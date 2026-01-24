Mundo

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

“Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos (...) Realmente buscaban encontrar soluciones”, señaló un funcionario norteamericano

Delegaciones de Rusia, Ucrania y EEUU mantuvieron negociaciones durante el viernes y el sábado en Abu Dabi (Uae Government/Handout via REUTERS)

Los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” en la primera ronda de negociaciones trilaterales con mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según comentaron este sábado los funcionarios estadounidenses.

“Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos. Fue un momento en el que todos parecían casi amigos, y en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones”, informó a medios un funcionario estadounidense.

La fuente gubernamental dijo que durante las negociaciones daba “la sensación” de que los dos países estaban sentados en el “mismo lado de la mesa”, con el fin de comprender los problemas de cada uno para encontrar una “solución de compromiso que permitiera a ambas partes obtener mucho más de lo que daban”.

Vladimir Putin recibió en el Kremlin a los delegados norteamericanos Steve Witkoff, Jared Kushner y Josh Gruenbaum (Alexander Kazakov/Sputnik vía AP)

EEUU, que actuó de mediador en esta negociación de dos días, casi no tuvo que “presionar” a los representantes de Ucrania y Rusia para tratar los principales temas que estaban sobre la mesa.

“Los ucranianos plantearon puntos que son importantes para ellos. Los rusos plantearon puntos que eran importantes para ellos. Y abordamos todos los temas. No creo que hayamos dejado ningún tema fuera de estas conversaciones”, agregó un funcionario estadounidense, quien añadió que “también hubo extensas conversaciones paralelas”.

Asimismo, dijo que en las negociaciones se entró en “detalles muy concretos”, pero no dio ejemplos. “El próximo domingo, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final”, adelantó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. EFE/ Octavio Guzmán

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, los dos países que llevan en guerra casi cuatro años se podrían reunir en un futuro no lejano en Moscú o Kiev.

“En nuestra opinión, este tipo de reuniones deben celebrarse antes de que se produzca una reunión bilateral entre Putin y Zelensky o una trilateral con Putin, Zelensky y el presidente Trump, pero no creo que estemos tan lejos de eso”, anotó el funcionario.

El presidente de Ucrania aseguró hoy en un mensaje de X: “El centro de la atención de las discusiones han sido los posibles criterios para el fin de la guerra (...) Se ha debatido mucho y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas”.

Por su parte, una fuente rusa destacó desde Abu Dabi que se habían producido “resultados” durante las casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque ningún bando quiso precisar en qué consistieron esos avances, según la agencia TASS.

(Con información de EFE)

