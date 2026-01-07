El ejército sirio bombardeó barrios kurdos en Aleppo tras vencer el plazo para la evacuación de civiles

El ejército sirio bombardeó barrios kurdos en Alepo tras vencer el plazo para la evacuación de civiles

El ejército sirio inició bombardeos sobre los barrios de mayoría kurda en Aleppo este miércoles, una vez vencido el plazo dado para que los civiles abandonaran la zona, según informó un corresponsal de AFP.

Las autoridades militares habían declarado los distritos controlados por los kurdos en la ciudad como "zonas militares cerradas" a partir de las 15:00 (1200 GMT) y habilitaron "dos corredores humanitarios seguros" por los que miles de civiles salieron antes de que finalizara el plazo, de acuerdo con corresponsales de AFP. El anuncio se produjo después de intensos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de mayoría kurda, en los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh, según informaron AFP y EFE.

Las autoridades militares sirias precisaron que la medida entraría en vigor a partir de las 12:00 GMT del miércoles, estableciendo dos rutas para la salida de los habitantes antes de ese plazo. Corresponsales de AFP presenciaron el éxodo de numerosas familias, incluidas personas menores de edad, que salían con pertenencias y muestras de angustia.

Miles de civiles abandonaron los distritos kurdos de Alepo a través de corredores humanitarios habilitados por autoridades sirias (REUTERS/Karam al-Masri)

Los choques comenzaron el martes y se consideran los más intensos hasta la fecha entre ambas partes, con un saldo de al menos nueve muertos, según datos recogidos por AFP. EFE citó fuentes oficiales que reportaron la muerte de al menos tres civiles y un militar sirio, además de decenas de heridos. El Gobierno provincial de Aleppo afirmó que las FDS atacaron la zona cercana al cruce de Shihan, provocando la muerte de un miembro del Ministerio de Defensa y lesiones a otros tres.

De acuerdo con la agencia oficial siria SANA, tres civiles, incluidas dos mujeres, perdieron la vida en un bombardeo que atribuyó a las FDS contra edificios residenciales en el barrio de Al Midan. Por su parte, las FDS denunciaron en sus canales oficiales que un proyectil disparado por facciones afiliadas al Gobierno sirio hacia Sheikh Maqsud cayó finalmente en Al Midan, acción que calificaron de “ataque directo contra zonas residenciales” y “grave amenaza para la vida de los civiles”.

El Ministerio de Defensa sirio, citado por SANA, sostuvo que las FDS atacaron “varios barrios de la ciudad de Aleppo adyacentes a las zonas que controlan”, con un saldo de cinco muertos, además de informar de un militar fallecido en un ataque contra una posición del ejército. La funcionaria kurda Elham Ahmed acusó a las autoridades sirias de librar “una guerra genocida” contra la población kurda y apeló a resolver el conflicto “mediante el diálogo”, según declaraciones recogidas por AFP.

El Gobierno provincial de Alepo responsabilizó a las FDS de ataques en el cruce de Shihan y en barrios residenciales de la ciudad (REUTERS/Orhan Qereman)

Los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh han sido escenario de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas sirias y kurdosirias; el último episodio previo a estos hechos ocurrió a finales de diciembre, con un saldo de cuatro muertos, según EFE. Las FDS, apoyadas por Estados Unidos, han mantenido el control de extensas zonas del noreste de Siria, ricas en petróleo y trigo, y fueron clave en la derrota del grupo Estado Islámico en 2019.

Tras el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024, las relaciones entre los kurdos y el poder central han sido tensas. El 10 de marzo se firmó un acuerdo para integrar a las FDS en el Estado sirio antes de finales de 2025, pero el proceso se encuentra estancado. Dos días antes de los recientes enfrentamientos, el jefe de las FDS, Mazlum Abdi, se reunió en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de negociaciones de integración, pero el encuentro finalizó sin avances, según información de EFE.

El Gobierno provincial de Aleppo instó a los vecinos a mantenerse alejados de las líneas del frente y a evitar concentraciones en zonas próximas a Ashrafieh y Sheikh Maqsud hasta que la situación se estabilice.