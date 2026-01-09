El Gobierno de Siria anunció un alto el fuego en Alepo tras los enfrentamientos con las fuerzas Kurdas

El Ministerio de Defensa sirio detalló los objetivos tras el anuncio del alto al fuego (Europa Press)

El Ministerio de Defensa de Siria anunció este viernes un alto el fuego destinado a facilitar la salida de combatientes kurdos de Alepo, tras varios días de enfrentamientos con el ejército que han obligado a miles de civiles a huir de las zonas conflictivas.

“Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales”, se ordenó un cese al fuego a partir de las 03:00 locales (medianoche GMT) “en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid”, anunció la cartera de Defensa en un comunicado emitido este viernes por la mañana.

El departamento del gobierno sirio detalló que los combatientes kurdos tienen plazo hasta las 09:00 locales del viernes (06:00 GMT) para abandonar los barrios afectados, pudiendo llevar únicamente sus “armas ligeras”. A su vez, indicó vía Telegram que el ejército se compromete a escoltarlos y garantizarles un paso seguro hasta que lleguen al noreste del país.

El objetivo, según el ministerio, es permitir que los habitantes desplazados por los combates puedan “regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad”.

Los combates, que dejaron un saldo de al menos 21 muertos desde el martes, son los más graves registrados en la segunda ciudad del país entre las fuerzas del gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla extensas áreas en el noreste de Siria y algunos barrios de Alepo.

Hasta el momento, las fuerzas kurdas no han emitido comentarios sobre el alto al fuego (Europa Press)

Los enfrentamientos forzaron el desplazamiento de miles de personas y han generado preocupación por una posible ampliación regional del conflicto, ya que Turquía ha expresado su disposición a intervenir junto a las autoridades sirias, mientras que Israel ha manifestado su apoyo a los kurdos.

El gobernador de Alepo, Azzam Algharib, informó a la agencia estatal Sana que, junto a otros funcionarios, realizó “una visita de inspección a las fuerzas de seguridad interior en el barrio de Achrafieh”.

Hasta el momento, las fuerzas kurdas no han emitido comentarios sobre estas declaraciones y ambos bandos del conflicto se responsabilizaron mutuamente por el inicio de los enfrentamientos que comenzaron el martes.

El jueves, el ejército sirio bombardeó los barrios kurdos de Alepo y los enfrentamientos continuaron hasta la noche, con intensos disparos de artillería. Además, las autoridades otorgaron a los civiles un plazo de tres horas para evacuar mediante dos “corredores humanitarios”, por los que, según cifras oficiales, transitaron unas 16.000 personas ese mismo día.

Las FDS apoyan los ataques contra posiciones de Estado Islámico en Siria

“Hemos pasado por momentos muy difíciles (...) mis hijos estaban aterrorizados”, relató Rana Issa, de 43 años. “Nos fuimos bajo las balas de los francotiradores, mucha gente quiere salir, pero tiene miedo”.

Estos choques ocurren en un contexto de tensión por las dificultades para implementar un acuerdo alcanzado en marzo que prevé la integración de las instituciones de la administración autónoma kurda y su brazo armado, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que cuentan con respaldo estadounidense, en el sistema estatal sirio.

Mazloum Abdi, jefe de las FDS, había considerado el jueves que “los intentos de asaltar los barrios kurdos, en plena fase de negociación, socavan las posibilidades de llegar a un acuerdo”.

Según Aron Lund, investigador del centro Century International, “Alepo es la zona más vulnerable de las FDS”. “Sus barrios kurdos están rodeados por todos lados por territorios controlados por el gobierno”, dijo.

(Con información de AFP)