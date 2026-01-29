Mundo

La petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de tres meses bajo sanciones de EEUU

El grupo transferirá sus propiedades en el extranjero, mientras conserva sus proyectos en Kazajistán y somete la operación a revisión de autoridades regulatorias estadounidenses

La petrolera rusa Lukoil, sancionada desde hace tres meses por Estados Unidos, anunció un acuerdo con la firma de inversión estadounidense Carlyle para la venta de sus activos internacionales, a excepción de sus proyectos en Kazajistán. La operación aún depende de la aprobación de reguladores, incluido el visto bueno de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, según comunicó la propia empresa.

Lukoil International GmbH, filial de PJSC Lukoil, concentra los activos internacionales del grupo. El acuerdo excluye los proyectos en Kazajistán, que seguirán bajo control de Lukoil y operando con licencia vigente. La compañía destacó que continúa en negociaciones con otros potenciales compradores, tras haber negado en noviembre un pacto con Ramoco Fuels y después de que el Tesoro estadounidense rechazara una oferta de Gunvor, considerada como una “marioneta del Kremlin”.

La decisión de vender estos activos responde a las sanciones impuestas “por parte de ciertos Estados contra PJSC Lukoil y sus filiales”. La empresa inició conversaciones para desprenderse de propiedades valoradas hasta en 22.000 millones de dólares después de la entrada en vigor de las restricciones. En noviembre, tras la imposición de las sanciones, Lukoil redujo sus dividendos, una medida similar a la adoptada por la petrolera estatal Rosneft. El Departamento del Tesoro postergó la aplicación de algunas sanciones hasta el 13 de diciembre, a petición de la propia empresa.

En paralelo, Bulgaria adquirió las operaciones de Lukoil en su territorio y recibió una prórroga hasta el 29 de abril para completar el proceso. Mientras tanto, la filial finlandesa Teboil comunicó que podría cesar la actividad de su red de gasolineras.

Según la información corporativa, Lukoil participa en proyectos en Azerbaiyán, Uzbekistán, Irak, Egipto, Camerún, Nigeria, Ghana, México, Emiratos Árabes Unidos y República del Congo. Su infraestructura abarca refinerías en Bulgaria, Rumanía y Países Bajos, además de una red de aproximadamente 2.500 estaciones de servicio en 19 países.

En Kazajistán, la compañía mantiene una participación del 5 % en Tengizchevroil, consorcio donde también están presentes Chevron (50 %), ExxonMobil (25 %) y KazMunayGaz (20 %).

Distintas agencias de análisis financiero calcularon que el beneficio neto de Lukoil fue de 287.000 millones de rublos, lo que representa la mitad respecto al año anterior. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas ruso informó que las exportaciones de petróleo y gas cayeron un 23,8 % en 2025. El 90 % del petróleo exportado tuvo como destino países considerados “amistosos” por Moscú, según precisó el vice primer ministro Alexandr Nóvak.

Estados Unidos sostiene que las sanciones han recortado en torno a un 25 % los ingresos petroleros rusos, mientras que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky estimó en 5.000 millones de dólares mensuales las pérdidas para Moscú. La economía rusa enfrenta presiones derivadas de casi cuatro años de conflicto en Ucrania y el endurecimiento de las sanciones occidentales, factores que han elevado la inflación y ralentizado el crecimiento. En 2025, los ingresos petroleros y gasíferos de Rusia, que suponen cerca de una cuarta parte de su presupuesto estatal, registraron el nivel más bajo en cinco años.

