El papa León XIV lamentó el cortocircuito de los derechos humanos y las restricciones a las libertades fundamentales

El pontífice manifestó ante representantes internacionales que acciones legales y políticas limitan facultades esenciales como la expresión, la conciencia y la vida frente a intereses opuestos y normativas recientes

El papa León XIV lamentó el cortocircuito de los Derechos Humanos y las restricciones a las libertades fundamentales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV lamentó este viernes ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede un “auténtico cortocircuito de los derechos humanos” en la actualidad, señalando que libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el derecho a la vida están siendo restringidas en nombre de “otros pretendidos nuevos derechos”. El pontífice advirtió que “el propio marco de los derechos humanos está perdiendo su vitalidad y dejando espacio para la fuerza y la opresión”.

Durante su discurso, el papa estadounidense insistió en la importancia de reafirmar que la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano. Rechazó de manera categórica “cualquier práctica que niegue o explote el origen de la vida y su desarrollo”, aludiendo explícitamente al aborto, la subrogación y la eutanasia.

León XIV expresó la “profunda preocupación” de la Santa Sede por los proyectos enfocados en financiar la movilidad transfronteriza con el objetivo de acceder al “llamado ‘derecho al aborto seguro’”, calificando como “deplorable” el uso de recursos públicos para suprimir la vida en lugar de destinarlos a apoyar a madres y familias. Sobre la subrogación, sostuvo que esta práctica transforma la gestación en un “servicio negociable” que “viola tanto la dignidad del niño, que queda reducido a un producto, como de la madre, al explotar su cuerpo y el proceso generativo y alterar la vocación relacional original de la familia”.

El pontífice afirma que la tutela del derecho a la vida es el fundamento indispensable de todos los derechos humanos (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

En cuanto a la eutanasia, el pontífice afirmó que tanto la sociedad civil como los Estados tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas a la vulnerabilidad, proponiendo como alternativa los cuidados paliativos y la promoción de políticas de solidaridad, en vez de “fomentar formas falsas de compasión como la eutanasia”.

El papa consideró igualmente “doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente”. Añadió que “se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan”. Según sus palabras, este fenómeno acarrea consecuencias que restringen derechos humanos fundamentales, comenzando por la libertad de conciencia.

La libertad de expresión y la libertad de conciencia sufren una preocupante restricción en nombre de nuevos derechos, según la Santa Sede (REUTERS/ARCHIVO)

Sobre la objeción de conciencia, León XIV defendió que esta permite a las personas rechazar obligaciones legales o profesionales que contradicen principios morales, éticos o religiosos profundamente arraigados. Citó el rechazo al servicio militar por motivos de no violencia y la negativa de médicos y otros profesionales de la salud a participar en abortos o eutanasias. Afirmó que “la objeción de conciencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo”, y lamentó que “en este momento de la historia, la libertad de conciencia parece ser cada vez más cuestionada por los Estados, incluso por aquellos que dicen basarse en la democracia y los derechos humanos”.

