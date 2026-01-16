Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética

Alumnos abandonan el refugio de su escuela donde asistían a clase durante una amenaza de misil balístico, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una escuela primaria, en Kiev, Ucrania, 6 de febrero de 2025. (REUTERS/Thomas Peter/Foto de archivo)

Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero, informó este viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, debido a las “condiciones difíciles” provocadas por una nueva ola de ataques rusos que afectó gravemente la infraestructura energética en medio de temperaturas bajo cero.

“A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero”, declaró Klitschko en Telegram. Las autoridades de Kiev también anunciaron que la iluminación pública se reducirá a una quinta parte de su capacidad con el objetivo de ahorrar energía.

Los ataques con drones y misiles de la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, lo que dejó a cerca de la mitad de la ciudad sin calefacción. Ante este escenario, Klitschko pidió a los residentes que, si les era posible, abandonaran temporalmente la capital.

Una escuela destruida durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Leópolis, Ucrania. 15 de febrero de 2024. (REUTERS/Roman Baluk)

Además, las autoridades aplicaron cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar la energía disponible, mientras las temperaturas en el exterior han caído hasta los -20 °C.

Klitschko afirmó que Kiev dispone de apenas la mitad de la electricidad que necesita y describió la situación como la crisis energética más grave en tiempos de guerra. Según explicó, la ciudad requiere 1.700 megavatios para mantener los servicios de sus 3,6 millones de habitantes.

“Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que, con heladas tan severas, la mayor parte de la ciudad se quedó sin calefacción y con una enorme escasez de electricidad”, dijo el alcalde en una entrevista en su oficina en el centro de Kiev.

Según Klitschko, algunos residentes pasan entre 18 y 20 horas al día sin suministro eléctrico. Ucrania declaró esta semana una emergencia energética, mientras su red se deteriora por los daños acumulados durante la guerra.

En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados.

Klitschko indicó que socios internacionales enviaron generadores adicionales y que equipos de reparación trabajaron sin descanso para restablecer la calefacción tras el ataque de la semana pasada, que dejó sin suministro a 6.000 edificios de apartamentos. Según dijo, alrededor de 100 edificios aún permanecen sin calefacción.

“No solo estamos trabajando durante el día, ahora también trabajamos de noche”, señaló. “Para nosotros no existe un inicio y un fin de la jornada laboral”.

La ciudad habilitó unos 1.300 puntos con calefactores para ayudar a los residentes a mantenerse abrigados y trabaja en la instalación de mini centrales térmicas en algunos distritos para descentralizar la electricidad y la calefacción.

El alcalde afirmó que la prioridad es garantizar electricidad para asegurar el suministro de agua y el funcionamiento de hospitales, jardines de infancia y otras infraestructuras críticas. Para ello, se necesitan unas 300 toneladas de combustible al día.

Klitschko sostuvo que las autoridades preparan planes de contingencia ante posibles nuevos ataques que dañen la infraestructura energética. “Este invierno será difícil, pero estamos haciendo todo lo posible e incluso lo imposible”, concluyó.

(Con información de EFE)