Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

El ministro de Economía francés dice que supondría “cruzar una línea” que daría paso a “un nuevo mundo”

Ejército de Dinamarca en Groenlandia
Ejército de Dinamarca en Groenlandia (Iben Valery)

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, ha advertido a Estados Unidos de que cualquier paso destinado a hacerse con el control de Groenlandia, parte de Dinamarca, supondría “cruzar una línea” y afectaría a las relaciones económicas entre Washington y los países europeos.

“Groenlandia es parte soberana de un país soberano que es parte de la Unión Europea (UE). No habría que jugar con eso”, ha afirmado Lescure en una entrevista al diario ‘Financial Times’, en medio de las exigencias y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anexionar la isla.

Así, ha asegurado que trasladó este mensaje al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al tiempo que ha declinado detallar cuál podría ser la respuesta en caso de que Trump dé ese paso. “No voy a entrar en ello. Obviamente, si eso pasaría estaríamos en un nuevo mundo y nos adaptaríamos acorde a ello”, ha sostenido.

Lescure ha esgrimido que la situación en torno a Groenlandia es un ejemplo de las dificultades a la hora de mantener relaciones con Estados Unidos, debido a lo que describe como una “paradoja” de comportamiento, al actuar en ocasiones como aliado y otras veces como rival en cuanto a los intereses de cada una de las partes.

En este sentido, ha reseñado que, a pesar de estas disputas, Europa aún debe trabajar con Washington sobre prioridades compartidas. “Cuando estamos en desacuerdo, siempre es mejor mantener los contactos, y es lo que estamos haciendo”, ha explicado.

El ministro francés de Economía,
El ministro francés de Economía, Finanzas, Industria, Energía y Soberanía Digital, Roland Lescure. REUTERS/Stephanie Lecocq

“El diálogo tiene que continuar mientras que las líneas que no deben cruzarse, no se crucen”, ha subrayado Lescure, en referencia a Groenlandia y otros asuntos de disputa entre las partes, antes de recordar que Estados Unidos y Francia han sido aliados desde hace cerca de 250 años.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha descartado acciones de Estados Unidos para tomar el control de Groenlandia, tras señalar que con el presidente Donald Trump “cualquier escenario es posible”, aunque este paso conllevaría, según ha avisado, el final de las alianzas conocidas hasta ahora.

En rueda de prensa, ha pedido tomarse en serio las amenazas del presidente estadounidense sobre tomar la isla ártica, toda vez “cualquier escenario es posible” con la actual Administración norteamericana. “Desde hace tiempo sé que no podemos descartar ningún escenario. Teniendo en cuenta las acciones actuales de la Administración del presidente Trump, cualquier escenario es posible”, ha afirmado.

Cualquier intervención militar de Washington sería, “en el sentido político”, “una catástrofe”, ha indicado, insistiendo en el golpe que daría a la OTAN ya que sería un punto y aparte a las alianzas conocidas hasta ahora. “Sería el fin del mundo que conocemos y que nos ha garantizado la seguridad durante décadas”, ha indicado.

Tusk ha reconocido que “no hay planes” posibles de lado de Europa ante una acción como la anexión de una parte de un país de la UE y la OTAN, y por su lado, ha insistido en la solidaridad europea y en reforzar el lazo trasatlántico para desactivar estas pretensiones.

El primer ministro polaco, Donald
El primer ministro polaco, Donald Tusk. Yoan Valat/Pool vía Reuters

En caso de que se saltaran las líneas rojas, el mandatario polaco ha apuntado que los aliados europeos tendrían que “prepararse para construir una arquitectura de seguridad” con aquellos actores que “sigan siendo leales al proyecto de Occidente como comunidad”.

Las declaraciones de Tusk, que en su mandato como presidente del Consejo lidió con Trump en su primera etapa en la Casa Blanca, llegan en plenas tensiones por la isla ártica, después de que Washington mantenga el rumbo pese a los contactos mantenidos esta semana con las autoridades de Dinamarca y Groenlandia.

Por el momnto, Polonia ha descartado enviar efectivos militares al territorio ártico, en el marco de los ejercicios conjuntos anunciados por Copenhague en los que ya han confirmado que participarán países como Alemania, Francia, Reino Unido o Noruega.

Tusk ha reconocido el golpe que supondría un paso de Trump para anexionarse el territorio autónomo danés para el orden mundial basado en la solidaridad de la OTAN, que según ha defendido “ha impedido que fuerzas agresivas socaven la estabilidad internacional”.

(Con información de Europa Press)

