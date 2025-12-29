Por qué 2025 fue el mejor año de la historia para los multimillonarios

Las fortunas acumuladas de los multimillonarios alcanzan USD 18,7 billones en 2025, incrementándose en 10 billones respecto a 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 marcó un quiebre en la historia de la riqueza global. La confluencia de acciones impulsadas por la inteligencia artificial, salidas a bolsa de alto impacto y el desempeño de un grupo reducido de fortunas modificó el mapa económico mundial. Un informe de Forbes describió un escenario de expansión acelerada del capital, sin antecedentes en velocidad, volumen ni concentración.

El fenómeno trascendió Estados Unidos y sectores tradicionales. La creación de riqueza atravesó fronteras, rangos etarios y rubros, con protagonistas cada vez más jóvenes y empresas que, en ciertos casos, aún no generaban ingresos. Bajo este escenario, tanto el número de multimillonarios, como su patrimonio total y su influencia política, alcanzaron máximos históricos.

Récord histórico de multimillonarios

En 2025, el planeta sumó más de 340 nuevos multimillonarios, con un ritmo cercano a uno diario. El total global llegó a 3.148 personas, la cifra más alta desde el primer ranking internacional de Forbes en 1987, cuando se registraban 140 fortunas de ese nivel. En cinco años, la población de multimillonarios creció casi un 50%.

El récord de 19 centimillonarios contrasta con 2019, cuando Jeff Bezos era el único con una fortuna superior a USD 100.000 millones, según Forbes (REUTERS)

El patrimonio conjunto también alcanzó un máximo: USD 18,7 billones, con un aumento de USD 10 billones desde 2020. La fortuna promedio se ubicó en USD 5.900 millones, frente a los USD 4.000 millones de hace cinco años.

Además, el mundo cuenta con 19 centimillonarios, es decir, personas con patrimonios superiores a USD 100.000 millones; en 2019, solo Jeff Bezos integraba ese grupo.

La carrera por la juventud extrema

La velocidad en la acumulación de riqueza redefinió récords etarios. En octubre, Shayne Coplan, fundador de Polymarket, se convirtió a los 27 años en el multimillonario hecho a sí mismo más joven del mundo, luego de una inversión de USD 2.000 millones que valuó su empresa en USD 9.000 millones. Menos de tres semanas después, ese récord fue superado.

Shayne Coplan se convirtió a los 27 años en el multimillonario self-made más joven del mundo, un récord que duró menos de tres semanas (Captura de video: YouTube)

El 27 de octubre, la startup de reclutamiento con IA Mercor anunció una valuación de USD 10.000 millones, lo que convirtió a sus tres cofundadores de 22 años (Brendan Foody, Adarsh ​​Hiremath, Surya Midha), en los multimillonarios self-made más jóvenes de la historia, incluso por debajo de la marca que había establecido Mark Zuckerberg en 2008.

Entre las mujeres, la sucesión de liderazgos incluyó a Taylor Swift, Lucy Guo y la brasileña Luana Lopes Lara, tras la valuación de USD 11.000 millones de su empresa Kalshi.

Elon Musk y cifras sin precedentes

El epicentro del año estuvo en la cima del ranking. Elon Musk comenzó 2025 con un patrimonio estimado en USD 421.000 millones y rompió múltiples marcas al superar los USD 500.000 millones en octubre, los USD 600.000 millones el 15 de diciembre y los USD 700.000 millones el 19 de ese mes. Al cierre del año, su fortuna alcanzó USD 754.000 millones.

Elon Musk rompió récords al cerrar 2025 con USD 754.000 millones, superando el patrimonio combinado de cientos de multimillonarios (REUTERS)

Durante 2025, Musk sumó USD 333.000 millones, cifra que supera la fortuna total del segundo individuo más rico del mundo, Larry Page. Su riqueza equivale a la suma de los 620 multimillonarios con menor patrimonio del planeta, según el informe de Forbes.

El auge de la IA y los grandes ganadores

La inteligencia artificial fue clave en este crecimiento. Larry Ellison protagonizó el mayor incremento diario de riqueza registrado cuando las acciones de Oracle subieron 36% en una jornada, lo que sumó cerca de USD 100.000 millones a su patrimonio. Jensen Huang, cofundador de Nvidia, incrementó su fortuna en USD 42.000 millones gracias a un alza del 33% de la compañía en 2025.

Otros nombres destacados fueron Masayoshi Son, con un aumento patrimonial de USD 25.000 millones, y los fundadores de empresas vinculadas a modelos de lenguaje, centros de datos, semiconductores y servicios de infraestructura para IA.

El auge de la inteligencia artificial impulsó fuertes saltos patrimoniales para Masayoshi Son, Larry Ellison y Jensen Huang, tres de los principales beneficiarios del rally tecnológico de 2025 (REUTERS/AP)

Entre ellos se encuentran los creadores de DeepSeek, Anthropic, Astera Labs, CoreWeave y Fermi America, esta última valuada en miles de millones pese a no registrar ingresos al momento de su salida a bolsa.

IPOs, herencias y poder político

El auge no se limitó a la tecnología. En 2025, debutaron en bolsa empresas como Circle y Figma mediante IPOs (ofertas públicas iniciales), el proceso por el cual una compañía privada comienza a cotizar en los mercados financieros al ofrecer acciones al público por primera vez.

A ese fenómeno se sumaron compañías vinculadas a defensa, telecomunicaciones espaciales y consumo. En paralelo, surgieron nuevas fortunas por herencia, incluidas familias de los sectores moda, deportes y salud.

El crecimiento económico se reflejó en una mayor influencia política. Al menos 135 multimillonarios financiaron la elección presidencial de Estados Unidos en 2024 y varios integraron el gabinete más rico de la historia del país. En Europa, se observaron casos similares, con líderes políticos que forman parte del club de los grandes patrimonios.

Actualmente, casi el 85% de los multimillonarios ya integraba la lista al comenzar el año, y cuatro de cada cinco mantuvieron o incrementaron su patrimonio al cierre de 2025, según Forbes.