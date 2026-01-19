Mundo

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

El hijo exiliado del sha derrocado en 1979 condenó la represión contra civiles y afirmó que “la ayuda está en camino” desde Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos durante la interrupción de los medios del régimen de Alí Khamenei

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

El ex príncipe heredero iraní Reza Pahlavi instó a las fuerzas armadas y de seguridad de Irán a abandonar la República Islámica y unirse a los manifestantes antigubernamentales, en clips de video editados que fueron transmitidos el domingo durante un hackeo de la televisión estatal.

“Los empleados de las instituciones estatales y las fuerzas armadas y de seguridad tienen la oportunidad de unirse al pueblo y ponerse del lado de la nación, o de ponerse del lado de los asesinos del pueblo y traer sobre sí mismos la eterna vergüenza y maldición de la nación”, declaró Pahlavi en uno de los mensajes transmitidos durante la interrupción.

El hijo del sha derrocado de Irán, que vive en el exilio, advirtió específicamente al personal militar sobre las consecuencias de reprimir a los civiles. Los clips parecían haber sido tomados de videos que Pahlavi publicó en sus cuentas de redes sociales el 12 y 13 de enero, antes de ser editados y retransmitidos durante la interrupción televisiva del domingo.

“La ayuda está en camino”

Reza Pahlavi declaró que los militares "son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica" en clips editados que interrumpieron la televisión estatal el domingo.

En otro mensaje, Pahlavi afirmó que Estados Unidos respaldaría a los manifestantes: “Ya deberían haber escuchado el mensaje del presidente de Estados Unidos. La ayuda está en camino”, dijo, en referencia a declaraciones recientes del presidente Donald Trump pidiendo un cambio de liderazgo en Irán.

La transmisión hackeada también incluyó gráficos que promovían a Pahlavi, llamándolo “nuestra voz” y afirmando que traería apoyo global para la oposición. Otros mensajes indicaban que “Estados Unidos está contigo” y que Europa también respaldaba a los manifestantes.

Llamado a las fuerzas militares

Pahlavi dirigió un mensaje especialmente urgente al personal militar iraní: “Tengo un mensaje especial para el personal militar: ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger las vidas de sus conciudadanos. No les queda mucho tiempo. Únanse al pueblo lo antes posible”.

Los mensajes transmitidos durante el hackeo también afirmaban que las fuerzas de seguridad se estaban retirando de los principales centros urbanos y que “miles de miembros de las fuerzas armadas han depuesto las armas y prometido lealtad al pueblo”, declaraciones que no pudieron ser confirmadas de forma independiente.

No quedó claro de inmediato quién fue responsable del aparente hackeo. La Organización de Radio y Televisión de Irán reconoció el lunes que su señal satelital “se vio interrumpida durante unos momentos” en algunas regiones del país el domingo por la tarde, pero indicó que el fallo fue “resuelto de inmediato”.

Hackearon los canales estatales de TV en Irán

La interrupción mostró gráficos en farsi con mensajes contra la República Islámica e instando a los iraníes a continuar las protestas contra el sistema clerical. Videos divulgados en redes sociales del momento del hackeo muestran la secuencia completa de imágenes y mensajes.

Protestas y represión

Irán ha estado sacudido por protestas a nivel nacional desde finales de diciembre, impulsadas por la crisis económica y la depreciación del rial, que rápidamente se convirtieron en un movimiento pidiendo el fin de la República Islámica. Las manifestaciones alcanzaron su momento álgido el 8 y 9 de enero, con una explosión de protestas en prácticamente todo el país.

En respuesta, las autoridades iraníes cortaron las comunicaciones, incluido el internet global, y desplegaron fuerzas de seguridad en todo el país para sofocar las manifestaciones. Según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, la represión ha causado más de 3.400 muertos y 19.000 detenciones. Un funcionario iraní reconoció este lunes al menos 5.000 muertos.

Las autoridades iraníes han culpado repetidamente de los disturbios a enemigos extranjeros. Teherán ha denunciado que Estados Unidos e Israel han estado detrás de lo que considera “disturbios” y “actos terroristas”, y responsabilizó al presidente Trump de la muerte de “varios miles” de personas.

