Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 2.000 drones, 1.200 bombas y 116 misiles contra Ucrania en una semana

Un informe oficial revela un incremento sostenido en las ofensivas rusas, que afectan tanto a infraestructuras clave como a zonas habitadas, mientras persisten contactos diplomáticos entre las partes involucradas en el conflicto

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 2.000 drones, 1.200 bombas y 116 misiles contra Ucrania en una semana

Más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles fueron lanzados contra Ucrania durante la primera semana de febrero, denunció este domingo el presidente Volodímir Zelensky. En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el mandatario detalló que la ofensiva rusa alcanzó numerosas ciudades y pueblos, con impactos diarios en la infraestructura energética, logística y en edificios residenciales.

Zelensky afirmó que estos ataques masivos ocurrieron incluso cuando se mantenían los contactos diplomáticos para buscar una solución al conflicto. Aludió a las recientes reuniones trilaterales celebradas en Abu Dabi, en las que participaron enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. A pesar de estos esfuerzos, el presidente subrayó que las fuerzas rusas continúan acosando a la población civil e instalaciones estratégicas de manera sistemática.

El presidente Zelensky denuncia aumento de ataques rusos con drones y misiles en Ucrania (Fuerzas Armadas de Ucrania/REUTERS)

En su mensaje, el jefe de Estado ucraniano advirtió sobre la posibilidad de una escalada de la violencia si no se produce una respuesta internacional contundente. “Si no hay respuesta del mundo, los ataques se harán más frecuentes. Y cada vez más brutales”, señaló. Zelensky insistió en que es imprescindible el apoyo real a Ucrania en materia de defensa, reclamando “misiles para sistemas de defensa aérea”, así como armamento adicional para las tropas que, según sus palabras, “frenan esta agresión todos los días”. El mandatario también pidió “presión constante contra Rusia” como medida para contener la ofensiva.

Durante el fin de semana, Rusia utilizó más de 400 drones y 40 misiles en ataques concentrados en áreas urbanas y estratégicas (Fuerzas Armadas de Ucrania/REUTERS)

Según lo informado, solo durante el fin de semana, Rusia empleó 500 drones de ataque contra territorio ucraniano. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, las fuerzas rusas lanzaron más de 400 drones y 40 misiles en ataques que se concentraron en áreas urbanas y en infraestructuras estratégicas. La ofensiva continuó la noche siguiente, cuando la Fuerza Aérea de Ucrania reportó el uso de 101 drones por parte de Rusia, de los cuales 69 fueron derribados. El resto lograron alcanzar distintos objetivos en territorio ucraniano.

En la madrugada de este domingo, un ataque ruso afectó un edificio residencial en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país. De acuerdo con los Servicios de Emergencia de Ucrania, el incendio causado por el impacto se extendió por 250 metros cuadrados, alcanzando apartamentos del tercer piso y varios vehículos estacionados en el patio. Al menos una persona murió y dos resultaron heridas. Los equipos de rescate debieron auxiliar a los residentes, ya que la entrada principal quedó bloqueada como consecuencia de la explosión.

Los ataques con drones han intensificado la presión sobre la población civil y la infraestructura, subrayando la necesidad de ayuda militar internacional (Fuerzas Armadas de Ucrania/REUTERS)

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 22 drones ucranianos durante la última madrugada. Once de estos aparatos fueron interceptados en la región fronteriza de Briansk, otros cuatro en Kaluga, uno en Kursk y seis sobre el mar Negro. El sábado, en el mismo intervalo horario, las tropas rusas destruyeron 82 drones ucranianos, en una operación que se concentró principalmente en la región de Volgogrado, a unos 900 kilómetros al sur de Moscú.

Un edificio residencial de Kramatorsk resultó gravemente dañado por un ataque ruso, dejando un muerto y dos heridos (Fuerzas Armadas de Ucrania/REUTERS)

Las autoridades regionales de Bélgorod informaron sobre el fallecimiento de una persona y seis heridos a causa de ataques de drones ucranianos registrados entre el viernes y el sábado. Estos incidentes reflejan la intensidad y el alcance de la guerra de drones que actualmente protagonizan ambos bandos en el conflicto.

Desde el inicio del año, los ataques con drones y misiles han intensificado la presión sobre la infraestructura y la población civil de Ucrania. El presidente Zelensky reiteró la urgencia de recibir ayuda militar adicional y el compromiso de la comunidad internacional para evitar una escalada aún mayor de la violencia.

(Con información de EFE)

