La OTAN criticó la falta de seriedad de Rusia en el marco de los recientes ataques a infraestructuras críticas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, caminan después de una conferencia de prensa conjunta, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, criticó la falta de seriedad de Rusia en el marco de los recientes ataques a infraestructuras críticas y edificios residenciales en Ucrania, mientras se desarrollan negociaciones de paz en Abu Dhabi entre Moscú, Washington y Kiev.

Rutte expresó su posición el martes ante la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, durante una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente. Durante la madrugada, Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra instalaciones energéticas ucranianas con más de 70 misiles y 450 drones.

En plena etapa de contactos trilaterales para alcanzar un acuerdo de paz, el titular del organismo resaltó la labor de la administración estadounidense y la ucraniana; “El presidente (Donald) Trump y su equipo están decididos a detener el derramamiento de sangre, con el apoyo de los aliados de Estados Unidos, y está claro que Ucrania está comprometida. Ya están en marcha conversaciones directas, y eso es un avance importante”.

No obstante, marcó la contracara de las negociaciones: “Pero ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz“.

El jefe de la alianza atlántica reafirmó el respaldo a Ucrania y subrayó que, a pesar de otros acontecimientos globales que generaron preocupación, la prioridad de la OTAN no cambió. “La atención de la OTAN no se desvió y poner fin a la invasión rusa sigue siendo esencial para la alianza y para Kiev”, afirmó.

Rusia lanzó más de 70 misiles y 450 drones contra la infraestructura energética de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Por otra parte, recordó ante los legisladores ucranianos los esfuerzos realizados hasta el momento por parte de los Estados miembros para proveer armamento a Ucrania y anticipó que ese apoyo continuará. Rutte subrayó la urgencia de avanzar hacia un acuerdo de paz que no solo ponga “fin a esta guerra”, sino que garantice una paz “duradera”.

“No se trata solo del presente y de sostener su capacidad para poner fin a esta guerra. También se trata del futuro y de garantizar que cualquier paz sea duradera. Para que sus hijos y nietos puedan crecer en libertad y sin el temor de que Rusia vuelva a intentar someter a esta gran nación”, desarrolló el secretario general.

Rutte insistió en la necesidad de que Ucrania cuente con “garantías sólidas de seguridad”, tema central en la reciente reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada en París. Puso como ejemplo el despliegue de tropas anunciado por algunos países europeos y la disposición de Estados Unidos a actuar como respaldo en caso de un futuro ataque ruso.

Rusia lanzó un nuevo ataque contra instalaciones energéticas y el presidente ucraniano pidió a sus aliados reforzar la defensa aérea del país invadido (Europa Press)

“Las garantías de seguridad deben ser sólidas, y esto es crucial, porque sabemos que alcanzar un acuerdo para poner fin a esta terrible guerra exigirá decisiones difíciles. Ucrania necesita saber con absoluta certeza que, independientemente de los sacrificios realizados, de las vidas perdidas y de la devastación sufrida, no existe el riesgo de que todo ello se repita”, agregó.

A juicio de Rutte, los ucranianos “necesitan saber que esta paz será duradera” no solo por la firma de acuerdos, sino porque existe “poder real que la respalda”. Señaló que Ucrania rechaza la repetición de acuerdos como el Memorándum de Budapest o el Acuerdo de Minsk, que no lograron disuadir a Moscú de futuras agresiones.

El ex primer ministro neerlandés concluyó su intervención ante la Rada Suprema reiterando el compromiso de la OTAN con Ucrania: “La OTAN sigue estando con Ucrania y lo seguirá estando en los próximos años”. Por último en su discurso, envió un mensaje de respaldo a los ucranianos: “Sé que el invierno es frío, pero la primavera llegará. Manténganse fuertes. Sé que lo harán”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enfatizó la urgencia de recibir misiles para fortalecer los sistemas de defensa aérea del país y reclamó un mayor respaldo por parte de los aliados internacionales. “Sin presión sobre Rusia, esta guerra no tendrá fin. En este momento, Moscú está optando por el terror y la escalada”, expresó Zelensky a través de sus redes sociales.

Zelensky subrayó que Moscú aprovecha los días más fríos del año para intensificar el sufrimiento de la población civil ucraniana (Europa Press)

El mandatario agradeció a los países que siguen enviando ayuda militar y humanitaria, y destacó que todos los servicios de emergencia ucranianos están desplegados en las zonas afectadas por los ataques recientes. Zelensky subrayó que Moscú aprovecha los días más fríos del año para intensificar el sufrimiento de la población civil, al dirigir sus bombardeos sistemáticos contra infraestructuras esenciales en lugar de buscar soluciones pacíficas.

En sus declaraciones del martes, el presidente advirtió que la respuesta internacional debe enfocarse en reforzar la defensa aérea de Ucrania y mantener la presión sobre Moscú, ya que la falta de acciones contundentes solo prolongará el conflicto. “La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida normal son nuestra prioridad”, afirmó.

(Con información de Europa Press)