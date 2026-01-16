Mundo

Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética

El alcalde de la capital ucraniana anunció que los centros permanecerán sin clases hasta el 1 de febrero por las “condiciones difíciles”, mientras la ciudad enfrenta cortes de electricidad y temperaturas de hasta -20 °C

Guardar
Alumnos abandonan el refugio de
Alumnos abandonan el refugio de su escuela donde asistían a clase durante una amenaza de misil balístico, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una escuela primaria, en Kiev, Ucrania, 6 de febrero de 2025. (REUTERS/Thomas Peter/Foto de archivo)

Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero, informó este viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, debido a las “condiciones difíciles” provocadas por una nueva ola de ataques rusos que afectó gravemente la infraestructura energética en medio de temperaturas bajo cero.

“A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero”, declaró Klitschko en Telegram. Las autoridades de Kiev también anunciaron que la iluminación pública se reducirá a una quinta parte de su capacidad con el objetivo de ahorrar energía.

Los ataques con drones y misiles de la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, lo que dejó a cerca de la mitad de la ciudad sin calefacción. Ante este escenario, Klitschko pidió a los residentes que, si les era posible, abandonaran temporalmente la capital.

Una escuela destruida durante un
Una escuela destruida durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Leópolis, Ucrania. 15 de febrero de 2024. (REUTERS/Roman Baluk)

Además, las autoridades aplicaron cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar la energía disponible, mientras las temperaturas en el exterior han caído hasta los -20 °C.

Klitschko afirmó que Kiev dispone de apenas la mitad de la electricidad que necesita y describió la situación como la crisis energética más grave en tiempos de guerra. Según explicó, la ciudad requiere 1.700 megavatios para mantener los servicios de sus 3,6 millones de habitantes.

“Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que, con heladas tan severas, la mayor parte de la ciudad se quedó sin calefacción y con una enorme escasez de electricidad”, dijo el alcalde en una entrevista en su oficina en el centro de Kiev.

Según Klitschko, algunos residentes pasan entre 18 y 20 horas al día sin suministro eléctrico. Ucrania declaró esta semana una emergencia energética, mientras su red se deteriora por los daños acumulados durante la guerra.

En varios apartamentos, la temperatura
En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados.

Klitschko indicó que socios internacionales enviaron generadores adicionales y que equipos de reparación trabajaron sin descanso para restablecer la calefacción tras el ataque de la semana pasada, que dejó sin suministro a 6.000 edificios de apartamentos. Según dijo, alrededor de 100 edificios aún permanecen sin calefacción.

“No solo estamos trabajando durante el día, ahora también trabajamos de noche”, señaló. “Para nosotros no existe un inicio y un fin de la jornada laboral”.

La ciudad habilitó unos 1.300 puntos con calefactores para ayudar a los residentes a mantenerse abrigados y trabaja en la instalación de mini centrales térmicas en algunos distritos para descentralizar la electricidad y la calefacción.

El alcalde afirmó que la prioridad es garantizar electricidad para asegurar el suministro de agua y el funcionamiento de hospitales, jardines de infancia y otras infraestructuras críticas. Para ello, se necesitan unas 300 toneladas de combustible al día.

Klitschko sostuvo que las autoridades preparan planes de contingencia ante posibles nuevos ataques que dañen la infraestructura energética. “Este invierno será difícil, pero estamos haciendo todo lo posible e incluso lo imposible”, concluyó.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaKievUcraniaInvasion de Rusia a UcraniaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Lula da Silva y Von der Leyen definieron el acuerdo de UE-Mercosur como una oportunidad histórica

Mañana se concretará en Asunción, Paraguay, la firma del trascendental entendimiento económico entre estos dos grandes bloques regionales

Lula da Silva y Von

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

El Gobierno de Estados Unidos informó que estará presidida por Ali Shaath, un experimentado economista y funcionario palestino

La Casa Blanca reveló quiénes

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Manifestantes en Berlín, Londres y otras capitales protestaron contra la violencia estatal en las protestas en Irán que dejaron miles de muertos

Miles de iraníes exiliados se

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Washington amplió su ofensiva para bloquear canales financieros y limitar el acceso de los hutíes y el Gobierno iraní a ingresos petroleros destinados a actividades terroristas en el mar Rojo y Yemen

Estados Unidos endureció las sanciones

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

El grupo, creado bajo supervisión de Estados Unidos, estimó que la reconstrucción del enclave tomará tres años

El comité palestino apoyado por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vaitiare Bandera niega abusos y

Vaitiare Bandera niega abusos y desmiente episodios de drogas y pagos en su relación con Julio Iglesias

Jorge Álvarez Máynez se lanza contra Sheinbaum por reforma electoral: “Nos robaron con la sobrerrepresentación”

Semilleros Creativos fortalecen la formación artística y el tejido social entre la niñez y juventud de México

El ingrediente menos sano de la cocina que debes evitar comer todos los días

Corte Constitucional fijó nuevos criterios para el manejo de conflictos escolares entre menores de edad

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Delcy Rodríguez suma tres nuevos cambios ministeriales en Venezuela

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

Las imágenes de la salida de María Corina Machado de Venezuela: "Objetivo dinamita dorada"

Muertes de migrantes en frontera de Arizona y México caen a niveles "históricos", dice ONG

México confirma 500 casos del gusano barrenador en una semana

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck espera que sus

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución