Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

Los gobiernos de nueve países firman la Declaración de Hamburgo para acelerar la transición energética, incluir la seguridad en la agenda y atraer inversiones en la eólica marina y el hidrógeno

Turbinas eólicas en un parque
Turbinas eólicas en un parque eólico en Biegen, Alemania. REUTERS/Lisi Niesner

Nueve países europeos del entorno del mar del Norte firmaron este lunes en Hamburgo un compromiso para fortalecer la cooperación en energía eólica marina e hidrógeno, con la meta de convertir a la región en el mayor polo mundial de energía limpia. La iniciativa, promovida por el canciller alemán Friedrich Merz, reunió a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Luxemburgo. Los líderes suscribieron la llamada “Declaración de Hamburgo”, que respalda el aumento del nivel de cooperación multilateral tanto en los mares del Norte como en el mar Báltico, incluso en el marco de la OTAN.

La firma del acuerdo se produce pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump renunciara a sus aspiraciones sobre Groenlandia tras alcanzar un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, en un contexto diplomático marcado por las tensiones energéticas y de seguridad en la región. En la declaración, los países expresaron su voluntad de alcanzar 100 gigavatios en proyectos conjuntos de energía eólica marina, sumando así esfuerzos para garantizar el suministro energético y reducir la dependencia histórica del gas ruso.

El documento firmado destaca la necesidad de simplificar y acelerar los procesos para el despliegue de energía eólica, así como la creación de un marco para atraer inversiones en el sector. El objetivo a largo plazo, fijado en la cumbre previa celebrada en 2023 en Bélgica, es llegar a 300 gigavatios de capacidad de producción eólica marina para 2050, con una meta intermedia de 120 GW para 2030, una cifra aún no alcanzada, según expertos del sector. Según el Ministerio británico de Energía, la “flota sin precedentes” de proyectos conjuntos prevista podría abastecer a unos 100 millones de hogares.

Más allá de la transición energética, la seguridad se posicionó como un eje prioritario de la cita. Los firmantes subrayaron que la infraestructura para la producción energética marina puede integrarse en la vigilancia marítima y aérea, y que el desarrollo tecnológico debe permitir detectar y responder a amenazas a la seguridad. El acuerdo insta a los ministros de Energía y de Defensa de los países participantes a intensificar la cooperación en la defensa física y cibernética de las infraestructuras energéticas en los mares del Norte.

La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, señaló que el acuerdo busca reforzar la resiliencia y la seguridad del suministro energético en Europa, tras la experiencia de dependencia del gas ruso que terminó con la invasión rusa de Ucrania en 2022. Este cambio provocó un histórico aumento de la inflación y crisis en industrias intensivas en consumo energético. Los líderes europeos presentes en Hamburgo afirmaron que no desean repetir esa situación. Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, afirmó: “Enviamos un mensaje muy claro a Rusia: no permitiremos que utilicen la energía contra nosotros”.

Un parque eólico detrás de
Un parque eólico detrás de Voigtsdorf, cerca de Dorfchemnitz, Alemania. REUTERS/Axel Schmidt

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, remarcó la importancia de evitar nuevas dependencias energéticas externas y aprendió de la experiencia con Rusia: “No podemos ser dependientes energéticamente de ningún actor fuera de Europa. Si Europa es dependiente, Europa es frágil”. Por su parte, Merz enfatizó la relevancia de aumentar la producción de energía y reiteró su aspiración de que Alemania logre construir el primer reactor de fusión nuclear del mundo.

La cumbre contó también con la presencia de representantes de Islandia, la Comisión Europea y la OTAN, en un clima de alerta ante la seguridad de infraestructuras energéticas en la región. Aunque el futuro de Groenlandia no figuró oficialmente en la agenda, la cuestión estuvo presente en el debate, especialmente tras la reciente retirada de las aspiraciones estadounidenses sobre la isla. Jørgensen, originario de Dinamarca, reconoció: “La cuestión de Groenlandia está en todas las mentes”.

(Con información de AFP y EFE)

