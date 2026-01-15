Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La gente se refugia del frío en un centro de “Punto de Invencibilidad”, un albergue gestionado por el gobierno que ofrece servicios básicos y calefacción durante los apagones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kyiv, Ucrania, el 10 de enero de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania declarará un “estado de emergencia” en su sector energético tras una nueva ola de ataques rusos que dejó a amplias zonas del país sin calefacción ni electricidad en medio de temperaturas extremas, informó este miércoles el presidente Volodimir Zelensky.

Los bombardeos con drones y misiles lanzados la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, provocando que cerca de la mitad de la capital, Kiev, quedara sin calefacción. Ante la situación, el alcalde Vitali Klitschko pidió a los residentes que, si era posible, abandonaran temporalmente la ciudad.

Seis días después de los ataques, alrededor de 300 edificios de apartamentos continúan sin calefacción. Las autoridades han impuesto cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar los suministros disponibles, mientras las temperaturas exteriores han descendido hasta los -20 °C.

Sergiy Przhistovskiy se sienta en su sala de estar junto a un balde de nieve que piensa derretir durante la noche, después de que su apartamento se quedara sin agua cuando un dron ruso impactó el edificio anoche, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 10 de enero de 2026. Desde el ataque, el apartamento de Przhistovskiy está sin agua, calefacción y gas. (REUTERS/Thomas Peter)

El impacto se siente en los hogares. En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados, que también afectan a los sistemas de calefacción central conectados a la red eléctrica. Según residentes, cada hora sin electricidad provoca un descenso adicional de la temperatura en las viviendas.

Las autoridades ucranianas señalan que Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética del país durante cada invierno desde la invasión iniciada en febrero de 2022, con el objetivo de presionar a la población civil.

“Esto es un intento de romper a la gente”, aseguró el analista Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Estudios de Investigación de la Industria Energética, con sede en Kiev. Acusó a Rusia de intentar llevar a las principales ciudades “a un desastre provocado por el hombre, a una crisis absoluta”. “Ahora mismo, la situación es la más difícil de toda la guerra en términos de suministro energético y calefacción en varias regiones importantes”, añadió.

Un residente camina por una calle a oscuras durante un apagón eléctrico, después de que infraestructura civil crítica fuera alcanzada por recientes ataques rusos con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kyiv, Ucrania, el 12 de enero de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En las calles de Kiev, los residentes dependen de linternas, velas y generadores eléctricos, mientras continúan las alertas por drones. Gimnasios, comercios y servicios funcionan con iluminación mínima, y los balcones se utilizan como improvisados congeladores ante la falta de electricidad en los hogares.

El gobierno central y las autoridades municipales han intercambiado reproches por la gestión de la crisis. Zelensky criticó públicamente la respuesta del ayuntamiento, afirmando que “se ha hecho demasiado poco en la capital”. Klitschko rechazó esas acusaciones y defendió el trabajo de los equipos municipales, denunciando campañas de ataques personales en su contra.

Como medida inmediata, Zelensky ordenó un aumento urgente de las importaciones de electricidad para estabilizar el suministro y reducir la duración de los apagones. Mientras tanto, la población de Kiev continúa adaptándose a las condiciones extremas a la espera de una mejora en el sistema energético y del final del invierno.

(Con información de AFP)