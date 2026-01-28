Mundo

El papa León XIV pidió acabar con el antisemitismo y toda forma de persecución en el mundo

La máxima autoridad de la Iglesia Católica hizo un llamamiento durante la Audiencia General, donde abogó por fortalecer el respeto mutuo y el bien común tras recordar a las víctimas del Holocausto

El papa León XIV realizó este miércoles un llamamiento contra el antisemitismo durante su audiencia semanal en el Vaticano, con motivo de la conmemoración anual del Holocausto. En presencia de fieles y peregrinos, el pontífice pidió “al Todopoderoso el don de un mundo sin más antisemitismo y sin más prejuicios, opresión o persecución de ningún ser humano”.

A lo largo de su intervención, León XIV, el primer papa estadounidense, subrayó la importancia de mantener la memoria de la tragedia del Holocausto, que “causó la muerte de millones de judíos y muchas otras personas”. El líder de la Iglesia católica insistió en la necesidad de que la comunidad internacional permanezca “siempre alerta”, para impedir que “el horror del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo”.

Durante el saludo a los peregrinos de lengua italiana, el papa renovó su exhortación a construir una sociedad fundamentada en el “respeto mutuo y el bien común”. Afirmó que la vigilancia colectiva es esencial para erradicar el antisemitismo y cualquier forma de persecución.

Sobrevivientes del Holocausto, líderes políticos y ciudadanos participaron el martes en ceremonias en Europa y otros lugares para recordar el asesinato de millones de personas por parte de la Alemania nazi. El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra cada 27 de enero, fecha del aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio nazi más infame. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció esta jornada en 2005.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, recordó en un acto en Roma que “el intento, llevado a cabo por la Alemania nazi, de borrar a los judíos de la faz de Europa encapsula, de manera emblemática, todo el mal que los seres humanos son capaces de cometer cuando se dejan infectar por el virus del odio, el racismo y la opresión”. Mattarella condenó también la complicidad de los italianos comunes en la persecución y deportación de judíos durante la era fascista.

En Auschwitz, ubicado en el sur de Polonia, el presidente del Instituto de la Memoria Nacional, Karol Nawrocki, se unió a sobrevivientes para una ceremonia que incluyó oraciones de clérigos judíos y cristianos. Bernard Offen, sobreviviente de 96 años, advirtió sobre el resurgimiento del odio y la violencia: “Veo gente que cree que su ira vale más que la vida de otra persona. Lo digo porque soy un anciano que ha visto adónde conduce la indiferencia”.

Las fuerzas nazis asesinaron a aproximadamente 1,1 millones de personas en Auschwitz, en su mayoría judíos, aunque también polacos, romaníes y otros colectivos. El campo fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. En total, 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto a través de distintos métodos, incluidos fusilamientos y exterminio en campos.

En Berlín, ardían velas en el Monumento Conmemorativo a los Judíos de Europa Asesinados, un espacio con 2.700 losas de hormigón que homenajea a las víctimas y representa el remordimiento de Alemania. En contraste, otros países aún debaten el reconocimiento de la complicidad en estos crímenes.

Como en años recientes, representantes de Rusia no participaron en las celebraciones de Auschwitz debido a la invasión rusa de Ucrania. Diversos dirigentes reflexionaron sobre el clima de agitación actual. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, alertó sobre el aumento del antisemitismo y la utilización de la inteligencia artificial para distorsionar la verdad histórica. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instó a la unidad internacional: “Siempre que el odio y la guerra amenazan a las naciones, se necesita la unidad que salva vidas”.

