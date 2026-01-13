Mundo

Agricultores de Francia llegaron en tractores hasta la Asamblea Nacional en otra protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur

El principal sindicato movilizó más de 350 vehículos a los alrededores del Parlamento. Exigió “un cambio de paradigma” para que no avance el pacto con el bloque sudamericano

Guardar
Protesta de agricultores franceses

El principal sindicato de agricultores franceses llevó su protesta al centro de París este martes, movilizando 353 tractores cerca de la Asamblea Nacional. La organización exigió al Gobierno medidas urgentes y solicitó a la Unión Europea (UE) “un cambio de paradigma” para que no avance el acuerdo con el Mercosur.

Las cosas tienen que avanzar”, declaró Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), en diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, quien se acercó a conversar con los manifestantes autorizados por el Gobierno para ingresar a la capital.

Se movilizaron 353 tractores cerca
Se movilizaron 353 tractores cerca de la Asamblea Nacional (Reuters)

Rousseau señaló que los agricultores se sienten “muy desconfiados” ante las promesas políticas y que “ahora necesitan que las cosas se concreten”, advirtiendo que la urgencia es tal que “muchos no saben cómo van a terminar el año”.

Decenas de tractores volvieron a
Decenas de tractores volvieron a ingresar a París (Reuters)

El dirigente subrayó la necesidad de “medidas de urgencia en Francia” y apeló a los consumidores a elegir productos nacionales. También reclamó que no se presione a la baja los precios pagados a los agricultores, mientras en el país avanzan las negociaciones anuales entre fabricantes y distribuidores.

Exigen al Gobierno medidas urgentes
Exigen al Gobierno medidas urgentes y solicitan a la Unión Europea “un cambio de paradigma” para que no avance el acuerdo con el Mercosur (Reuters)

Rousseau afirmó que intentarán frenar el acuerdo entre la UE y Mercosur la próxima semana en Estrasburgo, cuando el Parlamento Europeo lo aborde, e insistió en que Bruselas debe “cambiar de paradigma”.

El vicepresidente de la FNSEA, Damien Greffin, advirtió que la protesta con tractores en el centro de París seguirá hasta que los reciban y escuchen: “La revuelta agrícola vuelve a arrancar hoy y seguiremos aquí hasta que tengamos respuestas”, afirmó.

La protesta de agricultores franceses
La protesta de agricultores franceses (Reuters)

El gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que recibirá a los representantes del FNSEA esa misma tarde.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, anunció que los anuncios para el sector agrícola continuarán, abordando temas como la transmisión de explotaciones, los ingresos, el agua de riego y la adaptación al cambio climático.

Fuera de París, el colectivo “Los ultras de la A64” decidió levantar el bloqueo que mantenía desde el 12 de diciembre en la autopista cerca de Carbonne, en las inmediaciones de Toulouse.

Los agricultores protestaron por el
Los agricultores protestaron por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (Reuters)

Vamos a salir dignamente, pero la lucha no ha terminado”, señaló su portavoz, Jerôme Bayle, quien rechaza el acuerdo UE-Mercosur y el protocolo gubernamental para la dermatosis nodular, que exige el sacrificio de todos los bovinos de una explotación donde se detecte un caso.

Diversos sindicatos agrícolas intensificaron las protestas en Francia, con bloqueos y controles de camiones en puntos estratégicos como los puertos de Le Havre, Bayona y La Rochelle.

Temas Relacionados

Acuerdo Unión Europea-MercosurParísagricultoresprotestaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Human Rights Watch denunció más de 350 casos de ejecuciones en Arabia Saudí durante 2025

Más de la mitad corresponden a extranjeros procesados por delitos no letales relacionados con drogas

Human Rights Watch denunció más

El régimen iraní admitió alrededor de 2.000 muertos en la brutal represión de las protestas

Primera vez que autoridades reconocieron la magnitud de las víctimas mortales en el mayor desafío interno en años. La ONU se declaró “horrorizada” por la violencia contra manifestantes pacíficos

El régimen iraní admitió alrededor

El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

Autoridades judiciales de Teherán preparan tribunales especiales para casos de protestas mientras más de 10.000 personas permanecen detenidas y el país restablece comunicaciones parciales

El régimen de Irán procesará

El régimen de Irán restableció las llamadas internacionales, pero mantiene el corte de Internet tras más de 100 horas

Las restricciones en la comunicación han afectado gravemente la circulación de información dentro y fuera del país, en plena ola de manifestaciones desatadas por la crisis económica

El régimen de Irán restableció

Zelensky pidió a los aliados acelerar el envío de ayudas a Ucrania ante la escalada de ataques rusos

Kiev ha denunciado impactos directos sobre cargueros bajo banderas extranjeras, mientras los servicios de emergencia intervienen para controlar incendios y proteger rutas comerciales esenciales

Zelensky pidió a los aliados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de enero

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Valor de apertura del dólar en Colombia este 13 de enero de USD a COP

Perú: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a PEN

INFOBAE AMÉRICA
(AMP) BBVA prevé generar 49.000

(AMP) BBVA prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

El Gobierno condena los últimos asesinatos machistas: "No vamos a normalizar este horror"

Van der Poel, Del Grosso, Brand y Alvarado lideran la poderosa selección neerlandesa para Benidorm

Atender al diseño de la prótesis, materiales y su mantenimiento es clave para el éxito futuro de los implantes dentales

Butragueño: "Xabi Alonso cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa para el Real Madrid"

ENTRETENIMIENTO

Hamnet revela el lado humano

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”

El legado de Stranger Things: la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour trasciende la serie

Jane Seymour y el costo oculto de su papel en 007: “Ser una chica Bond arruinó mi carrera en Gran Bretaña”

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police