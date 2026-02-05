Mundo

El secretario general de la ONU advirtió que los Juegos Olímpicos de Invierno se pueden quedar casi sin sedes por la crisis climática

La próxima edición del evento será utilizada como una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos del calentamiento global en el futuro de los deportes de invierno y la cooperación internacional

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en la que describe sus prioridades para 2026 en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de enero de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/Foto de archivo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que los Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026 “ofrecen una plataforma única para concienciar sobre la crisis climática” que, advirtió, amenaza “directamente el futuro de los deportes de invierno”.

“Sin una acción urgente, el número de sedes capaces de albergar eventos invernales de forma fiable podría reducirse de más de 90 en la actualidad a tan solo 30 en la década de 2080″, afirma Guterres en una entrevista concedida al diario italiano “La Reppublica” y publicada este jueves.

Guterres sostiene que “salvaguardar el futuro del deporte -y de nuestro planeta— requiere una acción decisiva y colectiva de todos los gobiernos para limitar el calentamiento, de acuerdo con el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“Los Juegos pueden movilizar a gobiernos, atletas y ciudadanos, demostrando que la cooperación global puede generar resultados concretos, tanto para la paz como para el clima. Creo que los Juegos Olímpicos son momentos excelentes para simbolizar la paz, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional”, indica el secretario general de la ONU.

Anillos olímpicos en la sede italiana de los JJOO de invierno.

Guterres estará presente mañana viernes en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, un evento que califica de “momento excelente para simbolizar la paz y el respeto del derecho y la cooperación internacional”.

“Quiero expresar mi profunda gratitud a Italia por su liderazgo en la revitalización de la antigua tregua olímpica como un poderoso símbolo de paz. Gracias a la iniciativa de Italia, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que invita a las naciones a observar la tregua olímpica durante la preparación y durante toda la duración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026″, indicó.

Estos juegos olímpicos de invierno “es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de división, la humanidad puede unirse en torno a valores compartidos. El deporte tiene una capacidad única para cerrar brechas e inspirar cooperación, y felicito a Italia por haber adoptado este espíritu durante los Juegos de 2026”, destacó Guterres.

Ciberataque

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reveló este miércoles en Washington que los servicios de seguridad de su país han logrado frustrar un ciberataque de matriz rusa dirigido contra sedes diplomáticas y portales vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo

“Hemos anticipado un ataque de piratas informáticos a una serie de sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores, empezando por la de Washington, y también a algunos sitios de Milán Cortina, incluidos los hoteles de la localidad de Cortina”, explicó el jefe de la diplomacia italiana antes de participar en una cumbre sobre minerales críticos en la capital estadounidense.

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno con la presencia de cerca de 3.000 deportistas de 93 países.

“Hemos anticipado el ataque porque la acción se estaba preparando; la seguridad cibernética es fundamental y estoy muy satisfecho con este trabajo”, recalcó Tajani, quien confirmó explícitamente que la autoría de las incursiones corresponde a “hackers rusos”.

El también vicepresidente del Gobierno atribuyó el éxito de la operación a la reciente reforma estructural del Ministerio de Exteriores y a la creación de una nueva Dirección General de Seguridad.

(con información de EFE)

