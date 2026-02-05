Esto es lo que dice el derecho internacional sobre los ataques a instalaciones energéticas en tiempos de guerra

Una mujer sube a su hijo en su cochecito por las escaleras de un bloque de apartamentos durante un corte de electricidad causado por los repetidos ataques aéreos de Rusia contra la red eléctrica del país, en Kiev, Ucrania, el lunes 2 de febrero de 2026. (AP/Sergey Grits)

Misiles y drones rusos han bombardeado la red energética de Ucrania en las últimas semanas, sumiendo a la gente en una oscuridad helada en uno de los inviernos más fríos registrados en el país. Ucrania ha acusado a Rusia de atacar ilegalmente la infraestructura eléctrica durante la guerra para negar a los civiles luz, calefacción y agua corriente.

“Para Rusia, aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante que la diplomacia”, declaró el martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones para poner fin al conflicto y mientras las temperaturas en Kiev rondaban los -20 °C.

Rusia afirma que sus ataques son parte legítima de su campaña militar contra su vecino. La invasión de Ucrania por parte de Moscú se considera ampliamente un acto de agresión ilegal.

Entonces, ¿están permitidos los ataques a instalaciones energéticas durante la guerra?

Lo que dice el derecho internacional

Los combatientes pueden atacar legalmente una red eléctrica si el ataque “afecta directamente a un objetivo militar válido”, pero no pueden causar excesivas bajas civiles, dijo David Crane, ex fiscal jefe del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona.

En el caso de los ataques de Rusia contra Ucrania, “los ataques indiscriminados y generalizados no se acercan a lo que es legal”, dijo en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

Una persona se ilumina con una linterna en una zona residencial que se quedó sin calefacción en Kiev, Ucrania. 17 enero 2026. REUTERS/Thomas Peter

El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que partes de los sistemas energéticos que proporcionan servicios esenciales a los civiles “son en principio bienes civiles y, como tales, están protegidos contra ataques directos y represalias, así como contra daños incidentales”.

De hecho, los jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional emitieron en 2024 órdenes de arresto contra altos mandos militares rusos y el ex ministro de Defensa del país por su presunta participación en ataques con misiles contra infraestructura eléctrica.

Al anunciar las órdenes de arresto contra el ex ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe militar ruso, general Valery Gerasimov, el tribunal afirmó que los jueces encontraron “motivos razonables para creer que los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetivos civiles y, en el caso de las instalaciones que pudieran haber sido calificadas como objetivos militares en el momento pertinente, los daños y perjuicios civiles incidentales previstos habrían sido claramente excesivos en comparación con la ventaja militar anticipada”.

Rusia no es miembro de la corte, rechaza su jurisdicción y se niega a extraditar a sospechosos para que enfrenten la justicia en los tribunales de la CPI en La Haya, Países Bajos.

Lo que dice Rusia

El ejército ruso ha afirmado reiteradamente haber atacado instalaciones energéticas y otras infraestructuras que apoyan a las industrias militares y a las fuerzas armadas ucranianas. Ha negado haber atacado zonas residenciales, a pesar de la evidencia diaria que demuestra lo contrario.

Empleados de una central térmica propiedad de DTEK en Ucrania, junto a las secciones dañadas por ataques con drones y misiles rusos (EFE/ Rostyslav Averchuk)

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el miércoles que “nuestros militares están atacando los objetivos que creen que están asociados con el complejo militar del régimen de Kiev, la operación continúa”.

Lo que dice Ucrania

Kiev acusa a Rusia de intentar debilitar el apetito de los ucranianos por la lucha infligiendo penurias extremas a los civiles obligados a vivir en casas oscuras y heladas.

Las autoridades afirman que Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica de Ucrania atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores en centrales eléctricas. La mayor empresa eléctrica privada de Ucrania, DTEK, declaró que el ataque nocturno de esta semana fue el noveno asalto importante contra sus centrales térmicas desde octubre.

El sector energético de Ucrania ha sufrido más de 20.000 millones de dólares en daños directos por la guerra, según una estimación conjunta del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas.

(AP)