Altos funcionarios de la UE advirtieron que los países del bloque aún dudan sobre las medidas del acuerdo con Mercosur

Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

Los países integrantes de la Unión Europea aún discuten embrollos pendientes relacionados a los detalles del salvaguardias para los agricultores europeos en el acuerdo de asociación negociado con el Mercosur, cuya posible firma será tratada el viernes.

“Hay cuestiones sobre las salvaguardias que todavía deben resolverse”, reconoció el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, tras una reunión informal con los ministros de Agricultura del bloque europeo en la que se abordaron diversas inquietudes del sector.

Hansen señaló, sin embargo, que muchos ministros también destacaron las “oportunidades” que ofrece el acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, considerándolo especialmente relevante en el actual contexto geopolítico.

“Desde el punto de vista económico, (el tratado) tiene sentido, pero también desde el punto de vista geopolítico”, afirmó.

Maria Panayiotou, la ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre, quien preside el Consejo de la UE este semestre, confirmó que los embajadores de los países miembros analizarán el tratado con el Mercosur el viernes. “Es un acuerdo comercial importante, pero para nosotros también es fundamental que se escuchen con atención las preocupaciones de los agricultores”, puntualizó.

El ex presidente pro tempore del Mercosur, Luiz Inacio Lula da Silva, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

Durante la reunión, los ministros de Agricultura subrayaron la importancia de contar con salvaguardias para proteger a los productores europeos ante el acuerdo con el Mercosur. “Queremos asegurarnos de que existan las salvaguardias que necesitamos para nuestros agricultores”, afirmaron, insistiendo en la necesidad de una red de seguridad y a la espera de los resultados de las discusiones previstas para este viernes.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, por su parte, enfatizó que los socios internacionales valoran la credibilidad de la UE en el contexto global actual. “Debemos salvaguardar esta valiosa moneda manteniéndonos como un socio comercial fiable y de confianza”, señaló, y aseguró que el objetivo común es lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes que no perjudique a las empresas europeas.

Sefcovic destacó que la Comisión Europea fue “más allá que nunca” en la incorporación de herramientas específicas y sin precedentes para responder a las preocupaciones agrícolas dentro del acuerdo con el Mercosur. Respecto a la posibilidad de que los Estados miembros voten el viernes para firmar el pacto el lunes, pidió esperar la decisión y recordó que se requiere una mayoría cualificada para la aprobación.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, habla con los periodistas (REUTERS/Hasnoor Hussain)

En la última oportunidad, la votación no prosperó debido a las reservas de Francia y a la solicitud de Italia de más tiempo para analizar las preocupaciones del sector agrícola. “No voy a especular sobre fechas concretas”, concluyó Sefcovic.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, evitó confirmar que el 12 de enero sea la fecha prevista para aprobar el tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, destacó que la Unión Europea avanza “por buen camino” gracias a las “discusiones” entre los Veintisiete, así como al “trabajo” y los “progresos” alcanzados.

Antes de viajar a América Latina, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deberá obtener el respaldo de los Estados miembros mediante una mayoría cualificada.

En paralelo, Francia decretó este miércoles la suspensión temporal de las importaciones de ciertos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la UE, principalmente originarios de Sudamérica, en respuesta al descontento del sector agrario francés ante el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Protestas contra el pacto intercontinental

Agricultores franceses, principalmente agrupados en el sindicato Coordinación Rural, emprendieron este miércoles una marcha con decenas de tractores hacia París para expresar el jueves en la capital su malestar por el acuerdo comercial.

Un tractor con una pancarta contraria al acuerdo entre la UE y el Mercosur avanza durante una protesta por las calles de Bruselas, Bélgica, el 18 diciembre 2025 (REUTERS/Yves Herman)

Simultáneamente, grupos de agricultores del suroeste —zona que fue epicentro de movilizaciones en diciembre por el sacrificio de rebaños afectados por la dermatosis bovina— desafiaron el frío y los decretos que prohíben protestas en las carreteras, bloqueando las principales rutas en los alrededores de Toulouse.

Junto al temor a la competencia de productos agropecuarios latinoamericanos y la gestión sanitaria de la dermatosis bovina, los manifestantes reclaman por el elevado precio de los fertilizantes.

La inminencia de la firma del acuerdo con el Mercosur, prevista para el día 12, es uno de los principales motivos de la movilización. El presidente de Coordinación Rural, Bertrand Venteau, declaró en radio France Inter que los agricultores están decididos a llegar a París para manifestar sus “quejas” de forma “pacífica” en “lugares simbólicos”, incluso considerando llegar “colándose por el Sena” ante la presencia de controles policiales en las carreteras.

(Con información de AFP y EFE)