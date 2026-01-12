Protestas en Irán: líderes europeos rechazaron la brutal represión del régimen

Manifestantes iraníes se manifiestan en Teherán, Irán. Europa Press

Varios líderes europeos han expresado su rechazo a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Irán durante las manifestaciones surgidas en los últimos días a raíz de la crisis económica, movilizaciones que han dejado más de 500 muertos por la actuación de las autoridades, según organizaciones civiles. Entre las reacciones más destacadas figura la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien condenó “la violencia estatal que ataca indiscriminadamente a las mujeres y hombres iraníes que exigen valientemente respeto por sus derechos”. Macron subrayó que “el respeto a las libertades fundamentales es un requisito universal y apoyamos a quienes las defienden”.

La semana pasada, Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, manifestaron estar “profundamente preocupados por los informes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad iraníes”. En una declaración conjunta, condenaron “enérgicamente” la muerte de manifestantes y recordaron que “las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de proteger a su propia población y deben respetar el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica sin miedo a la represión”. En el mismo comunicado, instaron a las autoridades de Irán a “abstenerse de la violencia y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos de Irán”.

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, también criticó durante la jornada que “el régimen iraní está reprimiendo severamente toda forma de protesta” y, como resultado, “muchas personas han muerto”. Schoof exigió a Teherán el cese de la violencia, la liberación de quienes han sido arrestados injustamente y el restablecimiento del acceso a Internet, interrumpido por las autoridades iraníes. “Los valientes hombres y mujeres que protestan en las calles de las ciudades iraníes merecen nuestro apoyo. Se alzan contra la tiranía y hacen oír su clamor por la libertad. (...) Nos mantendremos firmes en nuestro apoyo a los derechos del pueblo iraní”, manifestó.

El jefe de Gobierno de Suecia, Ulf Kristersson, lamentó los “informes terribles desde Irán sobre la muerte de manifestantes” y condenó todo uso de violencia contra manifestantes pacíficos, además de exigir la liberación de todas las personas detenidas injustamente. “Suecia se solidariza con el pueblo iraní en su lucha por la libertad”, añadió Kristersson.

Desde Irlanda, el primer ministro Micheal Martin condenó “enérgicamente la brutal y violenta represión de los manifestantes, que ha dejado cientos de civiles muertos en Irán en los últimos días”.

Autos arden en una calle durante una protesta por la caída del valor de la moneda en Teherán, Irán. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, se sumó a las condenas y manifestó su consternación por la brutalidad del régimen iraní contra su población. “Cada vez llegan noticias más impactantes desde Irán, consternado por la brutalidad del régimen contra el pueblo”, declaró Rinkevics.

Por su parte, el Gobierno de Eslovenia, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó “enérgicamente la violencia, la intimidación y las detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos en Irán y expresa su pesar por las víctimas”. El comunicado del gobierno esloveno reclamó el respeto a las libertades fundamentales y señaló: “El futuro de Irán debe ser determinado pacíficamente por su pueblo, mediante un diálogo que contribuya a la estabilidad en la región”.

Manifestantes iraníes se congregan en una calle durante una protesta por la caída del valor de la moneda en Teherán, Irán. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

En respuesta a las críticas de los gobiernos europeos, el Ministerio de Exteriores de Irán convocó a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Durante la reunión, los representantes iraníes mostraron a los diplomáticos imágenes de “la violencia de los alborotadores” y exigieron la retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes. Según la agencia de noticias Tasnim, el ministerio argumentó que las acciones de los manifestantes excedían los límites de la protesta pacífica y se consideraban sabotaje organizado. Además, reiteró que “cualquier apoyo político o mediático es inaceptable y una clara injerencia en la seguridad interna de Irán”.

De acuerdo con la organización NetBlocks, el corte del servicio de Internet en Irán ha superado ya las 84 horas, en un contexto marcado por la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, la depreciación histórica del rial y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Paralelamente, tanto Estados Unidos como Israel han intensificado sus críticas al programa nuclear iraní, con bombardeos reportados el pasado junio que dejaron más de 1.100 muertos.

(Con información de Europa Press)