país. Entre las condiciones establecidas figuran el alojamiento de servidores en territorio ruso, la protección de los datos personales, la prevención del fraude, el extremismo y el terrorismo.

El gobierno de Vladimir Putin refuerza el control sobre Telegram exigiendo mayor protección de datos personales y mecanismos contra el fraude

El parlamento ruso (Duma Estatal) aprobó en primera discusión un proyecto legislativo que contiene alrededor de veinte iniciativas para reforzar el control digital sobre la población. El documento, presentado por el gobierno en diciembre de 2025, prevé que los padres deban notificar a los operadores si transfieren tarjetas SIM registradas a su nombre a sus hijos, designándolas como “SIM infantiles”. Además, establece que cada móvil importado a la Federación Rusa recibirá un número de pasaporte único de quince dígitos, conocido como IMEI, el cual será incorporado en una base de datos regulada por el Ejecutivo.

El acceso a la cuenta de Gosuslugi, el portal estatal, solo podrá restablecerse mediante métodos considerados fiables: verificación presencial en un Centro Multifuncional (MFC), uso de Max Messenger, aplicaciones y páginas bancarias, así como datos biométricos y firma electrónica calificada.

El texto también determina que una persona no podrá solicitar más de 20 tarjetas bancarias en total ni más de cinco tarjetas de un mismo banco. Los autores de la iniciativa proponen que el Banco Central de la Federación Rusa tenga la facultad de modificar estos límites.

Telegram se convirtió en la principal fuente de información sobre la guerra en Ucrania, pese a la censura rusa establecida desde 2022 (REUTERS/ARCHIVO)

Asimismo, si es técnicamente viable, los operadores de telecomunicaciones tendrán la obligación de reportar todas las llamadas internacionales recibidas por sus abonados, aumentando así la trazabilidad de las comunicaciones externas.

Entre otras disposiciones, se introduce la prohibición de sitios web de phishing y se obliga a los bancos a adoptar medidas adicionales de protección contra el fraude cibernético. En caso de incumplimiento, las entidades deberán compensar a los clientes por los fondos perdidos. Por último, el portal Gosuslugi incorporará un botón de pánico para quienes sean blanco de delitos informáticos.

