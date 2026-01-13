Un elefante mató a 20 personas desde el inicio del año y causa terror en una zona rural de India

Un elefante mata a 17 personas en el estado indio de Jharkhand, causando alarma y temor en comunidades rurales (AFP)

El estado de Jharkhand, al este de India, se encuentra en estado de alerta luego de que un elefante macho adulto genere pánico entre los habitantes. Autoridades forestales han confirmado que el mamífero mató al menos 20 personas desde el inicio del año en el distrito de West Singhbhum. Los ambientalistas han emitido un alerta público e intensificaron la búsqueda del animal, desplegando equipos de rastreo y coordinando agencias regionales y nacionales para evitar nuevas tragedias, reportó The Times of India.

Tras conocerse el caso, más de 100 personas participan en los operativos de rastreo, utilizando drones y patrullas, con apoyo de agencias estatales y nacionales. Aditya Narayan, responsable forestal del distrito, declaró en los últimos días a The Times of India: “Seguimos acampando mientras intentamos rastrear al animal con varios equipos, pero no fue visto hoy”. Además, el departamento forestal ha difundido alertas públicas con recomendaciones sobre cómo actuar ante un posible encuentro con el animal.

La jefa conservadora del área de Kolhan, Smita Pankaj, indicó que las agencias priorizan “prevenir más víctimas”. Por su parte, Chandan Kumar, comisionado adjunto de West Singhbhum, explicó al medio local que trabajan para reubicar a las familias de las aldeas más expuestas: “Estamos planeando trasladarlos a los lugares más cercanos y seguros de las áreas críticas”.

Equipos forestales despliegan drones y patrullas en Jharkhand para rastrear al elefante responsable de los ataques mortales (Europa Press)

Los ataques mortales se han concentrado en aldeas rurales cercanas a los bosques de sal de Saranda, Kolhan y Chaibasa, por lo general durante la noche. Según la BBC y The Hindu, la mayoría de las cifras corresponden a personas que dormían o custodiaban arroz almacenado en graneros y campos.

En la aldea de Babadia, una familia entera, compuesta por una pareja y sus dos hijos, murieron en uno de los ataques más graves. Medios locales informaron que otras víctimas fueron Chipri Chimpi, de Sialjod; Prakash Das, de 40 años, quien fue decapitado, y un menor de edad. Al menos uno de los fallecidos era trabajador forestal, confirmó la BBC. En total, se han contabilizado 12 ataques y se reportan más de 10 personas heridas, entre ellas menores, en localidades como Sialjod, Bodijari y Lampaisai.

Según funcionarios, el elefante, descrito como joven y ágil, ha atacado principalmente durante la noche. Su patrón de movimiento es circular y abarca unos 110 kilómetros, con desplazamientos entre divisiones forestales y alejamiento de la manada, según The Hindu. Especialistas y autoridades atribuyen la agresividad del animal a un periodo de celo, caracterizado por el aumento de testosterona. Kuldeep Meena, oficial forestal divisional, señaló a la BBC: “Esta es una situación sin precedentes. Es la primera vez que se relaciona un patrón de muertes similar con un solo elefante macho en la región”.

El ex jefe de Conservación Forestal, LR Singh, explicó que los machos suelen ser solitarios y pueden mostrar conducta violenta durante hasta dos meses. Las autoridades consideran que este comportamiento podría persistir entre 15 y 60 días.

El temor domina las comunidades tribales de West Singhbhum. Vecinos citados por The Times of India sostienen que muchas familias permanecen despiertas, mantienen fogatas, hacen sonar tambores o encienden petardos para ahuyentar al animal. Han organizado patrullas nocturnas y ya no confían en la protección de las viviendas, muchas de ellas frágiles construcciones de barro. Según fuentes recogidas por la prensa local, “el miedo ahora define su vida cotidiana”.

La mayoría de los ataques del elefante en Jharkhand ocurrieron durante la noche y afectaron a personas que custodiaban arroz en graneros (AP Foto/Brian Inganga)

Las autoridades forestales reconocen limitaciones logísticas, incluyendo la falta de vehículos aptos para trasladar a un elefante sedado. Paritosh Upadhyay, conservador principal de bosques, admitió retrasos en la movilización de equipos pesados y la necesidad de apoyo externo. La población afectada exige la mejora de sistemas de alerta temprana y una compensación económica eficaz, aunque los pagos suelen demorar varias semanas.

El conflicto entre personas y elefantes es habitual en Jharkhand, agravado por la deforestación y la expansión de asentamientos en corredores naturales. De acuerdo con datos oficiales citados por The Hindu, en los últimos 18 años se han registrado 1.270 muertes humanas y cerca de 150 mamíferos muertos en incidentes similares. El estado alberga una población estimada de hasta 600 elefantes.

La reciente ola de ataques nocturnos en West Singhbhum subraya la vulnerabilidad de las comunidades rurales y la insuficiencia de recursos institucionales para mitigar un conflicto que permanece como una amenaza recurrente.