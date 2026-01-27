Benjamín Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que la prioridad absoluta de su gobierno es el desarme del grupo terrorista Hamas y la desmilitarización de la Franja de Gaza, al tiempo que descartó cualquier proceso de reconstrucción o avance hacia un Estado palestino mientras la organización extremista mantenga su arsenal y estructura militar.

“Ahora nos centramos en completar las dos tareas pendientes: desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza de armas y túneles”, remarcó Netanyahu.

La intervención del mandatario israelí se produjo poco después de la repatriación del cuerpo de Ran Gvili, el último rehén en manos de Hamas en el enclave, y tras el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos y respaldado por la comunidad internacional.

Netanyahu fue explícito al sostener que Israel no permitirá la creación de un Estado palestino en Gaza y que mantendrá el control de seguridad desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, incluyendo tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.

“He escuchado que voy a permitir el establecimiento de un Estado palestino en Gaza, pero eso no ha sucedido y no va a suceder. Creo que todos saben que quien ha bloqueado repetidamente el establecimiento de un Estado palestino soy yo”, enfatizó.

Ran Gvili, el último rehén en manos de Hamas en la Franja de Gaza (AP)

El primer ministro reiteró que ni hoy ni en el futuro aceptará la soberanía palestina en ese territorio.

El plan de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre, establece en su segunda fase el desarme completo de Hamas como condición previa a cualquier reconstrucción o nueva administración de Gaza.

“Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá”, advirtió Netanyahu.

Según el líder israelí, el proceso puede darse “por el camino fácil o el difícil”, pero insistió en que la desmilitarización y el desarme “se harán”.

El grupo terrorista Hamas ha manifestado su disposición a negociar una transición civil, pero se niega a entregar su arsenal. A través de mediadores, el grupo ha reclamado el cumplimiento de compromisos pendientes por parte de Israel antes de discutir la entrega de armas, entre ellos la apertura del paso de Rafah, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto al alto el fuego. Sin embargo, Netanyahu subrayó que no habrá avances sin la desmilitarización total del enclave.

El primer ministro israelí aseguró que la desmilitarización del enclave es una condición innegociable tras el fin del capítulo de los rehenes y en el marco de la segunda fase del alto el fuego impulsado por Estados Unidos

El contexto actual es el resultado de la guerra que estalló tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y 250 secuestrados. La posterior ofensiva israelí devastó gran parte de la Franja de Gaza y llevó a una negociación internacional para la liberación de rehenes y el cese de hostilidades.

La recuperación de los restos de Gvili fue presentada por Netanyahu como un símbolo del compromiso israelí con las familias de los cautivos y con la seguridad nacional.

El primer ministro también lanzó una advertencia al régimen de Irán, país que respalda a Hamas y a otros grupos armados en la región.

“Si Irán comete el grave error de atacar a Israel, responderemos con una fuerza sin precedentes”, afirmó Netanyahu.

La amenaza se produce en medio de especulaciones sobre un posible ataque coordinado de Irán y sus aliados, y tras el despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El portaaviones Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan ejercicios conjuntos el 1 de junio de 2019 en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos en el Mar Arábigo (AP/Archivo)

La postura israelí cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en días recientes remarcó la necesidad de avanzar en el desarme de Hamas como precondición para la estabilidad y el desarrollo futuro del enclave.

La Junta de Paz, organismo internacional impulsado por Washington, supervisará el cumplimiento de las fases del acuerdo y el eventual traspaso de la administración civil de Gaza a un gobierno tecnócrata palestino.

El desenlace del proceso de desmilitarización y el cumplimiento de los acuerdos pendientes definirán no solo el futuro de Gaza, sino también el equilibrio de poder en la región y las posibilidades de reactivar negociaciones de paz más amplias entre Israel y los palestinos.

(Con información de AFP y Europa Press)