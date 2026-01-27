Mundo

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

El primer ministro israelí aseguró que la desmilitarización del enclave es una condición innegociable tras el fin del capítulo de los rehenes y en el marco de la segunda fase del alto el fuego impulsado por Estados Unidos

Guardar
Benjamín Netanyahu dijo que Israel
Benjamín Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que la prioridad absoluta de su gobierno es el desarme del grupo terrorista Hamas y la desmilitarización de la Franja de Gaza, al tiempo que descartó cualquier proceso de reconstrucción o avance hacia un Estado palestino mientras la organización extremista mantenga su arsenal y estructura militar.

Ahora nos centramos en completar las dos tareas pendientes: desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza de armas y túneles”, remarcó Netanyahu.

La intervención del mandatario israelí se produjo poco después de la repatriación del cuerpo de Ran Gvili, el último rehén en manos de Hamas en el enclave, y tras el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos y respaldado por la comunidad internacional.

Netanyahu fue explícito al sostener que Israel no permitirá la creación de un Estado palestino en Gaza y que mantendrá el control de seguridad desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, incluyendo tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.

He escuchado que voy a permitir el establecimiento de un Estado palestino en Gaza, pero eso no ha sucedido y no va a suceder. Creo que todos saben que quien ha bloqueado repetidamente el establecimiento de un Estado palestino soy yo”, enfatizó.

Ran Gvili, el último rehén
Ran Gvili, el último rehén en manos de Hamas en la Franja de Gaza (AP)

El primer ministro reiteró que ni hoy ni en el futuro aceptará la soberanía palestina en ese territorio.

El plan de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre, establece en su segunda fase el desarme completo de Hamas como condición previa a cualquier reconstrucción o nueva administración de Gaza.

Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá”, advirtió Netanyahu.

Según el líder israelí, el proceso puede darse “por el camino fácil o el difícil”, pero insistió en que la desmilitarización y el desarme “se harán”.

El grupo terrorista Hamas ha manifestado su disposición a negociar una transición civil, pero se niega a entregar su arsenal. A través de mediadores, el grupo ha reclamado el cumplimiento de compromisos pendientes por parte de Israel antes de discutir la entrega de armas, entre ellos la apertura del paso de Rafah, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto al alto el fuego. Sin embargo, Netanyahu subrayó que no habrá avances sin la desmilitarización total del enclave.

El primer ministro israelí aseguró
El primer ministro israelí aseguró que la desmilitarización del enclave es una condición innegociable tras el fin del capítulo de los rehenes y en el marco de la segunda fase del alto el fuego impulsado por Estados Unidos

El contexto actual es el resultado de la guerra que estalló tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y 250 secuestrados. La posterior ofensiva israelí devastó gran parte de la Franja de Gaza y llevó a una negociación internacional para la liberación de rehenes y el cese de hostilidades.

La recuperación de los restos de Gvili fue presentada por Netanyahu como un símbolo del compromiso israelí con las familias de los cautivos y con la seguridad nacional.

El primer ministro también lanzó una advertencia al régimen de Irán, país que respalda a Hamas y a otros grupos armados en la región.

Si Irán comete el grave error de atacar a Israel, responderemos con una fuerza sin precedentes”, afirmó Netanyahu.

La amenaza se produce en medio de especulaciones sobre un posible ataque coordinado de Irán y sus aliados, y tras el despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El portaaviones Abraham Lincoln y
El portaaviones Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan ejercicios conjuntos el 1 de junio de 2019 en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos en el Mar Arábigo (AP/Archivo)

La postura israelí cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en días recientes remarcó la necesidad de avanzar en el desarme de Hamas como precondición para la estabilidad y el desarrollo futuro del enclave.

La Junta de Paz, organismo internacional impulsado por Washington, supervisará el cumplimiento de las fases del acuerdo y el eventual traspaso de la administración civil de Gaza a un gobierno tecnócrata palestino.

El desenlace del proceso de desmilitarización y el cumplimiento de los acuerdos pendientes definirán no solo el futuro de Gaza, sino también el equilibrio de poder en la región y las posibilidades de reactivar negociaciones de paz más amplias entre Israel y los palestinos.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

IsraelBenjamín NetanyahuFranja de GazaHamasEnclave palestinoJunta de PazTerrorismoMedio OrienteRan GviliAlto el fuegoDesarme de HamasÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

La Administración Trump ha ejecutado más bombardeos en el país africano en un año que todos sus predecesores juntos, en el marco de una ofensiva coordinada contra los grupos yihadistas del continente que incluye los recientes ataques en Nigeria

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Cómo la sostenibilidad y las normas verdes están transformando al sector inmobiliario suizo

Inversores, profesionales y organismos públicos enfrentan nuevos desafíos en proyectos habitacionales, donde el equilibrio entre innovación, regulación y necesidades de la población toma un rol central, según datos de la University of Basel

Cómo la sostenibilidad y las

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Los cuatro países celebran la prórroga de la tregua entre Damasco y las FDS, pero advierten de que el traspaso caótico de prisiones y campos de detenidos yihadistas podría reactivar la amenaza terrorista en la región

Las potencias occidentales reclaman un

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella

El caso de Joël Guerriau, acusado de administrar MDMA a Sandrine Josso con fines sexuales, fue el primero en visibilizar la sumisión química en el ámbito político francés, meses antes del mediático proceso contra los violadores de Gisèle Pelicot

Francia juzga al ex senador

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

Más de 1.500 personas fueron evacuadas de Niscemi tras un deslizamiento de cuatro kilómetros desencadenado por violentas tormentas. El jefe de protección civil advirtió que el colapso “está absolutamente todavía activo” y los residentes no podrán regresar a sus hogares

Casas suspendidas sobre el vacío:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Abelardo de la Espriella habría

Abelardo de la Espriella habría sostenido una reunión en Estados Unidos con el secretario de Estado, Marco Rubio: esto es lo que se sabe

Andrea Legarreta le canta en vivo a su novio Luis Carlos Origel en pleno programa Hoy

Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con la gobernadora del Banco de México

Emotiva frase de Spiderman en Avengers: Infinity War cobra sentido tras la muerte de Alexis Ortega

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 27 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Una persona resulta herida por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Amazon cierra todas las tiendas de comestibles para potenciar la entrega a domicilio

Población de EEUU crece a su menor ritmo desde la pandemia por caída de 54% en inmigración

Alejandro Sanz expone sus luces y sombras en un documental: "He aprendido a decir no"

Un informe revela abusos y uso de elementos tóxicos en un centro migratorio en Florida

ENTRETENIMIENTO

La esperada secuela de “Dirty

La esperada secuela de “Dirty Dancing” se hace realidad: Jennifer Grey volverá a encarnar a Baby

Benicio del Toro reveló que casi quedó fuera de “Una batalla tras otra”: “Hubo muchos obstáculos”

Liam Gallagher se une a las críticas por el precio de las entradas de la gira de Harry Styles

Quién es Wunmi Mosaku, la actriz que conquista Hollywood y ya es favorita para el Óscar

Leonardo DiCaprio hace historia en los BAFTA con su séptima nominación a Mejor Actor