Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Humo se eleva sobre Kiev tras ataques con drones rusos en la madrugada del 12 de enero, mientras miles de hogares permanecen sin calefacción con temperaturas de 20 grados bajo cero. (REUTERS/Gleb Garanich)

Rusia volvió a atacar durante las primeras horas de esta madrugada la capital ucraniana, donde miles de hogares siguen sin calefacción cuando las temperaturas se acercan a los veinte grados bajo cero, debido a los daños causados en el sistema energético por el bombardeo masivo ruso del 9 de enero.

“En Kiev se ha activado la defensa aérea. ¡Permanezcan en los refugios!”, escribió en su cuenta de Telegram poco antes de las dos de la madrugada hora local el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko.

Minutos después, Tkachenko informó de un incendio en un edificio “no residencial” del distrito kievita de Solómianski debido a la caída de drones de ataque rusos.

Un bombero trabaja en el edificio no residencial del distrito de Solómianski impactado por un drone ruso durante el ataque de la madrugada en Kiev, Ucrania, el 12 de enero de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

Una mujer camina frente a un edificio impactado por un drone ruso en Kiev, donde miles de hogares siguen sin electricidad desde el bombardeo masivo del 9 de enero, el 12 de enero de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

En su discurso a la nación de anoche, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, explicó que el suministro de energía sigue experimentando déficits especialmente graves en regiones fronterizas con Rusia o por las que pasa el frente y en algunas zonas de Kiev, donde los especialistas siguen trabajando para mitigar las consecuencias del último gran ataque ruso.

“Se ha hecho mucho, pero un número sustancial de familias siguen sin electricidad”, dijo Zelensky sobre la situación en la región de Kiev, donde algunas zonas no tienen luz desde el bombardeo ruso del viernes.

Ucrania ha denunciado que Rusia busca crear una catástrofe humanitaria en el período más frío del año degradando aún más el sistema energético ucraniano, que ha sufrido durante la guerra sucesivas olas de bombardeos masivos a sus infraestructuras eléctricas, gasísticas y de distribución de agua.

Niños esperan mientras cargan sus dispositivos en una estación de gasolina convertida en punto de ayuda humanitaria durante el apagón en Kiev, donde un número sustancial de familias permanecen sin electricidad tras los ataques rusos, el 11 de enero de 2026. (REUTERS/Gleb Garanich)

Los ucranianos ya experimentan desde otoño cortes programados de electricidad durante varias horas al día para hacer frente al déficit de generación causado por los ataques rusos a sus centrales. Ucrania ya tuvo que aplicar estas medidas de racionamiento en otras etapas de la guerra debido a campañas de ataques aéreos rusos como ésta.

Odesa también bajo ataque

Humo se eleva de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque nocturno con drones rusos en Odesa, región atacada prácticamente a diario y cuyas infraestructuras energéticas son objetivo prioritario de Rusia, el 31 de diciembre de 2025. (Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Rusia también atacó anoche con drones zonas residenciales e infraestructuras energéticas de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y dejó sin luz a varias localidades y a una zona de la capital homónima de la región, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Kiper.

Dos personas resultaron heridas y al menos cinco casas y un edificio administrativo sufrieron daños, según Kiper. El gobernador de la región dijo también que el suministro de calefacción y de agua corriente se ha restablecido después de que se viera interrumpido por el ataque.

La región de Odesa es atacada prácticamente a diario por Rusia. Sus infraestructuras portuarias y energéticas han sido uno de los objetivos prioritarios de los ataques aéreos rusos de larga distancia en las últimas semanas.

Ucrania neutralizó 135 drones

Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 135 de los 156 drones lanzados por Rusia contra su territorio desde la tarde del domingo, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del lunes.

Otros 16 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Algunos de los drones seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Una de las regiones de Ucrania contra las que se dirigió el ataque es la de Cherníguiv, en el norte del país y una de las más afectadas por los bombardeos en los últimos meses. Según la empresa regional de energía, el ataque ruso provocó daños en una infraestructura energética “importante” en el distrito de Nóvgorod-Siversk de Cherníguiv y dejó sin electricidad a varias localidades.

Ofensiva energética en pleno invierno

Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas se han intensificado en medio de las temperaturas gélidas del invierno ucraniano, con el mercurio oscilando entre los -7 ºC y los -12 ºC en varias regiones del país.

El viernes pasado, la mitad de los edificios residenciales de Kiev se quedaron sin calefacción tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos cuatro muertos y durante los cuales Moscú lanzó un misil hipersónico Oréshnik.

Unos 417.000 hogares se quedaron sin suministro en la capital ucraniana, según el operador eléctrico privado DTEK. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente.

Rusia denuncia dos muertos en Kherson

Las autoridades rusas denunciaron este lunes dos muertos por un ataque ucraniano en la parte ocupada de la región de Kherson.

“En el distrito de Jola Pristan, un bombardeo nocturno de Novovlodimirivka y Chulakovka causó la muerte de dos hombres”, escribió en Telegram el gobernador de Jersón leal a Moscú, Vladímir Saldo.

Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un vehículo en la aldea de Tarasivka, hiriendo a una persona, agregó.

Rusia acusó previamente a Ucrania de lanzar drones en Nochevieja contra una cafetería y complejo hotelero en la localidad de Jorli, en Kherson, causando la muerte de una treintena de personas. De acuerdo con las autoridades locales, más de 160 civiles han muerto en Jersón por ataques ucranianos contra el territorio controlado por las fuerzas rusas.

Al otro lado de la frontera, el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, reportó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad o calefacción tras un ataque ucraniano.