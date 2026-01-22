Mundo

Putin declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en EEUU a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz

“Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense”, afirmó el líder del Kremlin durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso

Guardar
Putin declaró que Rusia podría
Putin declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en EEUU a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en Estados Unidos, que estimó en 1.000 millones de dólares, a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz o a la Junta de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de asegurar la paz en Palestina.

“Los fondos restantes de nuestros activos congelados en EEUU podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense”, afirmó Putin durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso.

El mandatario ruso planteó que los recursos también podrían canalizarse hacia la Junta de la Paz, organismo creado por Trump y al que Putin recibió una invitación formal para integrarse, junto con otros líderes internacionales. Según explicó, la propuesta se vincula con la relación de Rusia con el pueblo palestino.

Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de la Paz”, declaró el jefe de Estado ruso ante los miembros del Consejo de Seguridad.

Putin agradeció la invitación cursada esta semana por Trump para formar parte del organismo y señaló que ordenó al Ministerio de Exteriores de Rusia analizar la iniciativa. Indicó que el estudio de la propuesta incluye consultas con los socios estratégicos de Moscú.

El mandatario ruso planteó que
El mandatario ruso planteó que los recursos también podrían canalizarse hacia la Junta de la Paz, organismo creado por Trump y al que Putin recibió una invitación formal para integrarse, junto con otros líderes internacionales (EP)

Y solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido”, afirmó el presidente ruso, al referirse al proceso de evaluación en curso.

El líder del Kremlin anunció además que planea abordar la cuestión de la Junta de la Paz en un encuentro previsto para el jueves con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viajará a Moscú acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos.

Vienen a Moscú para continuar el diálogo sobre el acuerdo en Ucrania”, señaló Putin, al confirmar la visita. De acuerdo con sus declaraciones, el encuentro marcará el séptimo encuentro personal entre ambos.

Por su parte, Witkoff declaró a periodistas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza: “Planeamos discutir la paz y Ucrania y Rusia”. Consultado sobre el encuentro, respondió: “Soy optimista”.

Mientras se desarrollan estos contactos, la delegación ucraniana mantuvo consultas el fin de semana en Estados Unidos y el miércoles en Davos, según la información difundida por las autoridades. Por parte de Rusia, la participación en los intercambios recientes se limitó a una reunión breve.

Steve Witkoff dice que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la guerra en Ucrania

En ese marco, el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, sostuvo el martes un encuentro de corta duración con Witkoff y Kushner. No se precisaron detalles adicionales sobre el contenido de esa reunión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Vladimir PutinGuerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVolodimir ZeleneskyEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La UE alertó que los ataques de Rusia a subestaciones ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían advertencias de la OIEA

“Moscú está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, quien calificó los ataques de “imprudentes”

La UE alertó que los

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Irán reconoció que murieron más

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción mientras los reporteros documentaban distribución de ayuda humanitaria. El incidente eleva a casi 220 el número de periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023

Israel lanzó ataques en la

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

La sospechosa habría recopilado información sobre ayuda militar a Ucrania y tecnología de drones con ayuda de dos exoficiales alemanes, en un caso que evidencia la intensificación de las actividades de inteligencia rusa en Europa

Alemania detuvo a una empresaria

Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara

Uruguay, Paraguay y Brasil señalaron que el envío del texto al Tribunal de Justicia no invalida el pacto firmado y confiaron en que el trámite legal no alterará su implementación

Países del Mercosur mantienen su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nueve perros rescatados del Refugio

Nueve perros rescatados del Refugio Franciscano ya fueron dados de alta médica

Resultados Baloto y Revancha miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo de HOY

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Volvieron a detener a las chicas que participaron del brutal ataque a un joven en La Plata

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 22 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump y Volodimir Zelensky

Donald Trump y Volodimir Zelensky se reúnen este jueves en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia

El legado cultural de Valentino, en manos de su histórico socio, Giancarlo Giammeti

Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste

Cimic (ACS) cierra la venta del 50% de su negocio de transporte en Australia por 287 millones de euros

Rusia derriba 31 drones ucranianos de ala fija en las últimas 12 horas

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins revela su complicado

Phil Collins revela su complicado estado de salud, con operaciones de rodilla y problemas de riñón: “Quizá he estado bebiendo demasiado”

El lado oscuro de Tigger: La complicada vida de Paul Winchell, la voz original del personaje de ‘Winnie the Pooh’

Arrestan a la expareja de Djimon Hounsou tras denuncia por presunta agresión

Oona Chaplin contó cómo se preparó para dar vida a Varang en Avatar: “La música metal me ayudó a conectar con la rabia”

Jenny Slate defiende a Blake Lively de Justin Baldoni en medio de su pleito legal: “Es un falso aliado”