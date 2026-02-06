Mundo

Quién es Vladímir Alexéyev, el subdirector de la inteligencia militar rusa que fue baleado en Moscú

El ataque ocurrió días después de que su jefe participara en negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania

Alexéyev fue herido de bala
Alexéyev fue herido de bala en un ataque en su domicilio en Moscú (EFE)

El viernes por la mañana, Vladímir Alexéyev, subdirector de la inteligencia militar rusa, resultó gravemente herido y hospitalizado tras recibir varios disparos en su domicilio en Moscú.

La figura de Alexéyev trasciende el episodio violento reciente: su trayectoria lo posiciona como uno de los hombres clave en el entramado de la seguridad y las operaciones militares rusas de las últimas décadas.

Este hombre nació en Ucrania en 1961 y, tras graduarse en la academia militar, construyó una carrera sostenida dentro de las fuerzas armadas rusas.

Alcanzó el rango de teniente general y se convirtió en el número dos de la Dirección Principal del Estado Mayor General (GRU), la agencia de inteligencia militar de Rusia cuya influencia se extiende dentro y fuera del país.

Vladimir Alexeyev nació en Ucrania
Vladimir Alexeyev nació en Ucrania en 1961 y desarrolló su carrera en las fuerzas armadas rusas (Reuters)

Por su parte, su papel en la coordinación y supervisión de los grupos paramilitares rusos en el extranjero ha sido central, especialmente en años recientes, cuando Moscú intensificó la utilización de estos actores en zonas de conflicto.

Además, ocupó un lugar destacado en la estructura de mando del GRU y mantuvo una relación directa con operaciones internacionales de alto perfil.

Su nombre cobró notoriedad pública fuera de Rusia en 2018, cuando fue sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido a raíz de las investigaciones del envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, Reino Unido, un caso que tensó aún más las relaciones entre Moscú y Occidente.

Serguéi Skripal fue un exespía
Serguéi Skripal fue un exespía ruso envenenado con su hija en Salisbury, Reino Unido, en 2018

El general también fue protagonista durante la guerra en Siria, donde su rol en la intervención militar rusa le valió el título de Héroe de Rusia.

Dentro de la guerra en Ucrania, Alexéyev asumió la dirección de negociaciones en momentos críticos. En mayo de 2022, encabezó el equipo ruso durante la retirada del destacamento ucraniano de Azovstal, en Mariúpol.

Según narró Denys Prokopenko, comandante de la Brigada Azov, en declaraciones recogidas por Ukraine Pavda, Alexéyev firmó un compromiso para garantizar el respeto a la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra.

Prokopenko cuestionó el cumplimiento de dicho acuerdo y lo acusó de traición, señalando que las condiciones prometidas no fueron respetadas en el trato a los cautivos ucranianos.

El historial del general incluye, además, la interlocución directa con líderes de los grupos paramilitares rusos. Durante el motín de Wagner en junio de 2023, cuando Yevgueni Prigozhin tomó las guarniciones militares de Rostov, Alexéyev intervino en negociaciones televisadas, llegando incluso a responder con ironía a las demandas de Prigozhin.

Yevgueni Prigozhin lideró el grupo
Yevgueni Prigozhin lideró el grupo mercenario Wagner y protagonizó un motín en Rusia en 2023 (Yevgueni Prigozhin vía Telegram)

Su papel en ese episodio puso en duda su relación con la cúpula del Kremlin, aunque logró conservar su cargo y, tras la muerte de Prigozhin, asumió la responsabilidad sobre el grupo Redut, que remplazó a Wagner en operaciones internacionales, especialmente en el continente africano.

El portal independiente The Insider, lo identificó como uno de los principales organizadores de la ofensiva rusa inicial en Ucrania y responsable de proyectos de proyección internacional, como la supervisión del rally Ruta de la Seda, destinado a promover los camiones KAMAZ y fortalecer la cooperación con China.

(Con información de EFE y BBC)

