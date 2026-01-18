Mundo

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

La inédita irrupción televisiva expuso la vulnerabilidad del aparato mediático del régimen en medio del bloqueo informativo y una crisis social marcada por miles de muertos

Guardar
Hackearon los canales estatales de TV en Irán

El aparato de propaganda estatal en Irán sufrió este domingo uno de sus mayores golpes. Un grupo de hackers logró vulnerar simultáneamente todos los canales de la televisión pública y difundió a escala nacional un mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi, quien desde el exilio llamó a la población a rebelarse contra el régimen islámico.

La transmisión, que interrumpió la programación habitual por varios minutos, se produjo en el contexto de una de las crisis políticas y sociales más graves que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

La irrupción televisiva ocurrió mientras Irán atraviesa una ola de protestas iniciada por el aumento del costo de la vida y que se transformó en un movimiento masivo contra la teocracia en el poder. Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han reportado miles de muertes como consecuencia de la represión estatal. Según cifras de la ONG Iran Human Rights, al menos 3.428 personas han muerto, aunque otras estimaciones independientes elevan la cifra hasta los 20.000 fallecidos, en un contexto de apagón informativo y bloqueo de internet.

Reza Pahlavi, hijo del último
Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura de la oposición en el exilio, durante una conferencia de prensa en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En el mensaje transmitido, Reza Pahlavi instó a los iraníes a “no ceder ante la represión” y a organizarse para provocar un cambio político profundo. El discurso, que hasta ahora circulaba solamente en redes sociales y plataformas bloqueadas dentro del país, fue visto por millones a través de la señal estatal. La acción expuso la vulnerabilidad del aparato comunicacional del régimen y amplificó el impacto simbólico de la figura del príncipe heredero, que ha sido uno de los principales referentes de la oposición en el exilio.

El incidente se produce en un momento en que el acceso a internet en Irán sigue fuertemente restringido. La organización de ciberseguridad Netblocks reportó que, después de diez días de bloqueo casi total, el tráfico de datos volvió a caer tras un breve restablecimiento parcial. Según la entidad, la censura busca ocultar la magnitud real de la represión y dificultar el flujo de información sobre la gravedad de la crisis. “Durante este tiempo, algunos iraníes pudieron dar información detallada sobre la crisis en el terreno”, precisó Netblocks.

En respuesta a la presión interna e internacional, el régimen iraní ordenó la reapertura de escuelas que permanecían cerradas y proclamó el regreso a la “normalidad”, aunque las advertencias oficiales se han endurecido.

Manifestantes iraníes protestan en Teherán
Manifestantes iraníes protestan en Teherán el 10 de enero de 2026, en el marco de movilizaciones que se extendieron por todo el país (Europa Press)

El presidente Masud Pezeskian aseguró que “un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, en referencia al ayatolá Alí Khamenei. Las autoridades han acusado a Estados Unidos e Israel de alentar la “sedición” y han amenazado con castigos severos, incluidas condenas a muerte para quienes lideren las protestas.

El portavoz del poder judicial, Asghar Jahangir, advirtió este domingo que los responsables de los disturbios enfrentarán juicios rápidos y no podrán aspirar al perdón estatal. El régimen iraní sostiene que las manifestaciones fueron pacíficas hasta que se convirtieron en “disturbios” promovidos por potencias extranjeras. Khamenei afirmó el sábado que “algunos miles” de muertos son responsabilidad de “agentes” de Estados Unidos e Israel y prometió una represión implacable.

Mientras tanto, el apagón informativo impuesto por las autoridades y el control sobre los medios dificultan la verificación independiente de los hechos. A pesar de ello, la filtración del mensaje de Pahlavi a través de la televisión pública marcó un quiebre: nunca antes un discurso opositor había logrado penetrar el sistema estatal de comunicación en tiempo real para llegar a la totalidad del país.

El episodio se suma a la creciente presión internacional. Grandes manifestaciones de apoyo a los manifestantes iraníes se han registrado en Berlín, Londres y París, donde miles de personas exigieron el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos.

Temas Relacionados

IránTV iraníTeheránÚltimas Noticias AméricaReza PahlaviProtestas en IránAli KhameneiRégimen de Irán

Últimas Noticias

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

El video, inédito hasta ahora, fue revelado por el programa televisivo francés Sept à Huit, que tuvo acceso al material audiovisual de la investigación y exhibió por primera vez una secuencia del asalto

Difundieron las primeras imágenes del

El régimen de Irán advirtió que un ataque contra el ayatollah Ali Khamenei significaría una declaración de guerra

El jefe de Estado Masud Pezeshkian lanzó una dura advertencia luego de que Estados Unidos condenara la brutal masacre que dejó miles de muertos en las protestas

El régimen de Irán advirtió

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Mark Rutte señaló que conversaron sobre la “situación de seguridad” en la isla y el Ártico. “Espero verlo en Davos a finales de esta semana”, expresó

El jefe de la OTAN

Un nuevo estudio analiza cómo viven los presos mayores condenados a cadena perpetua

La investigación revela los desafíos físicos, emocionales y sociales que enfrentan los internos de más de 50 años y cómo la esperanza se transforma en un recurso limitado tras los muros de la prisión

Un nuevo estudio analiza cómo

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

El estallido ocurrió en una planta siderúrgica de Baotou; equipos de emergencia continúan la búsqueda de desaparecidos y la investigación de las causas

Explosión en una planta industrial
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por primera vez, la partería

Por primera vez, la partería se integra al modelo de salud pública, destaca Claudia Sheinbaum junto a Citlalli Hernández

David Luna defendió La Gran Consulta por Colombia, ante señalamientos de sectores petristas: “Ahora la palabra la tiene la ciudadanía”

Alerta por frío en CDMX seguirá: estas alcaldías pronostican temperaturas de hasta un grado para el 19 de enero

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: “Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rivadeneira, figura clave para reorganizar el correísmo y liderar la oposición en Ecuador

Los Bears reciben a los Rams con -9 grados, lago congelado y una tormenta de nieve

Flick, enfadado con el arbitraje: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado"

Mendy niega que Brahim fallara a propósito el penalti que podo impedir la prórroga

0-1. Un gol del argentino Varela da la victoria al Oporto en Guimarães

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”