Un error policial en Reino Unido devastó a dos familias: un adolescente fue dado por muerto y el que creían vivo había fallecido

El error de identificación tras un accidente en South Yorkshire sumió a dos familias en la confusión y el duelo durante semanas, reavivando el debate sobre los protocolos policiales en el Reino Unido (Joshua Johnson izquierda/Trevor Wynn derecha) (Facebook/SWNS)

En el Reino Unido, un error en la identificación policial tras un accidente automovilístico provocó que la policía de South Yorkshire comunicara erróneamente la muerte de un adolescente, según informó BBC.

El accidente ocurrió en la madrugada del 13 de diciembre, en la carretera entre Dinnington y Todwick, cerca de Rotherham, cuando un Toyota Corolla se salió del camino y chocó contra un árbol.

En el vehículo viajaban tres jóvenes: Trevor Wynn, de 17 años; Joshua Johnson, de 18; y Summer Louise Scott, de 17, quien conducía y falleció en el acto junto a uno de los pasajeros masculinos.

La confusión comenzó porque, en el lugar del accidente, ninguno de los varones llevaba identificación física consigo. Entre los objetos hallados, se encontraron dos celulares: uno con la licencia de conducir de Johnson y otro con identificación médica y una tarjeta bancaria a nombre de Wynn, tal y como detalló Daily Mail.

Summer Louise Scott, de diecisiete años, conducía el vehículo y perdió la vida en el acto, dejando una huella imborrable en su entorno (Facebook)

La policía utilizó estos elementos para contactar a las familias y realizó un reconocimiento visual de los cuerpos, apoyándose en descripciones y una credencial universitaria proporcionada por la madre de Wynn.

De esa manera, notificaron a la familia de Johnson que su hijo estaba hospitalizado y a los allegados de Wynn que él había fallecido.

Durante las semanas siguientes, las familias tomaron decisiones basadas en datos equivocados. Según Daily Mail, la familia Wynn convencida de la muerte de Trevor, inició los preparativos del funeral, incluso seleccionando ropa y objetos personales para el entierro y organizando una colecta solidaria.

Mientras tanto, los Johnson mantenían una vigilia diaria junto a quien creían era su hijo, en estado crítico en el hospital. Las restricciones hospitalarias dificultaron que pudieran verificar la identidad de manera personal, como detalló la BBC.

La familia de Trevor Wynn atravesó el dolor de preparar un funeral y despedirse de su hijo, sin saber que seguía con vida en un hospital cercano (SWNS)

El error sale a la luz y la reacción de las familias

El error se mantuvo 22 días hasta que, el 4 de enero, el joven hospitalizado recuperó la conciencia y comunicó su nombre y fecha de nacimiento al personal médico, quien advirtió la confusión.

La familia de Johnson alertó a la policía, que finalmente recurrió a registros dentales y pruebas forenses para confirmar la verdadera identidad.

El 6 de enero, las autoridades confirmaron que el paciente hospitalizado era Trevor Wynn y que Joshua Johnson, lamentablemente, había fallecido en el accidente. Estos hechos fueron confirmados por Paris Match.

Joshua Johnson, de dieciocho años, fue recordado por su familia y amigos como un joven generoso y apasionado, cuya muerte repentina conmocionó a la comunidad y dejó un vacío profundo en quienes lo conocieron (SWNS)

El comisionado adjunto de la policía de South Yorkshire, Colin McFarlane, reconoció la gravedad del error y su impacto: “Es un golpe muy duro para todos y somos conscientes del trauma adicional que puede provocar”.

Asimismo, McFarlane aseguró que ambas familias recibieron apoyo psicológico y se comprometió a una investigación rigurosa para revisar protocolos: “Nos comprometemos a evitar que un caso así se repita”.

La familia Wynn, al conocer la verdad, actualizó la campaña solidaria y redirigió los fondos a la rehabilitación de Trevor y los gastos derivados. Expresaron su voluntad de ser “abiertos y honestos sobre lo ocurrido” y agradecieron el respaldo recibido.

Por su parte, la familia Johnson, devastada tras semanas creyendo que su hijo sobrevivía, pidió privacidad y relató el sufrimiento de pasar horas junto a un joven que, finalmente, no era Joshua.

Colin McFarlane reconoció el impacto del error y se comprometió a revisar los protocolos de identificación para evitar nuevos casos similares (South Yorkshire Police)

Investigación y repercusiones en la comunidad

De acuerdo con la BBC, la policía reconoció la ausencia de un procedimiento nacional estandarizado para estos casos y que la identificación formal por parte de la familia no es un requisito legal.

Además, la policía refirió el incidente a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), que abrió una investigación para determinar responsabilidades y revisar la toma de decisiones de los agentes implicados.

Actualmente, un joven de 18 años permanece bajo fianza por sospecha de causar la muerte por conducción peligrosa, y otro de 19, por obstrucción a la justicia.

El accidente ocurrió en una carretera rural entre Dinnington y Todwick, un tramo que quedó marcado por la tragedia y la conmoción comunitaria (Google Maps)

Los medios destacan que la comunidad de South Yorkshire expresó su pesar por la tragedia. Se difundieron homenajes a Johnson en redes sociales y medios locales, donde amigos lo describieron como “uno de los chicos más amables y atentos; siempre sabía cómo hacer sonreír a los demás”.

Los allegados de Wynn, por su parte, enfrentan el desafío de apoyar su recuperación tras haber creído que lo habían perdido.

El caso generó un intenso debate sobre los protocolos de identificación de víctimas en el Reino Unido y la importancia de procedimientos forenses para evitar tragedias similares.