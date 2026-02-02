El cruce de Rafah que conecta Gaza y Egipto reabrió para el paso limitado de personas en ambas direcciones

El cruce de Rafah reabrió oficialmente en ambas direcciones para el paso limitado de personas

El cruce fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto se reabrió el lunes para un tráfico limitado, un paso clave en el alto el fuego entre Israel y Hamas, pero un hecho en gran medida simbólico sobre el terreno, ya que pocas personas podrán cruzar en cualquiera de las dos direcciones y no se permitirá la entrada de mercancías al territorio devastado por la guerra.

En la primera hora de la apertura, no se vio a nadie entrar o salir de Gaza. Un funcionario egipcio indicó que 50 palestinos cruzarían en cada dirección en el primer día de actividad del cruce.

Según funcionarios de salud de Gaza, alrededor de 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de la devastada Gaza a través del cruce. Miles de otros palestinos fuera del territorio esperan entrar y regresar a casa.

Los medios estatales egipcios y un funcionario israelí también confirmaron la reapertura. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar el asunto.

El cruce de Rafah en Gaza reabrió con tráfico limitado como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas (AP/Mohamed Arafat)

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que entraban o salían de Gaza. Los demás y escasos cruces fronterizos son todos compartidos con Israel. Según los términos del alto el fuego, que entró en vigor en octubre, el ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

La violencia aún continuaba en todo el territorio costero, y funcionarios de hospitales de Gaza dijeron que un barco de la Marina israelí había disparado contra un campamento de tiendas, donde murió un niño palestino de 3 años.

Egipto se prepara para recibir a los heridos de guerra

El Ministerio egipcio de Salud dijo en un comunicado el lunes que 150 hospitales en todo el país han sido preparados para recibir a pacientes palestinos y heridos que serán evacuados de Gaza a través del cruce de Rafah. Además, la Media Luna Roja Egipcia dijo que ha preparado “espacios seguros” en el lado egipcio del cruce de Rafah para apoyar a los pacientes palestinos evacuados y heridos de la Franja de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, Israel ha prohibido enviar pacientes a hospitales en Cisjordania y Jerusalén Oriental, dos territorios bajo ocupación israelí, en un movimiento que cerró la que antes era la principal salida para los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza.

Israel ha dicho que tanto ellos como Egipto evaluarán a las personas que entran y salen a través del cruce, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea y una pequeña presencia palestina. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

El control del cruce de Rafah estará supervisado por Israel, Egipto, la Unión Europea y representantes palestinos (REUTERS/Ramadan Abed)

Temiendo que Israel pudiera usar el cruce para empujar a los palestinos fuera del enclave, Egipto ha insistido en que debe estar abierto para que puedan entrar y salir de Gaza. Históricamente, Israel y Egipto han evaluado a los palestinos que solicitan cruzar.

Ataque en Khan Younis

Un niño palestino de 3 años murió este lunes cuando la Marina israelí atacó tiendas que albergaban a personas desplazadas en la costa de la ciudad sureña de Jan Yunis en Gaza, dijeron las autoridades hospitalarias palestinas.

Según el hospital Nasser, que recibió el cuerpo, el ataque ocurrió en Muwasi, un área de campamento de tiendas en la costa de la Franja de Gaza.

El ejército israelí dijo que estaba investigando el incidente.

El acceso fronterizo entre Gaza y Egipto vuelve a funcionar de manera simbólica tras meses de cierre, pese a que la circulación está limitada y la entrada de ayuda humanitaria sigue sin autorización (AP/Mohamed Arafat)

Más de 520 palestinos han muerto en operaciones israelíes desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de la franja. Las bajas desde el alto el fuego, que UNICEF dijo incluyen más de 100 niños, están entre los más de 71.700 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamas en Gaza, mantiene registros detallados de bajas que son vistos como generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

La reapertura de Rafah supone un progreso en el alto el fuego

Las tropas israelíes tomaron el control del cruce de Rafah en mayo de 2024, algo que describieron como parte de los esfuerzos para combatir el contrabando de armas de Hamas. El cruce se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir el cruce, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza despejó el camino para avanzar.

La reapertura es un paso clave conforme el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado, que entró en vigor el 10 de octubre, avanza a su segunda fase.

El actual alto el fuego detuvo más de dos años de guerra entre Israel y Hamas que comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La primera fase de la tregua pedía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos por Israel, un aumento en la ayuda humanitaria necesitada con urgencia y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase es más complicada. Llama a la instauración de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamas y la toma de medidas para comenzar la reconstrucción.

(AP)