Macron insistió en que la UE debe aplicar represalias comerciales contra quienes le falten el respeto: “No debemos tener dudas”

En plena escala a de tensiones con Donald Trump por sus intenciones de controlar Groenlandia y el impulso al Consejo de Paz para Gaza, el mandatario francés defendió la soberanía y la autonomía del bloque europeo

Macron recordó que la UE cuenta con herramientas poderosas para usar contra quienes le falten el respeto (REUTERS/Denis Balibouse)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que Europa dispone de herramientas muy poderosas para responder a eventuales medidas comerciales de Estados Unidos, tras las advertencias de nuevos aranceles lanzadas por Donald Trump. Macron subrayó que los países europeos deben utilizar estos instrumentos cuando “no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego”, en referencia al mecanismo anticoerción adoptado por la Unión Europea (UE) a finales de 2023, conocido como “bazuca comercial”, que aún no ha sido estrenado.

Durante su intervención, Macron -que volvio a utilizar gafas oscuras por una afección ocular- instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar este mecanismo, especialmente ante las recientes amenazas tarifarias de Washington por los apoyos europeos a Groenlandia. “No debemos tener dudas en usarlo”, sostuvo el mandatario francés, según declaraciones recogidas por diversos medios presentes en Davos. Macron criticó la “competencia de Estados Unidos a través de acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses de exportación, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa”.

Emmanuel Macron destacó en Davos que la Unión Europea cuenta con una 'bazuca comercial' para responder a medidas arancelarias de Estados Unidos (LAURENT GILLIERON/REUTERS)

El presidente francés denunció la política de aranceles estadounidenses, considerándola “fundamentalmente inaceptable”, especialmente cuando se utiliza como “instrumento de presión contra la soberanía territorial”. Macron subrayó que Francia y Europa están comprometidas con la “soberanía nacional e independencia”, así como con el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, en un contexto en el que la administración de Trump ha manifestado su intención de anexar Groenlandia y crear un nuevo “Consejo Mundial de Paz”.

Macron puntualizó que, en el caso de Groenlandia, los países europeos únicamente han apoyado a un aliado, Dinamarca, y no han amenazado a nadie. “Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, explicó en su discurso, refiriéndose a la reacción europea ante las pretensiones estadounidenses sobre el territorio autónomo danés. El jefe de Estado francés calificó de “inaceptables” las amenazas de aranceles por parte de Trump a los países que se oponen a la anexión, especialmente si estas medidas buscan obtener ventajas territoriales.

Macron advirtió también que el actual escenario internacional avanza hacia un “mundo sin ley”, donde se debilita el multilateralismo y “el Derecho Internacional es pisoteado”. Instó a la UE a defender el multilateralismo y promover “más cooperación internacional”, citando al G7, cuya presidencia ostenta este semestre. El presidente francés defendió el desmantelamiento de los aranceles entre Estados Unidos y Europa, argumentando que la prioridad debe centrarse en apoyar a Ucrania para lograr una paz sostenible tras la invasión rusa en febrero de 2022. “No tiene sentido tener aranceles y estar divididos, e incluso amenazar ahora con aranceles adicionales”, declaró Macron.

Francia advirtió sobre el uso del mecanismo anticoerción europeo ante las amenazas de nuevos aranceles lanzadas por Donald Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El mandatario sostuvo que Europa debe reaccionar con calma, aunque reconoció la posibilidad de que el mecanismo anticoerción europeo se utilice por primera vez contra Estados Unidos si se imponen nuevos gravámenes. Macron reiteró la necesidad de “más autonomía europea” frente a la estrategia comercial norteamericana, que, a su juicio, busca debilitar y subordinar a Europa mediante concesiones máximas y una acumulación interminable de aranceles.

Frente a las presiones de Trump y la competencia de China, que implementa “prácticas distorsionadoras” y controles a la exportación, Macron abogó por fortalecer la cooperación europea y construir nuevos enfoques que garanticen la estabilidad del comercio mundial. “Las dos respuestas son más soberanía y más autonomía para los europeos y, por otro, un multilateralismo eficiente capaz de ofrecer resultados mediante la cooperación”, expuso en el foro.

El presidente francés concluyó subrayando que la participación de Francia en ejercicios militares en Groenlandia responde únicamente al apoyo a un país aliado, y no a una actitud de amenaza, reafirmando el compromiso de Europa con la cooperación internacional y la defensa de la legalidad en el orden mundial.

