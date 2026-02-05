Mundo

Dictaron seis años de cárcel para el capitán ruso que impactó a un petrolero al servicio de EEUU: causó una muerte y un incendio

Vladimir Motin, de 59 años, estaba a cargo del buque Solong cuando chocó contra el tanquero Stena Immaculate, que estaba fondeado y transportaba más de 200 mil barriles de combustible de aviación para las Fuerzas Aérea estadounidense

Capitán ruso encarcelado por la muerte de un tripulante en accidente de petrolero estadounidense

El capitán de un buque portacontenedores que chocó contra un petrolero estadounidense frente a la costa este de Gran Bretaña el año pasado fue condenado a seis años de prisión el jueves 5 de febrero por causar la muerte de un tripulante por negligencia grave.

El ciudadano ruso Vladimir Motin, de 59 años, era el capitán del Solong, de bandera portuguesa, cuando chocó contra el petrolero Stena Immaculate, que estaba fondeado y transportaba poco más de 220.000 barriles de combustible de aviación de alta calidad, el 10 de marzo de 2025.

La colisión provocó un incendio en ambos buques y causó la muerte de Mark Pernia, de 38 años, ciudadano filipino y miembro de la tripulación del Solong, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado.

El abogado de Motin, James Leonard, declaró que el capitán intentó sin éxito desactivar el piloto automático del Solong y cambiar el rumbo, argumentando que, si bien Motin tuvo la culpa, no incurrió en negligencia grave.

Sin embargo, tras un juicio en el tribunal Old Bailey de Londres, Motin fue declarado culpable el lunes y compareció ante el juez para la lectura de sentencia el jueves.

El juez Andrew Baker describió a Motin, quien había desactivado los sistemas de alarma del Solong, como un “accidente inminente” y le dijo que Pernia murió “bajo sus órdenes... y debido a su grave negligencia”.

El fiscal Tom Little leyó una declaración de la esposa de Pernia, quien reside en Filipinas y estaba embarazada de siete meses de su segundo hijo al momento de su muerte.

“Lo extrañaremos para siempre”, declaró.

El ciudadano ruso Vladimir Motin,
El ciudadano ruso Vladimir Motin, capitán del Solong, de bandera portuguesa, que chocó contra el petrolero Stena Immaculate, en esta imagen obtenida por Reuters el 13 de enero de 2026. CPS/Policía de Humberside/Folleto vía REUTERS

El Tribunal penal de Old Bailey (Londres) comunicó la condena contra el capitán Vladimir Motin, de 59 años y originario de San Petersburgo, por la muerte por homicidio negligente de un tripulante filipino, a resultas de una colisión que provocó una explosión y un incendio.

El accidente ocurrió en las costas de Yorkshire (noreste de Inglaterra) cuando el contenedor Solong, de bandera portuguesa, y el petrolero Stena Immaculate chocaron. La colisión causó un incendio debido a los materiales altamente inflamables que ambos transportaban.

El Stena estaba cumpliendo un servicio para la flota de Estados Unidos, con una carga de algo más de 220 mil barriles de combustible de aviación de alta calidad.

Una vista muestra los daños
Una vista muestra los daños causados ​​al petrolero Stena Immaculate tras una colisión con el portacontenedores Solong. . Policía de Humberside/Folleto vía REUTERS

El juez Andrew Baker dijo hoy que Motin había manifestado una “flagrante indiferencia ante el altísimo riesgo de muerte” y mostró una gran negligencia a la hora de reaccionar ante el fuego. Además, quedó demostrado que mintió en varias ocasiones durante el juicio sobre los hechos registrados aquel día.

El tripulante filipino fallecido ha sido identificado como Mark Angelo Pernia, de 38 años, cuyo cuerpo nunca fue recuperado y que dejó una esposa y dos hijos en su país.

El barco a cargo de Motin tenía una tripulación de 14 marineros, de nacionalidad rusa y filipina, y transportaba bebidas alcohólicas y sustancias consideradas peligrosas.

(Con información de Reuters y EFE)

