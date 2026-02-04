Mundo

Tragedia en Grecia: al menos 14 muertos tras un choque entre una lancha con inmigrantes y una patrulla de la guardia costera

La operación de rescate logró salvar a 25 personas, entre ellas varios menores, mientras continuaban las búsquedas de desaparecidos

Una colisión entre una lancha de migrantes y una patrullera griega en Quíos dejó al menos catorce muertos (Reuters)

La noche del martes, una colisión entre una lancha rápida con migrantes y una patrulla de la guardia costera griega cerca de la isla de Quíos dejó al menos 14 muertos.

En el lugar, ambulancias y equipos de emergencia trasladaron a los sobrevivientes al hospital, entre ellos 11 menores y dos agentes heridos. Las autoridades no confirmaron cuántas personas viajaban en la lancha y la operación de búsqueda continuaba.

Entre los sobrevivientes rescatados del naufragio figuran once menores y dos agentes de la guardia costera (Reuters)

Además, la guardia costera no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas del choque ni sobre la identidad de los fallecidos u ocupantes del bote.

El portavoz de los trabajadores hospitalarios públicos de Grecia, Michalis Giannakos, comunicó que el personal del hospital permanecía en alerta máxima ante la posibilidad de recibir más víctimas. En diálogo con Open TV, señaló que varios heridos requerían intervenciones quirúrgicas.

Grecia forma parte de una de las rutas migratorias principales hacia la Unión Europea, utilizada por personas provenientes de Oriente Medio, África y Asia. Las travesías entre la costa turca y las islas del este del mar Egeo suelen ser cortas y peligrosas, con accidentes fatales frecuentes.

En diciembre, la Unión Europea inició una reforma migratoria para agilizar deportaciones y aumentar detenciones, en un contexto de mayores controles fronterizos y aplicación de la ley.

Las autoridades aún desconocen cuántas personas viajaban en la embarcación siniestrada (Pantelis Fykaris/Politischios.gr vía AP)

Los accidentes fatales con migrantes en el mar se repiten con dramática frecuencia. Según informó Euro News, uno de los episodios más recientes ocurrió al sur de la isla de Creta, parte de Grecia, en diciembre del año pasado, cuando un barco que transportaba inmigrantes volcó a 48 kilómetros náuticos.

El buque fue encontrado medio sumergido por un carguero de bandera turca, lo que activó un amplio operativo de rescate con participación de la Guardia Costera, Frontex, helicópteros y aviones.

Durante la operación, los equipos lograron rescatar a dos personas. Al cierre de la búsqueda, las autoridades confirmaron que no quedaban personas desaparecidas y no se encontraron indicios de más ocupantes en la embarcación.

Un naufragio frente a la costa de Creta dejó 18 migrantes muertos tras volcarse la embarcación en la que viajaban (Reuters)

Sin embargo, las tragedias vinculadas al país europeo también se producen fuera de las rutas marítimas y del territorio nacional. Días atrás, siete hinchas del PAOK de Salónica murieron en un grave accidente de tránsito en Rumania cuando la furgoneta en la que viajaban se estrelló.

La investigación tomó un giro inesperado cuando la empresa de alquiler afirmó que el vehículo, un modelo 2017, no tenía asistente de cambio de carril, desmintiendo las versiones iniciales que atribuían el siniestro a una falla en ese sistema.

De los diez ocupantes de la furgoneta, tres sobrevivieron al accidente porque estaban sentados junto a la ventana del lado derecho, es decir, del lado del pasajero y en la parte trasera. Los demás pasajeros, entre ellos dos heridos, se ubicaban en las filas centrales y traseras; en una de estas filas, viajaban cuatro personas, superando la capacidad permitida del vehículo.

(Con información de AP y EFE)

