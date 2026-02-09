Jimmy Lai, el magnate de Hong Kong y defensor de la democracia que se enfrentó al régimen de China

FOTO DE ARCHIVO: El magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, sale del Tribunal de Apelación Final en una camioneta de la prisión en Hong Kong, China. 9 de febrero de 2021. REUTERS/Tyrone Siu

Jimmy Lai, el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong y crítico de China, fue condenado el lunes a 20 años de prisión, el castigo más severo bajo la ley de seguridad nacional de la ciudad que Pekín impuso tras las a veces violentas protestas prodemocráticas de 2019.

La sentencia es el último golpe para un millonario hecho a sí mismo que se negó a quedarse callado después de la represión de Pekín que siguió a las protestas de Hong Kong en 2019, continuando su labor de denuncia sobre los riesgos del autoritarismo en su país y en el extranjero.

Conocido por su complexión robusta parecida a la de un boxeador, su discurso enérgico y su naturaleza intransigente, Lai utilizó su fortuna para financiar el movimiento prodemocracia de Hong Kong, mientras que su periódico sensacionalista, Apple Daily, apoyaba causas liberales y nunca dudó en criticar a las autoridades hasta que fue cerrado en 2021 tras redadas policiales.

Esas redadas se produjeron luego de que Pekín impusiera la ley de seguridad nacional en Hong Kong y arrestara a Lai poco después, acusándolo de colusión con fuerzas extranjeras y sedición.

Hablando antes de su arresto, Lai dijo a Reuters que “lucharía hasta el último día”. Lai, de 78 años, ha estado bajo custodia durante más de cinco años, gran parte de ese tiempo en confinamiento solitario, y su salud ha sufrido.

Teresa Lai, esposa de Jimmy Lai, sale del edificio de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon después de que Jimmy Lai, fundador del ahora desaparecido periódico prodemocracia Apple Daily, fuera condenado a un total de 20 años de prisión por tres cargos, que incluyen dos por conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras y uno por publicación de materiales sediciosos, en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

Devoto católico, Lai había sido retenido en una celda con una pequeña ventana que daba a un pasillo, según su familia. Quienes lo rodean afirman que su fe ha ayudado a fortalecer su lucha en los tribunales y contra el Partido Comunista Chino.

El cardenal Joseph Zen, de 94 años, destacado defensor de la democracia y alto clérigo católico, solía visitar a Lai en la cárcel. La historia de Lai, de unos orígenes humildes hasta la riqueza y la rebeldía, es emblemática de Hong Kong —una ex colonia británica devuelta al dominio chino en 1997—, que durante mucho tiempo ha estado orgullosa de su temple y espíritu empresarial, pero cuyo entusiasmo por los valores occidentales liberales resultó ser demasiado para Pekín.

Primeros años

Un joven luchador que se ganaba la vida en las calles de Cantón, en el sur de China, Lai huyó en 1961 a Hong Kong en la bodega de un barco pesquero. Ese adolescente sin dinero llegó a tener su propia fábrica y fundar la exitosa cadena de ropa Giordano.

Las matanzas de junio de 1989 de manifestantes prodemocracia por parte de tanques y tropas del Ejército Popular de Liberación en la Plaza de Tiananmen y sus alrededores en Pekín fue un momento crucial, que empujó a Lai hacia el activismo y el periodismo.

Fundó un semanario, Next Magazine, en 1990, y después de que las tiendas Giordano en China continental fueran incluidas en una lista negra a mediados de los años 90 por su activismo, Lai vendió el negocio y utilizó los ingresos para lanzar Apple Daily en 1995.

El combativo tabloide mezclaba noticias sobre crímenes con escándalos sexuales, consejos para carreras de caballos e investigaciones sobre la élite de Hong Kong y China, convirtiéndose en un éxito instantáneo.

El obispo retirado, cardenal Joseph Zen Ze-kiun, y Teresa Lai, esposa de Jimmy Lai, llegan al edificio de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon para la sentencia en el juicio por colusión en virtud de la ley de seguridad nacional contra Lai, fundador del ahora desaparecido periódico prodemocracia Apple Daily, en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

Lai escribió una columna en la que llamó a Li Peng, el primer ministro chino de entonces que estaba entre los funcionarios responsabilizados por la represión de Tiananmen, “hijo de un huevo de tortuga”, un término sumamente ofensivo.

Más tarde llamó al actual líder chino, Xi Jinping, un “dictador”. “Cuanta más información tienes, más sabes lo que pasa”, dijo Lai en el tribunal. “Cuanto más libre eres”.

Tras tomar el control de Hong Kong en 1997, Pekín prometió amplias libertades y un alto grado de autonomía bajo un modelo de gobierno de “un país, dos sistemas”.

Pero los críticos, incluido Lai, dicen que la actual represión por la seguridad nacional ha erosionado esas promesas. En 2014, durante el “Movimiento de los Paraguas”, cuando los manifestantes ocuparon autopistas durante 79 días en demanda de democracia plena, Lai fue uno de los arrestados, aunque evitó ir a la cárcel.

Pero en 2019, cuando millones de personas se manifestaron contra el control cada vez más estricto de China sobre Hong Kong, los medios estatales lo llamaron “una fuerza del mal, no un héroe de la democracia.”

Lai dijo entonces: “Tenemos que ser flexibles, innovadores y pacientes, pero persistir.” Al dictar la sentencia de Lai, los tres jueces escribieron que su castigo se agravó por el hecho de que era el “cerebro” y la fuerza motriz detrás de las conspiraciones de colusión extranjera.

Las autoridades chinas y de Hong Kong han defendido la ley de seguridad nacional de la ciudad, afirmando que ha restaurado la estabilidad y que Lai ha tenido un juicio justo.

El pecado de decir “preso político”

En 2008, Lai figuraba entre las 40 personas más ricas de Hong Kong según la revista Forbes, con una fortuna de 1.200 millones de dólares hongkoneses (154 millones de dólares estadounidenses). En 2021, sus activos y acciones en la empresa mediática Next Digital fueron congelados, asfixiando el flujo de caja y llevando a su eventual cierre.

Durante su juicio, Lai se refirió repetidamente a sí mismo como un “preso político”. Esto provocó la reprensión de uno de los jueces, quien dijo que Lai estaba en el tribunal para enfrentar un cargo penal. Lai dijo que tenía derecho a discrepar.

Aunque Lai dijo que su lucha por la democracia probablemente no terminaría bien para él, calificó el sacrificio de “honor.” Su familia, incluidos seis hijos de dos matrimonios, lo ha apoyado en todo momento.

En octubre, su esposa Teresa fue fotografiada con una de las hijas de la pareja reuniéndose con el Papa en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, vestidas con atuendo formal negro, mientras crecían las preocupaciones sobre la salud de Lai.

“Nuestro padre entró fuerte, mentalmente aún lo está, pero físicamente ahora está significativamente más débil”, comentó su hija Claire a Reuters. Su padre sufría de dolores de espalda y cintura, diabetes, palpitaciones cardíacas y una presión arterial “significativamente más alta” que hace un año, detalló.

“Ir al tribunal y los juicios largos ya son difíciles, pero fue interrogado y atacado tanto por los jueces como por la fiscalía”, añadió. “Sin embargo, lo único que demostraron es que mi padre es un hombre que ama a Dios, ama la verdad, ama la libertad y ama a su familia”.

(C) Reuters.-