Mundo

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

El alcalde de la capital pidió a los residentes que evacúen temporalmente la ciudad, mientras Zelensky anunciará un “estado de emergencia” en el sector energético tras los bombardeos rusos

Guardar
La gente se refugia del
La gente se refugia del frío en un centro de “Punto de Invencibilidad”, un albergue gestionado por el gobierno que ofrece servicios básicos y calefacción durante los apagones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kyiv, Ucrania, el 10 de enero de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania declarará un “estado de emergencia” en su sector energético tras una nueva ola de ataques rusos que dejó a amplias zonas del país sin calefacción ni electricidad en medio de temperaturas extremas, informó este miércoles el presidente Volodimir Zelensky.

Los bombardeos con drones y misiles lanzados la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, provocando que cerca de la mitad de la capital, Kiev, quedara sin calefacción. Ante la situación, el alcalde Vitali Klitschko pidió a los residentes que, si era posible, abandonaran temporalmente la ciudad.

Seis días después de los ataques, alrededor de 300 edificios de apartamentos continúan sin calefacción. Las autoridades han impuesto cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar los suministros disponibles, mientras las temperaturas exteriores han descendido hasta los -20 °C.

Sergiy Przhistovskiy se sienta en
Sergiy Przhistovskiy se sienta en su sala de estar junto a un balde de nieve que piensa derretir durante la noche, después de que su apartamento se quedara sin agua cuando un dron ruso impactó el edificio anoche, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 10 de enero de 2026. Desde el ataque, el apartamento de Przhistovskiy está sin agua, calefacción y gas. (REUTERS/Thomas Peter)

El impacto se siente en los hogares. En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados, que también afectan a los sistemas de calefacción central conectados a la red eléctrica. Según residentes, cada hora sin electricidad provoca un descenso adicional de la temperatura en las viviendas.

Las autoridades ucranianas señalan que Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética del país durante cada invierno desde la invasión iniciada en febrero de 2022, con el objetivo de presionar a la población civil.

“Esto es un intento de romper a la gente”, aseguró el analista Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Estudios de Investigación de la Industria Energética, con sede en Kiev. Acusó a Rusia de intentar llevar a las principales ciudades “a un desastre provocado por el hombre, a una crisis absoluta”. “Ahora mismo, la situación es la más difícil de toda la guerra en términos de suministro energético y calefacción en varias regiones importantes”, añadió.

Un residente camina por una
Un residente camina por una calle a oscuras durante un apagón eléctrico, después de que infraestructura civil crítica fuera alcanzada por recientes ataques rusos con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kyiv, Ucrania, el 12 de enero de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En las calles de Kiev, los residentes dependen de linternas, velas y generadores eléctricos, mientras continúan las alertas por drones. Gimnasios, comercios y servicios funcionan con iluminación mínima, y los balcones se utilizan como improvisados congeladores ante la falta de electricidad en los hogares.

El gobierno central y las autoridades municipales han intercambiado reproches por la gestión de la crisis. Zelensky criticó públicamente la respuesta del ayuntamiento, afirmando que “se ha hecho demasiado poco en la capital”. Klitschko rechazó esas acusaciones y defendió el trabajo de los equipos municipales, denunciando campañas de ataques personales en su contra.

Como medida inmediata, Zelensky ordenó un aumento urgente de las importaciones de electricidad para estabilizar el suministro y reducir la duración de los apagones. Mientras tanto, la población de Kiev continúa adaptándose a las condiciones extremas a la espera de una mejora en el sistema energético y del final del invierno.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

KievUcraniaGuerra Rusia UcraniaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Reinauguran el mercado Zando, uno de los más emblemáticos de África

Tras una remodelación que duró cinco años, ahora contará con una infraestructura avanzada, priorizando la comodidad, la sostenibilidad y nuevas oportunidades para el comercio en la ciudad de Kinshasa

Reinauguran el mercado Zando, uno

Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a la ambición de EEUU

Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Países Bajos comenzaron a desplegar fuerzas como parte del ejercicio “Arctic Endurance”. La Casa Blanca no descarta una intervención militar para anexar la isla, que considera vital para su seguridad frente a Rusia y China

Militares europeos llegan a Groenlandia

Desaparecieron sin respuesta y la familia debió llevar los restos en una mochila: el misterioso caso de las mellizas Huszti

A un año de la última vez que fueron vistas con vida, la familia logró repatriar los cuerpos cremados por los altos costos del viaje hasta Hungría

Desaparecieron sin respuesta y la

EEUU sancionó a funcionarios de seguridad y redes bancarias del régimen de Irán por reprimir las protestas

Lo anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo que su país “apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia”

EEUU sancionó a funcionarios de

El nuevo proyecto europeo que utiliza árboles para enfrentar el cambio climático

Doce instituciones unen esfuerzos en Finlandia, Alemania y Portugal para diseñar herramientas innovadoras y fortalecer comunidades frente a riesgos ambientales

El nuevo proyecto europeo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autoridades advierte por frente frío

Autoridades advierte por frente frío con lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco

El petróleo sigue ahí: cuatro años después, Ventanilla recuerda el derrame que marcó su costa

Bluey trae su casa a México: precios, fechas y sede para vivir la experiencia inmersiva

Un tiburón foca de casi 20 kilos aparece en una playa de Asturias: un ejemplar desconocido que habita a 400 y 1.600 metros de profundidad

Vuelta a la presencialidad: las oficinas premium cerraron su mejor año en una década

INFOBAE AMÉRICA
Fujifilm presenta Instax mini Evo

Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

VÍDEO: Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

Un tribunal de apelaciones de EEUU revoca el fallo que permitió liberar al activista propalestino Mahmoud Khalil

El Papa se muestra "conmovido" ante los familiares de las víctimas de Crans-Montana: "Es una prueba de fe"

El alcalde de Torrelavega recibe a los alumnos de El Salvador tras su brillante participación en 'Saber y Ganar'

ENTRETENIMIENTO

La vida silenciosa de Debbie

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

Primer vistazo a Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie de “Tomb Raider”

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar

La defensa de Timothy Busfield presentó la prueba de un polígrafo para respaldar la inocencia del actor

Jennifer Lawrence asegura que perdió un rol con Quentin Tarantino por “no ser lo suficientemente bonita”