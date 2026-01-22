Mundo

Otro tiroteo en Australia: hay tres muertos, un herido grave y el atacante está prófugo

Un operativo policial de gran escala se desplegó en Lake Cargelligo. Las autoridades pidieron a los 1.500 residentes que permanezcan en sus casas mientras continúa la búsqueda del sospechoso

Lake Cargelligo se encuentra en
Lake Cargelligo se encuentra en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney.

Un pistolero permanecía prófugo el jueves tras dos tiroteos en un pequeño pueblo del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, que dejaron tres muertos y un herido grave, mientras las autoridades desplegaban un importante operativo policial y acordonaban la localidad para evitar la fuga del sospechoso.

Los servicios de emergencia acudieron a dos ubicaciones en Lake Cargelligo, un pueblo de aproximadamente 1.500 habitantes ubicado a 600 kilómetros al oeste de Sídney, después de las 4 de la tarde hora local. Dos parejas, conformadas cada una por un hombre y una mujer, fueron baleadas en cada ubicación en cuestión de minutos, informó el comisionado asistente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Andy Holland.

Las dos mujeres y uno de los hombres murieron. El otro hombre fue trasladado al hospital en estado grave pero estable, indicó Holland.

El comisionado explicó en conferencia de prensa que los agentes recibieron inicialmente el llamado alrededor de las 4:20 de la tarde tras reportes de disparos contra un vehículo. “A su llegada localizaron a un hombre y una mujer fallecidos en el vehículo. Poco tiempo después, se recibió un segundo reporte de disparos”, detalló Holland, quien describió la escena que enfrentaron los primeros respondientes como “horrorosa”.

La policía conocía la identidad de un sospechoso, pero no había revelado su nombre ni sabía su relación con las víctimas, todas residentes de Lake Cargelligo, señaló Holland. “Se cree que el delincuente huyó en un vehículo”, dijo a los periodistas. “El delincuente está en movimiento, por lo tanto (...) estamos pidiendo a las personas en esas áreas que permanezcan dentro de sus instalaciones por su propia seguridad”.

Tres personas han muerto y
Tres personas han muerto y un pistolero permanece prófugo en el pueblo de Lake Cargelligo, en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur. Foto: realestate.com.au

Las autoridades desplegaron recursos de distritos vecinos al pueblo, incluidos agentes tácticos fuertemente armados, y acordonaron la localidad para evitar que el sospechoso escapara. La Unidad de Operaciones Tácticas de élite estaba en camino desde Sídney equipada con armas de alto poder para “contener la amenaza”, según informó The Sydney Morning Herald.

Holland señaló que los agentes estarían en “alta alerta” y que sus “sentidos estarían intensificados” debido a las tensiones tras el tiroteo ocurrido en Bondi Beach en diciembre pasado.

La policía estableció una escena del crimen e inició una investigación sobre las circunstancias del incidente. Las autoridades hicieron un llamado público solicitando que cualquier persona en el área de Lake Cargelligo que tenga videos de teléfonos móviles o cámaras de tablero, grabaciones de circuito cerrado de televisión, fotografías, capturas de pantalla u otro material relevante para el incidente lo envíe a través de un portal en línea.

Las autoridades utilizaron mensajes de texto geográficamente dirigidos a los teléfonos celulares de la región para instar al público a evitar la zona y a los residentes a permanecer dentro de sus hogares. “Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas”, señaló un portavoz policial.

Manisha, una residente local que no quiso dar su apellido, dijo a The Daily Telegraph de Sídney que había vehículos policiales y ambulancias “por todo el pueblo”. “El pueblo está hecho de solo dos calles principales. Podemos oír los sonidos” de las sirenas, afirmó.

Todos los comercios del pueblo cerraron sus puertas ante la emergencia. El Commercial Hotel, un pub local, cerró a las 6 de la tarde. Otros residentes reportaron que “todos están realmente asustados” mientras la policía continuaba buscando al tirador. Un residente informó haber visto cinta policial alrededor de la piscina local en Bokhara Street alrededor de las 5:45 de la tarde.

Roy Butler, el legislador estatal que representa a la región de Barwon, donde se ubica Lake Cargelligo, calificó el incidente como una “noticia trágica”. “Es una situación terrible y todavía está en marcha, por lo que no tenemos mucha información. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias”, declaró a la Australian Broadcasting Corp.

El tiroteo ocurrió durante un Día Nacional de Duelo, mientras Australia recordaba a las 15 personas asesinadas a tiros en Sídney durante una celebración de Hanukkah el 14 de diciembre. Las autoridades indicaron que los dos presuntos pistoleros de Sídney fueron inspirados por el grupo Estado Islámico para llevar a cabo el peor tiroteo masivo en Australia desde 1996.

El Parlamento australiano aprobó el martes nuevas restricciones de armas en respuesta a aquella tragedia, solo dos días antes de que ocurriera este nuevo incidente en Lake Cargelligo.

