De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Banderas ondean mientras se colocan maquetas de cohetes espaciales cerca de la plataforma de lanzamiento del cohete Long March-2F, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, cerca de Jiuquan, provincia de Gansu, China, el 30 de octubre de 2025 REUTERS/Maxim Shemetov

La expansión de China en el sector espacial latinoamericano se ha acelerado de forma discreta pero decisiva durante las últimas dos décadas. Lo que en un principio parecían acuerdos aislados de cooperación científica se ha convertido en una densa red de alianzas satelitales, estaciones terrestres y acuerdos de intercambio de datos que ahora sustentan infraestructuras civiles cruciales en toda la región. Con ello, China no solo facilita el desarrollo, sino que también consolida dependencias a largo plazo que definirán la soberanía, la gobernanza y la alineación geopolítica en los próximos años. Esto requiere un análisis minucioso y una toma de decisiones cautelosa por parte de los gobiernos latinoamericanos para garantizar que la cooperación fortalezca la capacidad nacional en lugar de limitar discretamente la autonomía.

En el centro del impulso de China se encuentra su Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, respaldado por instalaciones terrestres y paquetes de cooperación espacial que prometen beneficios para el desarrollo, a la vez que reconfiguran su influencia geopolítica. Para los gobiernos latinoamericanos, estos acuerdos ofrecen beneficios tangibles, pero también plantean difíciles interrogantes sobre la soberanía, la transparencia y la alineación estratégica a largo plazo.

El doble uso de BeiDou

Base China en Neuquén

BeiDou es la alternativa china a los sistemas de navegación por satélite, como el GPS estadounidense y el Galileo europeo, y ofrece servicios globales de navegación, posicionamiento y cronometraje desde que alcanzó su plena capacidad operativa en 2020. BeiDou permite todo tipo de aplicaciones, desde la navegación con smartphones hasta la agricultura de precisión. Además, ofrece características que lo distinguen de sus homólogos occidentales, como servicios de comunicación de mensajes cortos y señales cifradas reservadas para usuarios autorizados. Fundamentalmente, BeiDou está integrado en los sistemas comercial, civil y militar de China, en un modelo donde las tecnologías espaciales, inherentemente de doble uso, se fusionan institucionalmente con el Estado y se ven obligadas a apoyar objetivos de defensa e inteligencia.

Para las economías emergentes, el atractivo de BeiDou no es ideológico, sino práctico. La dependencia de la infraestructura espacial occidental crea vulnerabilidad ante presiones políticas, controles de exportación o denegación de servicio durante las crisis. Por lo tanto, la diversificación de las fuentes de datos de navegación y satélite se considera una protección contra la dependencia. China ha sabido presentar BeiDou como una alternativa neutral y orientada al desarrollo, con financiación, capacitación y transferencia de tecnología que los proveedores occidentales a menudo tienen dificultades para igualar. Sin embargo, esta narrativa minimiza la realidad de que BeiDou no es una plataforma neutral, sino un sistema estratégico integrado en los objetivos industriales y de seguridad nacionales de China.

Latinoamérica como campo de pruebas

09/05/2025 Satélite Tiandu 1 POLITICA EUROPA ESPAÑA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA China's Deep Space Exploration Lab (DSEL),

Latinoamérica se ha convertido en un campo de pruebas clave para este modelo. Argentina alberga el símbolo más destacado de la presencia espacial de China en la región: Espacio Lejano, la estación espacial profunda de Neuquén, operada por una entidad estatal china en virtud de un acuerdo a largo plazo que limita la supervisión argentina. Brasil ha cooperado con China durante décadas a través del programa Satélite de Recursos Terrestres China-Brasil (CBERS), que proporciona valiosos datos de observación de la Tierra para el monitoreo ambiental y la planificación urbana. Más allá de estos proyectos emblemáticos, China ha firmado acuerdos de cooperación espacial y satelital con Venezuela y Bolivia, a la vez que colabora con otros gobiernos regionales interesados ​​en satélites de telecomunicaciones, teledetección e integración de BeiDou.

