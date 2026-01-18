Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Hackearon los canales estatales de TV en Irán

El aparato de propaganda estatal en Irán sufrió este domingo uno de sus mayores golpes. Un grupo de hackers logró vulnerar simultáneamente todos los canales de la televisión pública y difundió a escala nacional un mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi, quien desde el exilio llamó a la población a rebelarse contra el régimen islámico.

La transmisión, que interrumpió la programación habitual por varios minutos, se produjo en el contexto de una de las crisis políticas y sociales más graves que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

La irrupción televisiva ocurrió mientras Irán atraviesa una ola de protestas iniciada por el aumento del costo de la vida y que se transformó en un movimiento masivo contra la teocracia en el poder. Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han reportado miles de muertes como consecuencia de la represión estatal. Según cifras de la ONG Iran Human Rights, al menos 3.428 personas han muerto, aunque otras estimaciones independientes elevan la cifra hasta los 20.000 fallecidos, en un contexto de apagón informativo y bloqueo de internet.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura de la oposición en el exilio, durante una conferencia de prensa en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En el mensaje transmitido, Reza Pahlavi instó a los iraníes a “no ceder ante la represión” y a organizarse para provocar un cambio político profundo. El discurso, que hasta ahora circulaba solamente en redes sociales y plataformas bloqueadas dentro del país, fue visto por millones a través de la señal estatal. La acción expuso la vulnerabilidad del aparato comunicacional del régimen y amplificó el impacto simbólico de la figura del príncipe heredero, que ha sido uno de los principales referentes de la oposición en el exilio.

El incidente se produce en un momento en que el acceso a internet en Irán sigue fuertemente restringido. La organización de ciberseguridad Netblocks reportó que, después de diez días de bloqueo casi total, el tráfico de datos volvió a caer tras un breve restablecimiento parcial. Según la entidad, la censura busca ocultar la magnitud real de la represión y dificultar el flujo de información sobre la gravedad de la crisis. “Durante este tiempo, algunos iraníes pudieron dar información detallada sobre la crisis en el terreno”, precisó Netblocks.

En respuesta a la presión interna e internacional, el régimen iraní ordenó la reapertura de escuelas que permanecían cerradas y proclamó el regreso a la “normalidad”, aunque las advertencias oficiales se han endurecido.

Manifestantes iraníes protestan en Teherán el 10 de enero de 2026, en el marco de movilizaciones que se extendieron por todo el país (Europa Press)

El presidente Masud Pezeskian aseguró que “un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, en referencia al ayatolá Alí Khamenei. Las autoridades han acusado a Estados Unidos e Israel de alentar la “sedición” y han amenazado con castigos severos, incluidas condenas a muerte para quienes lideren las protestas.

El portavoz del poder judicial, Asghar Jahangir, advirtió este domingo que los responsables de los disturbios enfrentarán juicios rápidos y no podrán aspirar al perdón estatal. El régimen iraní sostiene que las manifestaciones fueron pacíficas hasta que se convirtieron en “disturbios” promovidos por potencias extranjeras. Khamenei afirmó el sábado que “algunos miles” de muertos son responsabilidad de “agentes” de Estados Unidos e Israel y prometió una represión implacable.

Mientras tanto, el apagón informativo impuesto por las autoridades y el control sobre los medios dificultan la verificación independiente de los hechos. A pesar de ello, la filtración del mensaje de Pahlavi a través de la televisión pública marcó un quiebre: nunca antes un discurso opositor había logrado penetrar el sistema estatal de comunicación en tiempo real para llegar a la totalidad del país.

El episodio se suma a la creciente presión internacional. Grandes manifestaciones de apoyo a los manifestantes iraníes se han registrado en Berlín, Londres y París, donde miles de personas exigieron el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos.