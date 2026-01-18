Trump extendió a Orbán y a Meloni su invitación para unirse al Consejo de Paz para Gaza

Trump extendió a Orbán y a Meloni su invitación para unirse a la Junta de Paz para Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a sus principales aliados europeos, Hungría e Italia, a formar parte como miembros fundadores del Consejo de la Paz para Gaza, un organismo diseñado para gestionar la situación de posguerra en la Franja de Gaza. Este domingo, los jefes de Gobierno de ambos países, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, confirmaron su aceptación. Orbán calificó como un “honor” la invitación, mientras que Meloni, durante su visita a Seúl, aseguró que Italia está lista para asumir un rol relevante en el proceso.

La Casa Blanca informó que Trump será el presidente del Consejo, el cual contará con una junta ejecutiva que trabajará junto a una administración de tecnócratas palestinos. Este organismo, que fue descrito por Trump como “el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, es parte de la segunda etapa del plan estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza. La invitación a Hungría e Italia se suma a la extendida el sábado a los presidentes de Turquía, Egipto, Argentina, Canadá y Paraguay: Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi, Javier Milei, Mark Carney y Santiago Peña.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el Consejo de la Paz para Gaza estará integrada por líderes internacionales y figuras del sector público y privado. Entre los principales miembros destacan el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio; el ex primer ministro británico, Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno del mandatario, Jared Kushner; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. También forman parte de la junta ejecutiva el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor Roberto Gabriel.

Trump lideró el año pasado el plan para lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno estadounidense detalló que cada integrante asumirá responsabilidades clave como el fortalecimiento de la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la obtención de financiamiento y la movilización de capital. En los días siguientes se espera la incorporación de nuevos miembros. Trump ha reiterado que la desmilitarización total de Hamas es una condición indispensable del proceso, aunque hasta ahora el grupo islámico no ha mostrado disposición a desarmarse.

La administración designó al mayor general Jasper Jeffers como comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), el contingente de la ONU encargado de la seguridad y el desarme en Gaza. El diplomático búlgaro Nickolay Mladenov fue nombrado alto representante para Gaza, encargado de servir como enlace entre la Junta de la Paz y el nuevo gobierno local.

La primera fase del plan de paz, que comenzó en octubre de 2025, incluyó el alto al fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Actualmente, la segunda etapa contempla la formación de un gobierno administrativo dirigido por el economista palestino Ali Shaath, ex viceministro, al frente del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este comité, compuesto por 15 miembros, será responsable de restaurar los servicios públicos y reconstruir las instituciones civiles en el enclave.

Entre los integrantes clave de la junta figuran líderes internacionales como Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner, Ajay Banga y Marc Rowan (AP/ARCHIVO)

La Junta Ejecutiva también cuenta con representantes regionales e internacionales, entre ellos el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali al Zawadi; el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos árabes Unidos, Rim al Hashimi; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la diplomática neerlandesa Sigrid Kaag, con experiencia en iniciativas para la paz en Oriente Próximo.

De acuerdo con la Casa Blanca, la Junta de la Paz para Gaza supervisará la implementación de los 20 puntos del plan presidencial, promoviendo la reconstrucción, el desarrollo institucional y la movilización internacional de recursos para facilitar la transición de Gaza hacia la paz y el desarrollo. La administración estadounidense mantiene su compromiso de trabajar en coordinación con Israel, los países árabes y otros actores internacionales, mientras la demanda palestina de una retirada militar completa de Israel sigue a la espera de un calendario definido.