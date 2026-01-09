Mundo

El Gobierno de Siria anunció un alto el fuego en Alepo tras los enfrentamientos con las fuerzas Kurdas

La medida adoptada por las autoridades busca detener el fuego cruzado entre el ejército sirio y combatientes kurdos, para sí permitir la evacuación de las zonas afectadas y evitar una escalada que agrave la crisis humanitaria local

Guardar
El Ministerio de Defensa sirio
El Ministerio de Defensa sirio detalló los objetivos tras el anuncio del alto al fuego (Europa Press)

El Ministerio de Defensa de Siria anunció este viernes un alto el fuego destinado a facilitar la salida de combatientes kurdos de Alepo, tras varios días de enfrentamientos con el ejército que han obligado a miles de civiles a huir de las zonas conflictivas.

Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales”, se ordenó un cese al fuego a partir de las 03:00 locales (medianoche GMT) “en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid”, anunció la cartera de Defensa en un comunicado emitido este viernes por la mañana.

El departamento del gobierno sirio detalló que los combatientes kurdos tienen plazo hasta las 09:00 locales del viernes (06:00 GMT) para abandonar los barrios afectados, pudiendo llevar únicamente sus “armas ligeras”. A su vez, indicó vía Telegram que el ejército se compromete a escoltarlos y garantizarles un paso seguro hasta que lleguen al noreste del país.

El objetivo, según el ministerio, es permitir que los habitantes desplazados por los combates puedan “regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad”.

Los combates, que dejaron un saldo de al menos 21 muertos desde el martes, son los más graves registrados en la segunda ciudad del país entre las fuerzas del gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla extensas áreas en el noreste de Siria y algunos barrios de Alepo.

Hasta el momento, las fuerzas
Hasta el momento, las fuerzas kurdas no han emitido comentarios sobre el alto al fuego (Europa Press)

Los enfrentamientos forzaron el desplazamiento de miles de personas y han generado preocupación por una posible ampliación regional del conflicto, ya que Turquía ha expresado su disposición a intervenir junto a las autoridades sirias, mientras que Israel ha manifestado su apoyo a los kurdos.

El gobernador de Alepo, Azzam Algharib, informó a la agencia estatal Sana que, junto a otros funcionarios, realizó “una visita de inspección a las fuerzas de seguridad interior en el barrio de Achrafieh”.

Hasta el momento, las fuerzas kurdas no han emitido comentarios sobre estas declaraciones y ambos bandos del conflicto se responsabilizaron mutuamente por el inicio de los enfrentamientos que comenzaron el martes.

El jueves, el ejército sirio bombardeó los barrios kurdos de Alepo y los enfrentamientos continuaron hasta la noche, con intensos disparos de artillería. Además, las autoridades otorgaron a los civiles un plazo de tres horas para evacuar mediante dos “corredores humanitarios”, por los que, según cifras oficiales, transitaron unas 16.000 personas ese mismo día.

Las FDS apoyan los ataques
Las FDS apoyan los ataques contra posiciones de Estado Islámico en Siria

“Hemos pasado por momentos muy difíciles (...) mis hijos estaban aterrorizados”, relató Rana Issa, de 43 años. “Nos fuimos bajo las balas de los francotiradores, mucha gente quiere salir, pero tiene miedo”.

Estos choques ocurren en un contexto de tensión por las dificultades para implementar un acuerdo alcanzado en marzo que prevé la integración de las instituciones de la administración autónoma kurda y su brazo armado, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que cuentan con respaldo estadounidense, en el sistema estatal sirio.

Mazloum Abdi, jefe de las FDS, había considerado el jueves que “los intentos de asaltar los barrios kurdos, en plena fase de negociación, socavan las posibilidades de llegar a un acuerdo”.

Según Aron Lund, investigador del centro Century International, “Alepo es la zona más vulnerable de las FDS”. “Sus barrios kurdos están rodeados por todos lados por territorios controlados por el gobierno”, dijo.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaSiriaMinisterio de DefensakurdosFDSAlepoAzzam AlgharibMazloum Abdi

Últimas Noticias

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev: al menos cuatro muertos y 19 heridos

Un bombardeo reciente ocasionó incendios en viviendas y provocó víctimas mortales en la capital ucraniana, mientras las gestiones políticas para lograr un acuerdo de cese al fuego siguen sin avances concretos

Rusia lanzó un nuevo ataque

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

Las comunicaciones se centraron en la seguridad euroatlántica, la situación estratégica en el Ártico y la coordinación entre aliados ante lo que Londres calificó como un comportamiento cada vez más agresivo de Moscú en la región

Kier Starmer abordó con con

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

En una carta difundida por la agencia estatal KCNA, el dictador Kim Jong Un afirmó que siente “verdaderas relaciones de camaradería” por parte del líder del Kremlin y que considera sus vínculos como “los más preciados”

El régimen de Corea del

Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

La administración estadounidense exhortó a las partes en conflicto en Alepo a evitar una escalada y a proteger a la población, en medio de los intentos de consolidar avances hacia la estabilidad tras años de tensiones

Estados Unidos instó a la

No solo Groenlandia: el Svalbard noruego o cómo los territorios europeos en el Ártico abren un nuevo frente impulsado por el cambio climático

El retroceso del hielo polar ha convertido al Ártico en un escenario estratégico donde la apertura de nuevas vías marítimas, el acceso a minerales críticos y las tensiones militares entre grandes potencias marcan el pulso de la región

No solo Groenlandia: el Svalbard
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
JD Vance habla del futuro

JD Vance habla del futuro de la relación con Colombia tras llamada Trump-Petro y destaca cooperación regional

Encontraron el sable corvo de 1898 que robaron en Mendoza y arrestaron a un sospechoso con pedido de captura

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Doble Hoy No Circula 9 de enero: ¿a qué hora es la siguiente actualización sobre la contingencia ambiental en CDMX?

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Rin arrastra al mar más de 4.000 toneladas de residuos anuales

El Ejército sirio confirma bombardeos contra posiciones de las FDS en Alepo

Kallas revela que los Veintisiete discutieron si las pretensiones de EEUU sobre Groenlandia son "una amenaza real"

Diputados oficialistas aprueban que se realice nuevo escrutinio de elecciones en Honduras

El Congreso acogerá un Pleno extraordinario el día 15 para que Albares informe de la postura española sobre Venezuela

ENTRETENIMIENTO

La hermandad de El Señor

La hermandad de El Señor de los Anillos sigue intacta y ya comienza a festejar los 25 años de su estreno

Gwyneth Paltrow recordó brevemente su relación con Ben Affleck

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, ¿junto a los protagonistas históricos de X-Men?

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento