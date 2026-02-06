Mundo

Un subdirector de la inteligencia militar rusa fue herido de bala en un ataque en Moscú

Vladimir Alekseyev, de 64 años, recibió varios disparos de un pistolero no identificado en un edificio de apartamentos en el noroeste de la capital rusa. Fue hospitalizado

El teniente general Vladimir Alekseyev
El teniente general Vladimir Alekseyev habla con soldados en un lugar no identificado (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP/Archivo)

Un subdirector de la inteligencia militar rusa fue herido de bala este viernes en Moscú en un ataque que sigue a una serie de asesinatos de altos cargos militares que Rusia ha atribuido a Ucrania.

El teniente general Vladimir Alekseyev, de 64 años, recibió varios disparos de un pistolero no identificado en un edificio de apartamentos en el noroeste de la capital rusa y fue hospitalizado, explicó la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado.

Petrenko no especuló con quién podría estar detrás del ataque a Alekseyev, quien ha ocupado el cargo de primer subdirector de la inteligencia militar desde 2011. Fue condecorado con la medalla de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria, y en junio de 2023 fue grabado hablando con el jefe de mercenarios Yevgeny Prigozhin cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar en la ciudad sureña de Rostov del Don durante su fallida rebelión.

El ataque ocurrió un día después de que negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran dos días de conversaciones en Abu Dabi para tratar de poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania. La delegación del Kremlin estuvo encabezada por el jefe de la inteligencia militar, el almirante Igor Kostyukov.

El presidente, Vladimir Putin, fue informado del ataque, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien agregó que las agencias de seguridad deben reforzar la protección de los altos cargos militares durante el conflicto en Ucrania.

Investigadores salen del edificio residencial
Investigadores salen del edificio residencial donde fue baleado el subdirector de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, en Moscú, Rusia, el 6 de febrero de 2026 (AP Foto/Pavel Bednyakov)

Desde que Moscú envió tropas al país vecino hace casi cuatro años, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales y figuras públicas suelo ruso. Ucrania se ha atribuido la autoría de algunos de esos atentados, pero no realizó comentarios acerca del tiroteo de Alekseyev.

En diciembre, un coche bomba acabó con la vida del teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

En abril del año pasado, otro alto cargo militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su coche, estacionado cerca del edificio de apartamentos en el que vivía a las afueras de la capital. Las autoridades arrestaron a un sospechoso de inmediato.

Días después de la muerte de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que había recibido un reporte del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania acerca de la “liquidación” de altos mandos militares rusos. “La justicia llega inevitablemente”, afirmó entonces el mandatario, que no mencionó directamente a Moskalik.

En diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter eléctrico en el exterior de su edificio de apartamentos. Su asistente también falleció en el ataque. Los servicios de seguridad de Ucrania reivindicaron la responsabilidad por el atentado.

(Con información de AP)

