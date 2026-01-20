Mundo

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Los principales índices de Nueva York tocaron mínimos de casi tres semanas ante la creciente aversión al riesgo global

Un hombre camina por Wall
Un hombre camina por Wall Street fuera de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Los mercados financieros internacionales arrancaron la semana con fuertes pérdidas y una marcada huida hacia activos de refugio, luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a sacudir el tablero global con nuevas amenazas arancelarias contra Europa, que respondió de la misma manera.

Wall Street no fue la excepción: los principales índices bursátiles retrocedieron este martes a mínimos de casi tres semanas, en una jornada dominada por la incertidumbre política y comercial.

Tras el feriado del lunes en Estados Unidos, los operadores regresaron a un escenario ya deteriorado por la creciente aversión al riesgo. El impacto se sintió de inmediato: el oro alcanzó nuevos máximos históricos, mientras que las bolsas del mundo operaron en baja y los bonos del Tesoro estadounidense quedaron bajo presión vendedora.

El detonante fue un anuncio realizado por Trump durante el fin de semana. A través de una publicación en su red social Truth Social, el exmandatario aseguró que a partir del 1° de febrero entrarán en vigor aranceles adicionales del 10% sobre productos importados desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido. Todos esos países ya enfrentan gravámenes impuestos por Washington.

Los principales índices bursátiles retrocedieron
Los principales índices bursátiles retrocedieron este martes a mínimos de casi tres semanas. REUTERS/Brendan McDermid/Fotografía de archivo

Según detalló, los aranceles escalarían hasta el 25% a partir del 1° de junio y se mantendrían vigentes “hasta que se alcance un acuerdo” que permita a Estados Unidos comprar Groenlandia. La reacción desde Europa no tardó en llegar: tanto las autoridades de Groenlandia —territorio autónomo bajo soberanía danesa— como el gobierno de Dinamarca reiteraron que la isla no está en venta.

En ese contexto, el índice de volatilidad CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, trepó hasta los 19,42 puntos, su nivel más alto en dos meses, reflejando el nerviosismo de los inversores frente a un escenario geopolítico cada vez más impredecible.

Pasadas las 15.30 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 493 puntos, equivalente a una baja del 1%, hasta las 48.866 unidades. En la misma línea, el S&P 500 retrocedía un 1,10%, mientras que el Nasdaq Composite —más expuesto al sector tecnológico— perdía un 1,37%.

La presión sobre los activos de riesgo llega, además, en una semana clave para los mercados. Los inversores esperan una batería de datos económicos relevantes en Estados Unidos, entre ellos la actualización del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre, los índices de gestores de compras (PMI) de enero y el informe de gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

Las acciones del gigante del
Las acciones del gigante del streaming subieron un 2,1%. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En medio del clima negativo generalizado, una de las pocas excepciones fue Netflix. Las acciones del gigante del streaming subieron un 2,1% luego de que la compañía anunciara que presentó una oferta totalmente en efectivo por los activos de estudio y streaming de Warner Bros Discovery, valuada en 82.700 millones de dólares. Netflix, que dará a conocer sus resultados trimestrales tras el cierre de la rueda, fue la única del grupo de grandes tecnológicas —conocido como FAANG— que logró operar en terreno positivo.

En cuanto a la temporada de balances, los primeros números ofrecen cierto alivio: de las 33 compañías del S&P 500 que ya presentaron resultados, el 84,8% superó las expectativas de los analistas, según datos de LSEG. Sin embargo, ese dato no alcanzó para disipar los temores de corto plazo.

(con información de Reuters)

