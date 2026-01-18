Mundo

Trump extendió a Orbán y a Meloni su invitación para unirse al Consejo de Paz para Gaza

El primer ministro húngaro dijo que es un “honor” la invitación, mientras que la mandataria italiana afirmó que su país está listo para asumir un rol relevante en el proceso de reconstrucción del enclave palestino

Guardar
Trump extendió a Orbán y
Trump extendió a Orbán y a Meloni su invitación para unirse a la Junta de Paz para Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a sus principales aliados europeos, Hungría e Italia, a formar parte como miembros fundadores del Consejo de la Paz para Gaza, un organismo diseñado para gestionar la situación de posguerra en la Franja de Gaza. Este domingo, los jefes de Gobierno de ambos países, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, confirmaron su aceptación. Orbán calificó como un “honor” la invitación, mientras que Meloni, durante su visita a Seúl, aseguró que Italia está lista para asumir un rol relevante en el proceso.

La Casa Blanca informó que Trump será el presidente del Consejo, el cual contará con una junta ejecutiva que trabajará junto a una administración de tecnócratas palestinos. Este organismo, que fue descrito por Trump como “el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, es parte de la segunda etapa del plan estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza. La invitación a Hungría e Italia se suma a la extendida el sábado a los presidentes de Turquía, Egipto, Argentina, Canadá y Paraguay: Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi, Javier Milei, Mark Carney y Santiago Peña.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el Consejo de la Paz para Gaza estará integrada por líderes internacionales y figuras del sector público y privado. Entre los principales miembros destacan el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio; el ex primer ministro británico, Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno del mandatario, Jared Kushner; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. También forman parte de la junta ejecutiva el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor Roberto Gabriel.

Trump lideró el año pasado
Trump lideró el año pasado el plan para lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno estadounidense detalló que cada integrante asumirá responsabilidades clave como el fortalecimiento de la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la obtención de financiamiento y la movilización de capital. En los días siguientes se espera la incorporación de nuevos miembros. Trump ha reiterado que la desmilitarización total de Hamas es una condición indispensable del proceso, aunque hasta ahora el grupo islámico no ha mostrado disposición a desarmarse.

La administración designó al mayor general Jasper Jeffers como comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), el contingente de la ONU encargado de la seguridad y el desarme en Gaza. El diplomático búlgaro Nickolay Mladenov fue nombrado alto representante para Gaza, encargado de servir como enlace entre la Junta de la Paz y el nuevo gobierno local.

La primera fase del plan de paz, que comenzó en octubre de 2025, incluyó el alto al fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Actualmente, la segunda etapa contempla la formación de un gobierno administrativo dirigido por el economista palestino Ali Shaath, ex viceministro, al frente del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este comité, compuesto por 15 miembros, será responsable de restaurar los servicios públicos y reconstruir las instituciones civiles en el enclave.

Entre los integrantes clave de
Entre los integrantes clave de la junta figuran líderes internacionales como Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner, Ajay Banga y Marc Rowan (AP/ARCHIVO)

La Junta Ejecutiva también cuenta con representantes regionales e internacionales, entre ellos el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali al Zawadi; el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos árabes Unidos, Rim al Hashimi; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la diplomática neerlandesa Sigrid Kaag, con experiencia en iniciativas para la paz en Oriente Próximo.

De acuerdo con la Casa Blanca, la Junta de la Paz para Gaza supervisará la implementación de los 20 puntos del plan presidencial, promoviendo la reconstrucción, el desarrollo institucional y la movilización internacional de recursos para facilitar la transición de Gaza hacia la paz y el desarrollo. La administración estadounidense mantiene su compromiso de trabajar en coordinación con Israel, los países árabes y otros actores internacionales, mientras la demanda palestina de una retirada militar completa de Israel sigue a la espera de un calendario definido.

Temas Relacionados

Junta de la Paz para GazaDonald TrumpGazaCasa BlancaViktor OrbánGiorgia MeloniItaliaHungríaONUHamasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Tras los aranceles anunciados por EEUU, los ocho países europeos dijeron que permanecerán “unidos y coordinados”

En una declaración conjunta, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido ratificaron su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla e indicaron que su despliegue militar “no supone una amenaza para nadie”

Tras los aranceles anunciados por

El régimen de China realizó un “entrenamiento de combate” con drones en una isla controlada por Taiwán

La actividad del Ejército Popular de Liberación tuvo lugar cerca de la isla Pratas. Taipei calificó los ejercicios como “altamente provocadores e irresponsables”

El régimen de China realizó

Al menos ocho personas murieron en una serie de avalanchas en Austria

Las víctimas se encontraban practicando esquí de travesía en diferentes regiones cuando fueron sorprendidas por desprendimientos de nieve, según informaron autoridades locales, que habían advertido previamente sobre el elevado riesgo en la zona

Al menos ocho personas murieron

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Emmanuel Macron solicitará el uso del poderoso instrumento anti-coerción del bloque europeo, nunca antes utilizado, en caso de que Estados Unidos imponga los gravámenes del 10% a partir del 1 de febrero a ocho países que rechazan sus planes sobre la isla

Francia solicitará activar la “bazuca”

Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

Las encuestas estiman que André Ventura, líder del partido Chega (“Basta”), podría encabezar la primera vuelta pero perdería la segunda, independientemente de los otros candidatos a los que se enfrente

Los portugueses acuden a las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan feminicidio en SMP: Policía

Investigan feminicidio en SMP: Policía difunde tatuaje para identificar a mujer hallada dentro de un colchón

Los líderes europeos rechazan los planes de Trump sobre Groenlandia y defienden su operación militar: “No supone ninguna amenaza para nadie”

Jugada ganadora y resultado de los últimos sorteos del Chispazo este 17 de enero del 2026

Se peleó con un colectivero, se confundió y le rompió el tabique a otro chofer

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Infografías del domingo 18 de enero de 2026

VÍDEO: Tractoradas recorren Extremadura contra Mercosur y la PAC: "Estamos ahogados"

La jornada de votación transcurre sin incidentes en Portugal, según la Comisión Electoral

Öcalan considera enfrentamientos armados en Siria un "sabotaje" al proceso de paz kurdo

La entidad financiera estadounidense State Street gana 2.339 millones de euros, un 9,4% más

ENTRETENIMIENTO

“Humana por accidente”: el nuevo

“Humana por accidente”: el nuevo k-drama de Kim Hye-yoon que ya es lo más visto en Netflix

El ex esposo de Shannen Doherty impugnó el acuerdo de divorcio firmado antes de su muerte

Los abogados de Timothy Busfield cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final