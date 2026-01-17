El primer ministro francés ofreció concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026

El primer ministro francés ofrece concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció una serie de concesiones a los socialistas en un intento por asegurar la aprobación del presupuesto de 2026 y evitar una nueva crisis gubernamental. En una alocución televisada el viernes, Lecornu aseguró que el nuevo presupuesto “será diferente del inicial —es mejor, puede unir a la gente y creo que es responsable”. El jefe del Gobierno decidió suspender el debate parlamentario sobre las finanzas de 2026 al considerar que se encaminaba hacia el fracaso, comprometiéndose a mantener el diálogo con los grupos políticos moderados.

El Ejecutivo busca alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, cuyos diputados ocupan una posición clave en la fragmentada Asamblea Nacional y podrían decidir el futuro del Gobierno. Las propuestas de Lecornu se orientan hacia demandas del centroizquierda: prometió preservar a los hogares de subidas de impuestos, aumentar los ingresos de quienes perciben el salario mínimo, mantener las ayudas a la vivienda y reforzar el apoyo a los estudiantes. Además, adelantó que se crearán empleos adicionales en el sector educativo y que se garantizará que los más ricos contribuyan de forma justa a los impuestos.

Lecornu afirmó que el presupuesto de compromiso “protege a quienes trabajan y producen”, defendiendo que esta aproximación “de sentido común” debería encontrar respaldo, según sus declaraciones en la televisión francesa. En cuanto a los mecanismos legales disponibles para aprobar el presupuesto sin el aval del Parlamento, el primer ministro no precisó si recurrirá al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar el presupuesto por decreto pero expone al Gobierno a una moción de censura inmediata. Alternativamente, ministros del Gabinete mencionaron la posibilidad de emplear decretos conocidos como “ordonnances” bajo el artículo 47, opción que, aunque inédita, podría garantizar la aplicación de las medidas fiscales incluso en caso de caída del Ejecutivo.

El debate sobre el procedimiento para aprobar las cuentas generó reacciones en la oposición. Según el diputado socialista Philippe Brun, la utilización de decretos equivaldría a “una especie de golpe de Estado larvado”. Los socialistas, que hasta ahora rechazaban el uso del 49.3, han manifestado su preferencia por este mecanismo frente a la imposición de decretos que dejarían al Parlamento sin voz en el contenido del presupuesto.

El contexto político y financiero es tenso desde las elecciones anticipadas de 2024, que fragmentaron la Asamblea Nacional y dificultaron la formación de mayorías estables. La incertidumbre llevó a episodios de volatilidad en los mercados, con la prima de riesgo de la deuda francesa a diez años frente a la alemana alcanzando los 85 puntos básicos en octubre, según datos recopilados por medios internacionales. Esta diferencia se redujo a 68 puntos básicos el viernes, el nivel más alto en más de una semana, tras las nuevas concesiones del Gobierno.

El proyecto presupuestario presentado por Lecornu incluye, además, una dotación de 400 millones de euros para la construcción de viviendas, así como el compromiso de mantener el subsidio de desempleo y la congelación del impuesto sobre la renta. Para atraer a los conservadores, el Gobierno promete que el gasto estatal será inferior al del año anterior y se mantendrán los compromisos con los agricultores, renunciando a subidas de impuestos para los particulares. Solo aumentará el gasto en defensa, interior, educación, transición ecológica y asuntos de ultramar. El resto de los ministerios y las autoridades locales deberán ajustar sus presupuestos a la baja, incluso en pleno año electoral municipal.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, advirtió que el país entraría en una “zona de peligro” en los mercados si no consigue reducir el déficit público por debajo del 5% del producto interior bruto este año, desde el 5,4% registrado en 2024. Lecornu aseguró que los recortes serán “justos” y permitirán alcanzar ese objetivo: “Este año estaremos en el 5% y, si el crecimiento lo permite y la estabilidad política ayuda, probablemente será menos”, declaró el primer ministro.

El desenlace de las negociaciones, y la respuesta de socialistas y conservadores, determinarán si el Gobierno de Lecornu logra evitar una moción de censura y un posible adelanto electoral, como reclama la extrema derecha y La Francia Insumisa.

(Con información de Bloomberg y EFE)