Finlandia enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 43 millones de euros

La nueva entrega aumenta el monto total de la asistencia finlandesa a Kiev a €3.200 millones. Como en ocasiones anteriores, el Gobierno no dio detalles sobre el contenido preciso, el método de entrega ni el calendario, por motivos de seguridad

Un infante de marina estadounidense participa en un ejercicio militar llamado "Cold Response 2022", que reúne a unos 30.000 soldados de países miembros de la OTAN, además de Finlandia y Suecia, en medio de la invasión rusa de Ucrania (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

Finlandia anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en €43 millones, el trigésimo segundo desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La nueva entrega aumenta el monto total de la asistencia finlandesa a Kiev a €3.200 millones. El paquete incluye material de defensa de fabricación finlandesa, adquirido dentro del programa especial del Ministerio de Defensa en apoyo a Ucrania, según detalló el Ejecutivo en un comunicado.

“Finlandia seguirá apoyando a Ucrania mediante el suministro de material de defensa según lo previsto. Además de nuestros paquetes de ayuda, también participamos en varias coaliciones destinadas a desarrollar y fortalecer las propias capacidades de Ucrania”, declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen.

Häkkänen subrayó que el objetivo de Helsinki es contribuir a que el Gobierno ucraniano disponga de “el derecho y la capacidad de defenderse”. El Ministerio de Defensa explicó que la confección del armamento tuvo en cuenta tanto las necesidades ucranianas como los recursos de las Fuerzas Armadas finlandesas.

Como en ocasiones anteriores, el Gobierno no dio detalles sobre el contenido preciso, el método de entrega ni el calendario, por motivos de seguridad. Finlandia es el sexto país de la Unión Europea que más ayuda aportó a Ucrania en relación con su PIB, tras Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, según cifras del Instituto de Kiel.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, escucha al presidente de Finlandia, Alexander Stubb (Ludovic Marin/REUTERS/Archivo)

A su vez, los países de la Unión Europea (UE) aprobaron, el miércoles pasado, el uso del préstamo de USD 106 millones por parte de Kiev para la compra de armamento a aliados como Reino Unido, siempre que estos contribuyan financieramente a la operación. El objetivo es cubrir la brecha presupuestaria del gobierno del presidente Volodimir Zelensky tras cuatro años de guerra con Rusia.

El acuerdo, basado en una propuesta de Chipre, prevé que Bruselas realice el primer desembolso en abril. El préstamo se divide en dos grandes bloques: una parte destinada a asistencia militar y otra al respaldo del presupuesto ucraniano.

El mecanismo, denominado “principio de cascada”, da prioridad a proveedores ucranianos y de la UE; en segunda instancia, a países del Espacio Económico Europeo; y, finalmente, a otros mercados, incluidos Estados Unidos, si los proveedores comunitarios no pueden abastecer con la rapidez requerida.

Países con acuerdos de seguridad y defensa con la UE, como Japón, Corea del Sur y Canadá, podrán participar en la provisión de armamento, siempre que asuman una parte proporcional de los costos del préstamo. La financiación se hará a través de deuda común, con el presupuesto comunitario como garantía.

El ejecutivo finlandés envía material de defensa adicional a Ucrania por trigésima segunda ocasión (REUTERS/Bart Biesemans)

Del total, 24 países contribuirán con entre €2.000 y €3.000 millones anuales, quedando exceptuados Hungría, Eslovaquia y República Checa, que manifestaron su rechazo a ampliar la ayuda.

Las negociaciones para incorporar al Reino Unido al esquema comenzarán próximamente, tras el interés expresado por el primer ministro Keir Starmer en fortalecer la cooperación en defensa tras el Brexit.

“El acuerdo demuestra que la UE sigue actuando con decisión en apoyo de Ucrania y su pueblo”, señaló Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre. El debate sobre la procedencia de las compras enfrentó posturas: Francia defendía la adquisición dentro del bloque, mientras otros Estados miembros abogaban por incluir a socios estratégicos como Canadá y Noruega.

(Con información e EFE)

