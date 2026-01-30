La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

La gente camina junto a un puesto de kebab y currywurst en la calle comercial Kurfürstendamm durante la Navidad en Berlín, Alemania. REUTERS/Lisi Niesner

La economía de la zona euro registró un crecimiento modesto al cierre de 2025, superando las turbulencias causadas por el aumento de aranceles estadounidenses. Ahora, el bloque enfrenta un nuevo desafío: la apreciación del euro frente al dólar, un factor que podría afectar la competitividad de las exportaciones europeas.

El crecimiento en los 21 países que comparten la moneda única se situó en 0,3 % durante el último trimestre de 2025, según informó la agencia estadística Eurostat. Esta cifra iguala el desempeño del trimestre anterior. En comparación con el cuarto trimestre de 2024, el avance fue de 1,3 %. El repunte moderado contrastó con los temores de recesión manifestados a principios de año, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a niveles que habrían supuesto un fuerte golpe para el comercio bilateral.

El acuerdo entre ambos bloques estableció un tope del 15 % para los aranceles estadounidenses a productos procedentes de la Unión Europea (UE). Aunque la medida representa una carga adicional para las empresas, la certidumbre proporcionada por el pacto permitió a las compañías retomar sus planes de negocio. Esa estabilidad, sin embargo, se vio amenazada tras el cierre del trimestre, cuando Trump, el 17 de enero, advirtió con nuevas alzas de aranceles en represalia por el respaldo de países europeos a Groenlandia frente a sus pretensiones de anexión. El mandatario retiró posteriormente la amenaza.

El sector de los servicios en Europa, que abarca desde peluquerías hasta atención médica, mantuvo un crecimiento moderado de acuerdo con el índice de gestores de compras de S&P Global. Las exportaciones, aunque permanecieron débiles, mostraron señales de recuperación hacia finales de 2025. La inflación se moderó a 1,9 % en diciembre, tras los incrementos sufridos en 2022 y 2023, y el aumento de los salarios fortaleció el poder adquisitivo de los consumidores, impulsando el gasto interno.

El nuevo riesgo para la economía proviene de la marcada depreciación del dólar frente al euro, que se ubica en su nivel más bajo en cuatro años y medio, situándose en 1,19 dólares por euro. Este cambio encarece los productos europeos en mercados clave y debilita la competitividad exportadora. El billete verde ha perdido terreno debido al temor de que los aranceles de Trump frenen el crecimiento estadounidense y a las críticas del mandatario hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En el último año, el euro se ha revalorizado un 14,4 % respecto al dólar.

Clientes en un hipermercado en París, Francia. REUTERS/Stephanie Lecocm

Según analistas, si la tendencia persiste, el Banco Central Europeo (BCE) podría recortar las tasas de interés más adelante en el año para estimular la actividad. El BCE se reunirá el jueves para revisar su política monetaria, aunque no se prevé un cambio inmediato.

Alemania, la mayor economía del bloque, logró un crecimiento del 0,3 % en el trimestre, su mejor dato en tres años. No obstante, sigue enfrentando retos de corto y largo plazo. El país espera que los programas de inversión en infraestructura y defensa impulsados por el canciller Friedrich Merz se traduzcan en mayor dinamismo económico. En 2025, el crecimiento anual fue del 0,2 %, el primer registro positivo tras dos años de contracción. El gobierno alemán redujo el miércoles su previsión de crecimiento para el año en curso al 1 %, desde el 1,3 % anterior.

Grúas descargan contenedores del buque portacontenedores Maribo Maersk en el muelle de una terminal en Bremerhaven, Alemania. REUTERS/Leon Kuegeler/Foto de archivo

Entre los obstáculos que enfrenta Alemania figuran los elevados precios de la energía tras la interrupción del suministro de gas ruso por la guerra contra Ucrania, la escasez de mano de obra calificada, el aumento de la competencia china en sectores clave como el automotriz y la maquinaria industrial, la falta de inversión en infraestructura y la persistencia de trámites burocráticos.

El crecimiento para el conjunto de la Unión Europea (UE), formada por veintisiete países, también se ubicó en 0,3 % para el cuarto trimestre de 2025 y en 1,4 % en comparación interanual. No todos los miembros han adoptado la moneda única, que sumó a su vigésimo primer integrante en enero con la adhesión de Bulgaria.

(Con información de AP)