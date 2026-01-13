Mundo

El Gobierno anunció la ley de emergencia agrícola en Francia tras las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur

Los sindicatos exigen protección frente a la competencia extranjera y apoyo para la viabilidad de las explotaciones

El primer ministro comprometió la presentación de la nueva normativa antes de mediados de año (Reuters)

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció una “ley de emergencia agrícola” tras semanas de movilizaciones encabezadas por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), sindicato que reclama soluciones urgentes ante la crisis del campo francés y el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

La protesta, que incluyó el bloqueo del centro de París con cientos de tractores y el depósito de toneladas de papas frente al Parlamento, fue acompañada de demandas por la situación económica, los efectos de la dermatosis nodular bovina y la incertidumbre sobre el futuro del sector.

Los líderes gremiales, como Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA, advirtieron que no abandonarían la capital sin respuestas directas del Ejecutivo.

Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA, lideró la postura de no abandonar París sin respuestas (Reuters)

En el Parlamento, representantes de la organización fueron recibidos por consejeros del primer ministro, mientras la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, dialogó con manifestantes autorizados a ingresar a la ciudad.

Además, el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, expresó su desconfianza ante las promesas oficiales y subrayó la urgencia de frenar el tratado UE-Mercosur, cuyo debate llegará la próxima semana al Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA, expresó desconfianza ante las promesas oficiales (Reuters)

Las principales exigencias del sector incluyen una moratoria sobre regulaciones de agua, suspensión de la última legislación sobre fertilizantes, aumento del cupo de lobos cazables y cambios en los mecanismos de producción, así como garantías para la transmisión de explotaciones, mejoras en los ingresos y soluciones para la adaptación al cambio climático.

La FNSEA y el sindicato aliado Jóvenes Agricultores reclaman respuestas inmediatas ante la falta de rumbo político, tras denunciar tres años de ingresos nulos y la presión de una política agraria europea que, afirman, los expone a la competencia desleal de países del Mercosur.

En respuesta, el Gobierno francés anunció €300 millones (alrededor de USD 350 millones) para el sector. Sin embargo, los agricultores consideraron insuficiente el paquete, reclamando además estabilidad de precios y protección ante la caída de ingresos y la situación sanitaria.

Agricultores franceses bloquearon el centro de París con cientos de tractores y toneladas de papas (Reuters)

Ante esto, la portavoz gubernamental, Maud Bregeon, anticipó más anuncios en los próximos días, enfocados en el acceso al agua de riego y la transmisión generacional de las fincas.

Maud Bregeon, portavoz del Gobierno, anticipó nuevos anuncios para el sector agrícola (Reuters)

Mientras tanto, colectivos como “Los ultras de la A64” levantaron bloqueos en autopistas, aunque advirtieron que la protesta seguirá activa, en rechazo al acuerdo UE-Mercosur y al protocolo sanitario para bovinos afectados por dermatosis nodular.

Las movilizaciones se extendieron a puertos clave como Le Havre, Bayona y La Rochelle, donde se realizaron bloqueos y controles de camiones.

Las protestas buscan frenar el acuerdo UE-Mercosur y exigir medidas urgentes al Gobierno (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Agricultores como Guillaume Moret resumieron el malestar: “Estamos al límite. Los políticos son incapaces de darnos un rumbo”.

La “ley de emergencia agrícola” fue anunciada en la red social X, donde Lecornu indicó que el agua, la depredación y los medios de producción serán los ejes de la normativa, cuya presentación está prevista antes de mediados de año. Paralelamente, durante las negociaciones anuales entre fabricantes y distribuidores, el gremio instó a evitar presiones para bajar los precios agrícolas y reclamó decisiones que garanticen la estabilidad del sector.

(Con información de AFP)

