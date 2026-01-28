Mundo

La Iglesia de Inglaterra confirmó a Sarah Mullally como primera mujer arzobispo de Canterbury

El nombramiento marca un hecho histórico que genera reacciones diversas tanto dentro de la feligresía anglicana como en comunidades religiosas internacionales

Sarah Mullally.
Sarah Mullally.

Sarah Mullally fue confirmada como arzobispo de Canterbury el miércoles, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la Iglesia de Inglaterra.

La Comunión Anglicana mundial, que incluye a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, no tiene un líder formal, pero tradicionalmente el arzobispo ha sido visto como su líder espiritual.

Mullally, de 63 años, una enfermera oncológica convertida en clériga, asumió oficialmente las responsabilidades de su nuevo trabajo mientras los jueces presidían una ceremonia legal que confirmaba su nombramiento, que se anunció hace casi cuatro meses.

Dame Sarah Mullally (centro derecha)
Dame Sarah Mullally (centro derecha) antes de su ceremonia de Confirmación de Elección, que la confirmó legalmente como nueva Arzobispo de Canterbury, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Gareth Fuller/Pool vía AP)

El llamado servicio de Confirmación de Elección marca un hito importante para la Iglesia de Inglaterra, que ordenó a sus primeras mujeres sacerdotes en 1994 y a su primera mujer obispo en 2015. La iglesia tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando la iglesia inglesa se separó de la Iglesia Católica Romana durante el reinado del rey Enrique VIII.

George Gross, experto en teología y monarquía del King’s College de Londres, destacó la continua divergencia de la Iglesia con la Iglesia Católica, que prohíbe a las mujeres ser ordenadas como sacerdotes, y mucho menos servir como líder espiritual global de la religión.

“Es un gran contraste”, dijo Gross. “Y en cuanto a la posición de la mujer en la sociedad, esto es una gran declaración”.

Ceremonia de Confirmación de Elección
Ceremonia de Confirmación de Elección que confirma legalmente a Dame Sarah Mullally como nueva Arzobispo de Canterbury, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Jeff Moore/Pool vía AP)

Pero el nombramiento de Mullally puede profundizar las divisiones dentro de la Comunión Anglicana, cuyos 100 millones de miembros en 165 países están profundamente divididos sobre cuestiones como el papel de la mujer y el trato a las personas LGBTQ.

También tendrá que afrontar la preocupación de que la Iglesia de Inglaterra no ha hecho lo suficiente para erradicar los escándalos de abuso sexual que la han perseguido durante más de una década.

Gafcon, una organización global de anglicanos conservadores, dice que el nombramiento de Mullally es divisivo porque la mayoría de la Comunión Anglicana todavía cree que sólo los hombres deben ser obispos.

Ceremonia de Confirmación de Elección
Ceremonia de Confirmación de Elección que confirma legalmente a Dame Sarah Mullally como nueva Arzobispo de Canterbury (Gareth Fuller/Pool vía AP)

El arzobispo ruandés Laurent Mbanda, presidente del consejo Gafcon de obispos de alto rango, conocidos como primados, también criticó el apoyo de Mullally a la bendición de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Dado que la recién nombrada arzobispa de Canterbury no ha logrado proteger la fe y es cómplice de la introducción de prácticas y creencias que violan tanto el ‘sentido claro y canónico’ de las Escrituras como la interpretación ‘histórica y consensual’ de la Iglesia, no puede proporcionar liderazgo a la Comunión Anglicana”, dijo Mbanda en octubre.

Mullally reemplaza al ex arzobispo Justin Welby, quien anunció su renuncia en noviembre de 2024, luego de ser criticado por no informar a la policía sobre las acusaciones de abuso físico y sexual por parte de un voluntario en un campamento de verano afiliado a la iglesia.

La Catedral de San Pablo
La Catedral de San Pablo fue la sede de la ceremonia (Gareth Fuller/Pool vía AP)

Fue nominada por una comisión de 17 miembros compuesta por clérigos y laicos y su nombramiento fue confirmado por el rey Carlos III, quien es el gobernador supremo de la iglesia.

Pero todavía queda un paso más en el largo proceso de nombramiento del nuevo arzobispo.

El 25 de marzo, en la Catedral de Canterbury, Mullally será investido obispo de la diócesis de Canterbury en una ceremonia que marcará el inicio de su nuevo cargo. Posteriormente, comenzará su ministerio público.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Sarah MullallyIglesia AnglicanaCanterburyarzobispohistoria

