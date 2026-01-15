Mundo

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

“Podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados a escondidas por el liderazgo iraní”, declaró Scott Bessent. “Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, afirmó

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington sigue de cerca una salida masiva de capitales protagonizada por el régimen de Irán, en un contexto de protestas nacionales, represión letal y crecientes amenazas de una posible acción militar estadounidense contra la República Islámica.

Bessent sostuvo que el Departamento del Tesoro detecta transferencias de grandes sumas de dinero fuera de Irán por parte de dirigentes del país. En una entrevista con Newsmax, el funcionario aseguró: “Como Tesoro que aplica las sanciones, lo que podemos ver es que ahora estamos viendo a las ratas huir del barco porque podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados a escondidas por el liderazgo iraní”.

Según el secretario, esos fondos ingresan en bancos e instituciones financieras de distintas partes del mundo. “Así que están abandonando el barco, y lo estamos viendo llegar a bancos e instituciones financieras en todo el mundo”, agregó.

Las declaraciones de Bessent se produjeron mientras Irán atraviesa una ola de protestas que comenzó a fines de diciembre de 2025 por reclamos económicos y luego derivó en un movimiento abierto que exige el fin de la República Islámica. Las manifestaciones se extendieron a nivel nacional y enfrentaron una respuesta de las fuerzas de seguridad que incluyó el uso de munición real contra los manifestantes.

El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump

En paralelo, las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques contra Irán profundizaron la incertidumbre sobre el futuro del liderazgo iraní. En ese escenario, Bessent afirmó que Washington redobla sus esfuerzos para identificar y rastrear los activos que los dirigentes iraníes intentan sacar del país.

“Lo que hacemos en el Tesoro es seguir el dinero, ya sea a través del sistema bancario o a través de activos digitales. Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, declaró el secretario durante la entrevista.

De forma separada, el canal israelí Channel 14 informó que líderes iraníes transfirieron 1.500 millones de dólares a cuentas de depósito en Dubai durante los últimos dos días. Según el reporte, el movimiento de fondos no se realizó a través de bancos tradicionales, sino mediante criptomonedas, y tuvo como destino final Dubai.

“1.500 millones de dólares se transfirieron fuera de Irán en las últimas horas, no a través de bancos sino vía criptomonedas con un destino claro: Dubai”, señaló el medio, que citó a una fuente familiarizada con las actividades económicas de la Guardia Revolucionaria.

“Lo que hacemos en el
“Lo que hacemos en el Tesoro es seguir el dinero, ya sea a través del sistema bancario o a través de activos digitales. Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, declaró el secretario del Tesoro (REUTERS)

El mismo informe sostuvo que Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo de Irán y uno de sus posibles sucesores, figura entre las personas involucradas en esas transferencias. Channel 14 afirmó, citando a la misma fuente no identificada, que “él transfirió alrededor de 328 millones de dólares a ese mismo destino”.

El uso de criptomonedas y otras vías alternativas para mover fondos fuera del país se intensificó en Irán ante las sanciones internacionales y las restricciones del sistema bancario tradicional. Las autoridades estadounidenses señalaron en 2025 la existencia de redes “en la sombra” que operan con empresas en el extranjero y transacciones con activos digitales vinculadas a ingresos petroleros iraníes, con el objetivo de eludir los controles financieros.

