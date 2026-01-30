Mundo

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, los precios del petróleo registraron un fuerte aumento

Las cotizaciones internacionales experimentan un alza significativa luego de las crecientes incertidumbres sobre una posible acción militar estadounidense, lo que genera preocupación por abastecimiento en las rutas clave y afecta los mercados energéticos

Foto de archivo ilustrativa de
Foto de archivo ilustrativa de una impresión 3D de barriles de petróleo y la bandera de Irán (REUTERS/Dado Ruvic)

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento el jueves, alcanzando niveles que no se veían desde finales del invierno pasado. El temor a una posible intervención de Estados Unidos en Irán impulsó la reacción de los operadores, ante el riesgo de que un conflicto afecte la producción de hidrocarburos iraní.

El Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió 3,38% y cerró en USD 70,71 por barril, su valor más alto desde fines de julio de 2025. El West Texas Intermediate (WTI), con entrega en el mismo mes, aumentó 3,50% y terminó en USD 65,42 por barril, tras registrar en la jornada un avance superior al 5%. En una semana, el precio del WTI incrementó más del 10%.

Los mercados petroleros están incluyendo rápidamente en el precio el riesgo geopolítico a medida que aumenta la probabilidad de una acción directa de EEUU contra Irán. La velocidad de la reacción en los precios del petróleo sugiere que los mercados ven como un riesgo real e inminente una acción militar de Estados Unidos contra Irán”, explicó Jorge Leon, de Rystad Energy.

El presidente estadounidense Donald Trump exigió a Teherán un acuerdo nuclear y advirtió el miércoles en la red Truth Social que “el tiempo se está acabando”. A su vez, aseguró que un eventual ataque podría ser “peor” que el realizado en junio del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

El petróleo escala a máximos
El petróleo escala a máximos de cuatro meses ante las tensiones entre EEUU e Irán (Europa Press)

En respuesta, el portavoz del Ejército iraní advirtió el jueves que el país responderá “de manera inmediata” si hay un ataque estadounidense, y subrayó que “muchas” bases estadounidenses en la región están al alcance de los misiles iraníes.

La preocupación del mercado también se enfoca en posibles interrupciones en el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción global de crudo. “La preocupación es por las posibles perturbaciones en el suministro, particularmente en el estrecho de Ormuz”, afirmó David Morrison, de Trade Nation.

Irán figura entre los diez principales productores mundiales de petróleo. Giovanni Staunovo, de UBS, indicó a la agencia AFP que, además del riesgo de un conflicto con Irán, los precios están presionados por “las perturbaciones en Kazajistán”, específicamente en el yacimiento de Tengiz, lo que retiró “un significativo número de barriles del mercado”.

Autos hacen fila en una
Autos hacen fila en una gasolinera, luego del aumento del precio del combustible en Teherán (Reuters/Archivo)

Analistas del sector señalaron que la reciente alza en los precios del petróleo también refleja el impacto de la ola de frío que afecta a Estados Unidos. Las bajas temperaturas han generado interrupciones en la producción de crudo y en las operaciones logísticas, complicando el transporte y el procesamiento en varias regiones.

Además, se sumó la sorpresa por una caída inesperada en las reservas comerciales estadounidenses, lo que contribuyó a la presión alcista sobre las cotizaciones. Estos factores, junto con la tensión geopolítica en torno a Irán y las perturbaciones en otros productores clave, reforzaron el repunte de precios observado en los últimos días.

(Con información de AFP y EFE)

