Mundo

Altos funcionarios de la UE advirtieron que los países del bloque aún dudan sobre las medidas del acuerdo con Mercosur

Las delegaciones europeas continúan evaluando inquietudes del sector agrícola en torno a la protección de sus productores antes de la reunión clave programada para dar el visto bueno o negativo al pacto

Guardar
Banderas de la Unión Europea
Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

Los países integrantes de la Unión Europea aún discuten embrollos pendientes relacionados a los detalles del salvaguardias para los agricultores europeos en el acuerdo de asociación negociado con el Mercosur, cuya posible firma será tratada el viernes.

Hay cuestiones sobre las salvaguardias que todavía deben resolverse”, reconoció el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, tras una reunión informal con los ministros de Agricultura del bloque europeo en la que se abordaron diversas inquietudes del sector.

Hansen señaló, sin embargo, que muchos ministros también destacaron las “oportunidades” que ofrece el acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, considerándolo especialmente relevante en el actual contexto geopolítico.

“Desde el punto de vista económico, (el tratado) tiene sentido, pero también desde el punto de vista geopolítico”, afirmó.

Maria Panayiotou, la ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre, quien preside el Consejo de la UE este semestre, confirmó que los embajadores de los países miembros analizarán el tratado con el Mercosur el viernes. “Es un acuerdo comercial importante, pero para nosotros también es fundamental que se escuchen con atención las preocupaciones de los agricultores”, puntualizó.

El ex presidente pro tempore
El ex presidente pro tempore del Mercosur, Luiz Inacio Lula da Silva, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

Durante la reunión, los ministros de Agricultura subrayaron la importancia de contar con salvaguardias para proteger a los productores europeos ante el acuerdo con el Mercosur. “Queremos asegurarnos de que existan las salvaguardias que necesitamos para nuestros agricultores”, afirmaron, insistiendo en la necesidad de una red de seguridad y a la espera de los resultados de las discusiones previstas para este viernes.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, por su parte, enfatizó que los socios internacionales valoran la credibilidad de la UE en el contexto global actual. “Debemos salvaguardar esta valiosa moneda manteniéndonos como un socio comercial fiable y de confianza”, señaló, y aseguró que el objetivo común es lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes que no perjudique a las empresas europeas.

Sefcovic destacó que la Comisión Europea fue “más allá que nunca” en la incorporación de herramientas específicas y sin precedentes para responder a las preocupaciones agrícolas dentro del acuerdo con el Mercosur. Respecto a la posibilidad de que los Estados miembros voten el viernes para firmar el pacto el lunes, pidió esperar la decisión y recordó que se requiere una mayoría cualificada para la aprobación.

El comisario europeo de Comercio
El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, habla con los periodistas (REUTERS/Hasnoor Hussain)

En la última oportunidad, la votación no prosperó debido a las reservas de Francia y a la solicitud de Italia de más tiempo para analizar las preocupaciones del sector agrícola. “No voy a especular sobre fechas concretas”, concluyó Sefcovic.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, evitó confirmar que el 12 de enero sea la fecha prevista para aprobar el tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, destacó que la Unión Europea avanza “por buen camino” gracias a las “discusiones” entre los Veintisiete, así como al “trabajo” y los “progresos” alcanzados.

Antes de viajar a América Latina, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deberá obtener el respaldo de los Estados miembros mediante una mayoría cualificada.

En paralelo, Francia decretó este miércoles la suspensión temporal de las importaciones de ciertos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la UE, principalmente originarios de Sudamérica, en respuesta al descontento del sector agrario francés ante el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Protestas contra el pacto intercontinental

Agricultores franceses, principalmente agrupados en el sindicato Coordinación Rural, emprendieron este miércoles una marcha con decenas de tractores hacia París para expresar el jueves en la capital su malestar por el acuerdo comercial.

