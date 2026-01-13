Agricultores de Francia llegaron en tractores hasta la Asamblea Nacional en otra protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur

Protesta de agricultores franceses

El principal sindicato de agricultores franceses llevó su protesta al centro de París este martes, movilizando 353 tractores cerca de la Asamblea Nacional. La organización exigió al Gobierno medidas urgentes y solicitó a la Unión Europea (UE) “un cambio de paradigma” para que no avance el acuerdo con el Mercosur.

“Las cosas tienen que avanzar”, declaró Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), en diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, quien se acercó a conversar con los manifestantes autorizados por el Gobierno para ingresar a la capital.

Rousseau señaló que los agricultores se sienten “muy desconfiados” ante las promesas políticas y que “ahora necesitan que las cosas se concreten”, advirtiendo que la urgencia es tal que “muchos no saben cómo van a terminar el año”.

El dirigente subrayó la necesidad de “medidas de urgencia en Francia” y apeló a los consumidores a elegir productos nacionales. También reclamó que no se presione a la baja los precios pagados a los agricultores, mientras en el país avanzan las negociaciones anuales entre fabricantes y distribuidores.

Rousseau afirmó que intentarán frenar el acuerdo entre la UE y Mercosur la próxima semana en Estrasburgo, cuando el Parlamento Europeo lo aborde, e insistió en que Bruselas debe “cambiar de paradigma”.

El vicepresidente de la FNSEA, Damien Greffin, advirtió que la protesta con tractores en el centro de París seguirá hasta que los reciban y escuchen: “La revuelta agrícola vuelve a arrancar hoy y seguiremos aquí hasta que tengamos respuestas”, afirmó.

El gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que recibirá a los representantes del FNSEA esa misma tarde.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, anunció que los anuncios para el sector agrícola continuarán, abordando temas como la transmisión de explotaciones, los ingresos, el agua de riego y la adaptación al cambio climático.

Fuera de París, el colectivo “Los ultras de la A64” decidió levantar el bloqueo que mantenía desde el 12 de diciembre en la autopista cerca de Carbonne, en las inmediaciones de Toulouse.

“Vamos a salir dignamente, pero la lucha no ha terminado”, señaló su portavoz, Jerôme Bayle, quien rechaza el acuerdo UE-Mercosur y el protocolo gubernamental para la dermatosis nodular, que exige el sacrificio de todos los bovinos de una explotación donde se detecte un caso.

Diversos sindicatos agrícolas intensificaron las protestas en Francia, con bloqueos y controles de camiones en puntos estratégicos como los puertos de Le Havre, Bayona y La Rochelle.