Un dentista, una galería y cien obras: el origen inesperado de la colección que transformó el Museo de Arte Moderno de París

Fragmentos biográficos, documentos inéditos y decisiones inesperadas rodean el surgimiento de una de las aportaciones más influyentes a la historia del arte francés

La colección Girardin transformó al Museo de Arte Moderno de París al sumar cerca de 500 obras en 1951 (AFP)

El Museo de Arte Moderno de París inaguró una exposición centrada en la colección Girardin, reuniendo cerca de 100 piezas clave donadas por el coleccionista y mecenas Maurice Girardin. El tributo pone en primer plano su influencia determinante en la definición del acervo del museo y permite al público apreciar obras mayores de Picasso, Dufy y Modigliani.

La donación de Girardin en 1951, compuesta por cerca de 500 obras, fue el motor que aceleró la creación del museo y estableció su actual orientación histórica. Según Connaissance des Arts, unas 380 piezas de ese conjunto forman parte hoy de la colección permanente, de las cuales cerca de 100 integran la exposición actual.

Este valioso núcleo de obras da acceso a un panorama representativo del arte moderno en Francia y subraya el carácter singular de la aportación de Girardin.

Girardin nació en una familia acomodada dedicada a la carnicería y se graduó como cirujano dentista, un perfil poco habitual entre los grandes coleccionistas de arte. A los 32 años, y sin una motivación clara según destaca la comisaria Sophie Krebs en declaraciones citadas por Connaissance des Arts, desarrolló su pasión por el arte tras un encuentro con Édouard Dujardin.

En 1920 creó la galería de arte La Licorne, que operó bajo la gestión de Jeanne Hugard y Yvonne Chastel y se consolidó como un escenario fundamental para artistas emergentes.

Girardin rechazó artistas extranjeros y movimientos abstractos, centrando su colección en el arte figurativo y vanguardias parisinas (AFP)

En el recorrido de la muestra se otorga un lugar especial a figuras como Georges Rouault, con 21 obras, y Marcel Gromaire. Destacan además las seis piezas de Raoul Dufy, entre ellas L’Apéritif (1908), y una sección dedicada al joven Bernard Buffet, artista que fue respaldado por Girardin a través de contratos de exclusividad, modalidad que también vinculó a otros artistas y escultores como Jacques Lipchitz y Ossip Zadkine. Estos acuerdos permitían a Girardin escoger directamente en los estudios las piezas que sumar a su colección, puntualiza Krebs.

También sobresalen en la exposición obras de Picasso como Le Vieux Marc (hacia 1914), piezas de Modigliani, Braque, Delaunay y Léger, así como creaciones de Maria Blanchard y Roger de La Fresnaye, lo que evidencia la amplitud de estilos entre el fauvismo y el cubismo.

La exposición reserva un espacio específico al arte de África, Oceanía y América. Estas piezas, incorporadas a la colección desde la década de 1940, demuestran la visión integradora de Girardin, quien amplió su foco más allá de la pintura europea.

A estas obras se suman ediciones ilustradas, libros raros y documentos de archivo, fundamentales para comprender el alcance de Girardin como coleccionista, junto con un fondo documental incorporado en 2023 que ilumina la formación de la colección y el mecenazgo ejercido durante el periodo de entreguerras.

Además de dentista y galerista, Girardin fue un impulsor del arte moderno, promovió la resistencia frente a los criterios académicos establecidos en Francia y colaboró en la fundación de la Sociedad de Amantes del Arte y Coleccionistas. Ejerció como vicepresidente de la asociación, impulsando la creación de un museo dedicado al arte contemporáneo. Defendió la permanencia de su colección en París, pese a las dificultades y la falta de apoyo oficial al arte moderno en la primera mitad del siglo XX.

El acervo donado por Girardin representa el núcleo más relevante del arte moderno francés dentro del museo parisino (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La colección destaca por su ausencia deliberada de artistas extranjeros y de movimientos abstractos o surrealistas, resultado de la preferencia de Girardin por un arte figurativo humanista y vinculado a las vanguardias parisinas. Esta elección perfiló una colección coherente y reconocible, valorada tanto por especialistas como por el público.

A lo largo de la muestra, fragmentos biográficos, documentos, carteles y objetos ilustran la diversidad de la colección y el carácter reservado de su creador. La adquisición de nuevos archivos por parte del museo contribuye a profundizar en el legado de Girardin y refuerza la indagación en torno a figuras esenciales del patrimonio artístico francés.

En 1951, Girardin entregó la totalidad de su colección a la Ciudad de París, bajo la condición de conservar y exhibir las obras en los museos de la capital. Sigue abierta la incógnita sobre la razón que lo llevó a preferir la administración municipal en vez del Estado, un interrogante que mantiene vivo el interés sobre su figura y su decisión.