Un tractor con una pancarta
Un tractor con una pancarta contraria al acuerdo entre la UE y el Mercosur avanza durante una protesta por las calles de Bruselas, Bélgica, el 18 diciembre 2025 (REUTERS/Yves Herman)

Simultáneamente, grupos de agricultores del suroeste —zona que fue epicentro de movilizaciones en diciembre por el sacrificio de rebaños afectados por la dermatosis bovina— desafiaron el frío y los decretos que prohíben protestas en las carreteras, bloqueando las principales rutas en los alrededores de Toulouse.

Junto al temor a la competencia de productos agropecuarios latinoamericanos y la gestión sanitaria de la dermatosis bovina, los manifestantes reclaman por el elevado precio de los fertilizantes.

La inminencia de la firma del acuerdo con el Mercosur, prevista para el día 12, es uno de los principales motivos de la movilización. El presidente de Coordinación Rural, Bertrand Venteau, declaró en radio France Inter que los agricultores están decididos a llegar a París para manifestar sus “quejas” de forma “pacífica” en “lugares simbólicos”, incluso considerando llegar “colándose por el Sena” ante la presencia de controles policiales en las carreteras.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaMercosurUEUnión Europeaagricultores europeosChristophe Hansen

Últimas Noticias

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

Como en inviernos anteriores, Moscú intensificó desde hace semanas los bombardeos sobre infraestructuras energéticas, provocando cortes de calefacción y agua en una estrategia que, según Kiev y sus aliados, busca desgastar a la población civil

Rusia lanzó un ataque masivo

El gobierno de Yemen impuso el toque de queda nocturno en Adén tras las disputas con el Consejo de Transición del Sur

La coalición liderada por Arabia Saudita intervino con ataques aéreos para evitar la expansión del conflicto

El gobierno de Yemen impuso

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

El presidente ucraniano dijo ante líderes europeos en Nicosia que Kiev está haciendo todo lo que se le pide para avanzar hacia el fin de la guerra y pidió mantener la presión sobre Rusia

Zelensky advirtió que Ucrania cumple

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Tokio eleva una queja formal tras la decisión de Pekín de restringir productos con aplicación militar, como componentes aeroespaciales y grafito, marcando un nuevo capítulo en la disputa por normas y seguridad tecnológica

Japón protestó por la prohibición

Así el Nilo transformó el paisaje fértil del Antiguo Egipto e impulsó la civilización en Luxor

Un estudio publicado en Muy Interesante señala que un cambio geológico hace cuatro milenios facilitó la expansión agrícola y la edificación de templos. Cómo esta transformación marcó el inicio de una era de prosperidad y desarrollo para la región

Así el Nilo transformó el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
RUAC 2026: así puedes registrar

RUAC 2026: así puedes registrar a tu mascota en la CDMX

Rigen alertas por vientos y tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo sobre una eventual ciclogénesis

Alberto Ramírez, psicólogo: “Solemos creer que ser compasivos con nosotros mismos es justificarnos, pero es una forma de dejar de hacernos daños”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La serie 'The Pitt', ganadora de cinco Emmy, tendrá una tercera temporada

Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1.300 millones de euros en 2027

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

Curry gana a Giannis, Spurs opacan a Doncic, Magic y Raptors festejan sobre la bocina

Al menos dos muertos y seis heridos en un tiroteo a la salida de un templo de la Iglesia mormona en Utah, EEUU

ENTRETENIMIENTO

La actriz de ‘Stranger Things’

La actriz de ‘Stranger Things’ que no fue convocada para la temporada final porque tenía cáncer: “Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión”

“Solo Leveling: Ragnarok” entra en pausa mientras su artista cumple servicio militar obligatorio

El live-action de ‘Enredados’ tiene a sus protagonistas confirmados: Teagan Croft y Milo Manheim

La verdadera razón por la que Jodie Foster rechazó la secuela de “El Silencio de los Inocentes” a pesar de una millonaria oferta

SAG Awards 2026: lista completa de nominados a los premios del Sindicato de Actores