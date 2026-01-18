Corea del Sur desplegará el “monstruoso” misil Hyunmoo-5, clave en su estrategia de disuasión nuclear frente al régimen norcoreano

Misiles Hyunmoo-5 serán desplegados en Corea del Sur (Europa Press)

El Ejército de Corea del Sur comenzó los preparativos para el despliegue del misil balístico Hyunmoo-5, un proyectil calificado como “monstruoso” por su tamaño y considerado clave en la estrategia de disuasión frente a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

Según informó la agencia Yonhap citando fuentes militares, el objetivo principal del Hyunmoo-5 es reforzar la capacidad de ataque convencional de las fuerzas surcoreanas para disuadir o responder ante un posible “gran ataque” norcoreano.

Esta decisión responde también a la petición del ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, de incrementar de manera significativa el arsenal ofensivo del país, en un contexto de persistentes amenazas nucleares provenientes de Pyongyang.

A pesar del impulso para reforzar el arsenal convencional, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, subrayó la importancia de mantener un “equilibrio” frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte.

Tropas de Estados Unidos y Corea del Sur, utilizando el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y el misil Hyunmoo II de Corea del Sur, disparan misiles hacia las aguas del Mar del Este (REUTERS/ARCHIVO)

“Dado que Corea del Sur no puede poseer armas nucleares al ser parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, creo firmemente que deberíamos contar con una cantidad considerable de misiles monstruosos Hyunmoo-5 para lograr un equilibrio antiterrorista”, señaló Ahn en una entrevista con Yonhap a finales del año pasado.

El funcionario detalló que la producción de estos misiles ya está en marcha y que se buscan medidas para acelerar su fabricación.

Corea del Sur presentó públicamente el Hyunmoo-5 por primera vez durante el Día de las Fuerzas Armadas de 2023, aunque la mayor parte de sus especificaciones permanece en reserva por motivos estratégicos.

Las Fuerzas Armadas planean incorporar varios cientos de misiles de última generación, incluido el Hyunmoo-5 y otras versiones en desarrollo. Según Yonhap, el proceso de despliegue, iniciado a finales de 2025, se prevé que se complete antes del final del mandato del presidente Lee Jae-myung, en junio de 2030.

Un proyectil vuela en el aire el día en que el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó un ejercicio de lanzamiento de un misil de crucero estratégico de largo alcance, según medios locales (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, la relación política entre los dos países de la península empeoró: la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, exigió el martes pasado una disculpa formal de Corea del Sur por la presunta incursión de un dron a través de la frontera.

Según las autoridades norcoreanas, el vehículo no tripulado habría sido derribado cerca de la ciudad de Kaesong a principios de enero, tras cruzar desde el condado surcoreano de Ganghwa. “Las autoridades de Seúl deben admitir y disculparse por haber violado la soberanía de la RPDC y tomar medidas para evitar que se repita”, advirtió Kim Yo Jong en una declaración.

Por su parte, Seúl rechazó cualquier responsabilidad en el suceso y aseguró que el dron mostrado por Pyongyang no corresponde a los modelos empleados por el ejército surcoreano. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó una investigación conjunta entre las fuerzas armadas y la policía para esclarecer el caso y advirtió que cualquier participación civil sería considerada “un delito grave que amenaza la paz en la península de Corea”.

La hermana de Kim Jong Un amenazó con "terribles consecuencias" si Seúl vulnera la soberanía de Pyongyang (Europa Press)

El asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, reiteró que, hasta la fecha, no hay evidencia de que el gobierno o los militares hayan estado involucrados en la operación del dron, aunque no descartó la posibilidad de implicación civil.

Wi también recordó que el régimen norcoreano protagonizó incidentes similares en el pasado, enviando sus propios drones a territorio surcoreano, algunos de los cuales han caído cerca de la Casa Azul y en Yongsan, violando así el Acuerdo de Armisticio que rige la relación entre ambos países desde el fin de la Guerra de Corea, que concluyó en 1953 sin un tratado de paz formal. Los vuelos de drones han sido fuente de fricciones constantes, con acusaciones mutuas de violaciones territoriales en los últimos años.

(Con información de Europa Press)