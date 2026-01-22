Putin declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en EEUU a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en Estados Unidos, que estimó en 1.000 millones de dólares, a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz o a la Junta de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de asegurar la paz en Palestina.

“Los fondos restantes de nuestros activos congelados en EEUU podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense”, afirmó Putin durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso.

El mandatario ruso planteó que los recursos también podrían canalizarse hacia la Junta de la Paz, organismo creado por Trump y al que Putin recibió una invitación formal para integrarse, junto con otros líderes internacionales. Según explicó, la propuesta se vincula con la relación de Rusia con el pueblo palestino.

“Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de la Paz”, declaró el jefe de Estado ruso ante los miembros del Consejo de Seguridad.

Putin agradeció la invitación cursada esta semana por Trump para formar parte del organismo y señaló que ordenó al Ministerio de Exteriores de Rusia analizar la iniciativa. Indicó que el estudio de la propuesta incluye consultas con los socios estratégicos de Moscú.

“Y solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido”, afirmó el presidente ruso, al referirse al proceso de evaluación en curso.

El líder del Kremlin anunció además que planea abordar la cuestión de la Junta de la Paz en un encuentro previsto para el jueves con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viajará a Moscú acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos.

“Vienen a Moscú para continuar el diálogo sobre el acuerdo en Ucrania”, señaló Putin, al confirmar la visita. De acuerdo con sus declaraciones, el encuentro marcará el séptimo encuentro personal entre ambos.

Por su parte, Witkoff declaró a periodistas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza: “Planeamos discutir la paz y Ucrania y Rusia”. Consultado sobre el encuentro, respondió: “Soy optimista”.

Mientras se desarrollan estos contactos, la delegación ucraniana mantuvo consultas el fin de semana en Estados Unidos y el miércoles en Davos, según la información difundida por las autoridades. Por parte de Rusia, la participación en los intercambios recientes se limitó a una reunión breve.

En ese marco, el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, sostuvo el martes un encuentro de corta duración con Witkoff y Kushner. No se precisaron detalles adicionales sobre el contenido de esa reunión.

(Con información de EFE)