La estrategia general de Beijing es consistente en todas estas alianzas. China ofrece satélites de costo relativamente bajo, infraestructura terrestre llave en mano y capacitación para ingenieros locales. Estos paquetes son atractivos para los gobiernos que buscan modernizar la agricultura, monitorear las operaciones mineras, mejorar la respuesta ante desastres y gestionar infraestructuras como puertos, carreteras y oleoductos. En regiones propensas a terremotos, inundaciones y deforestación, los datos satelitales pueden ser realmente transformadores. Para muchos estados latinoamericanos, la cooperación espacial china llena los vacíos dejados por la limitada capacidad nacional y la participación inconsistente de Occidente.

Riesgos de doble uso y transparencia limitada

Un cohete Long March con astronautas chinos a bordo despega en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el martes 30 de mayo de 2023 (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Sin embargo, estos beneficios coexisten con crecientes preocupaciones estratégicas. La naturaleza de doble uso de la infraestructura espacial difumina la línea entre la cooperación civil y la utilidad militar. Las estaciones terrestres con tecnología BeiDou pueden facilitar la navegación y la sincronización precisas para los usuarios civiles, pero también pueden mejorar las capacidades de inteligencia militar, seguimiento y localización de objetivos. Como resultado, América Latina corre el riesgo de convertirse en parte de la arquitectura espacial militar más amplia de China, sobre la cual los gobiernos anfitriones podrían tener una visibilidad o control limitados. En Argentina, persisten dudas sobre el nivel de control operativo ejercido por el personal chino en Neuquén y en qué medida la instalación contribuye a la red espacial militar más amplia de China. La transparencia ha sido limitada, alimentando la sospecha en lugar de la confianza.

Otra preocupación radica en quién mantiene y controla el hardware, el software y los datos. Las empresas estatales chinas a menudo siguen siendo responsables de las actualizaciones del sistema, la integridad de la señal y la gestión de datos mucho después del despliegue inicial. Esto crea una forma de dependencia tecnológica que puede ser difícil de eliminar. Si la infraestructura crítica de América Latina, desde la aviación hasta las redes energéticas, depende de las señales de BeiDou o de datos satelitales gestionados por China, la autonomía estratégica de la región se verá limitada de forma sutil pero significativa.

América Latina también carece de marcos regulatorios sólidos y armonizados que regulen a los actores espaciales extranjeros. Los acuerdos se negocian frecuentemente de forma bilateral, con escrutinio público limitado y escasos estándares regionales sobre gobernanza de datos, supervisión o cláusulas de exclusión militar. Esta brecha regulatoria amplifica las asimetrías entre los países anfitriones y un socio tecnológicamente sofisticado como China, lo que aumenta el riesgo de que proyectos civiles se aprovechen para fines ajenos a su intención declarada.

Eligiendo la cooperación en los términos de América Latina

En conjunto, estas dinámicas sugieren que la presencia espacial de China en América Latina ya no es periférica. Se está convirtiendo en un elemento central de los ecosistemas digitales, científicos y de infraestructura de la región. Las decisiones que se tomen hoy sobre la adopción de BeiDou, el alojamiento de estaciones terrestres o el intercambio de datos satelitales determinarán la alineación geopolítica durante décadas, creando dependencias técnicas que son costosas de revertir. El desafío para los gobiernos latinoamericanos no es si deben interactuar con las ofertas espaciales de China, sino cómo hacerlo en sus propios términos. ¿Pueden los Estados elaborar acuerdos que preserven la transparencia, garanticen una supervisión genuina y protejan el control sobre los flujos de datos, a la vez que aprovechan los beneficios para el desarrollo de una mayor cooperación espacial? A medida que el espacio se convierte en un ámbito cada vez más disputado, la respuesta a esta pregunta determinará si la presencia de China fortalece la resiliencia regional o erosiona silenciosamente la soberanía desde la órbita.

Sobre el autor: asistente de investigación, Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida