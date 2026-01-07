Mundo

El ejército sirio bombardeó barrios kurdos en Aleppo tras vencer el plazo para la evacuación de civiles

Los bombardeos comenzaron después de que miles de familias evacuaran por dos corredores humanitarios habilitados por las autoridades. Los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las FDS dejaron al menos nueve muertos, en medio del estancamiento de negociaciones para integrar a las fuerzas kurdas al Estado sirio antes de finales de 2025

Guardar
El ejército sirio bombardeó barrios
El ejército sirio bombardeó barrios kurdos en Alepo tras vencer el plazo para la evacuación de civiles

El ejército sirio inició bombardeos sobre los barrios de mayoría kurda en Aleppo este miércoles, una vez vencido el plazo dado para que los civiles abandonaran la zona, según informó un corresponsal de AFP.

Las autoridades militares habían declarado los distritos controlados por los kurdos en la ciudad como "zonas militares cerradas" a partir de las 15:00 (1200 GMT) y habilitaron "dos corredores humanitarios seguros" por los que miles de civiles salieron antes de que finalizara el plazo, de acuerdo con corresponsales de AFP. El anuncio se produjo después de intensos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de mayoría kurda, en los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh, según informaron AFP y EFE.

Las autoridades militares sirias precisaron que la medida entraría en vigor a partir de las 12:00 GMT del miércoles, estableciendo dos rutas para la salida de los habitantes antes de ese plazo. Corresponsales de AFP presenciaron el éxodo de numerosas familias, incluidas personas menores de edad, que salían con pertenencias y muestras de angustia.

Miles de civiles abandonaron los
Miles de civiles abandonaron los distritos kurdos de Alepo a través de corredores humanitarios habilitados por autoridades sirias (REUTERS/Karam al-Masri)

Los choques comenzaron el martes y se consideran los más intensos hasta la fecha entre ambas partes, con un saldo de al menos nueve muertos, según datos recogidos por AFP. EFE citó fuentes oficiales que reportaron la muerte de al menos tres civiles y un militar sirio, además de decenas de heridos. El Gobierno provincial de Aleppo afirmó que las FDS atacaron la zona cercana al cruce de Shihan, provocando la muerte de un miembro del Ministerio de Defensa y lesiones a otros tres.

De acuerdo con la agencia oficial siria SANA, tres civiles, incluidas dos mujeres, perdieron la vida en un bombardeo que atribuyó a las FDS contra edificios residenciales en el barrio de Al Midan. Por su parte, las FDS denunciaron en sus canales oficiales que un proyectil disparado por facciones afiliadas al Gobierno sirio hacia Sheikh Maqsud cayó finalmente en Al Midan, acción que calificaron de “ataque directo contra zonas residenciales” y “grave amenaza para la vida de los civiles”.

El Ministerio de Defensa sirio, citado por SANA, sostuvo que las FDS atacaron “varios barrios de la ciudad de Aleppo adyacentes a las zonas que controlan”, con un saldo de cinco muertos, además de informar de un militar fallecido en un ataque contra una posición del ejército. La funcionaria kurda Elham Ahmed acusó a las autoridades sirias de librar “una guerra genocida” contra la población kurda y apeló a resolver el conflicto “mediante el diálogo”, según declaraciones recogidas por AFP.

El Gobierno provincial de Alepo
El Gobierno provincial de Alepo responsabilizó a las FDS de ataques en el cruce de Shihan y en barrios residenciales de la ciudad (REUTERS/Orhan Qereman)

Los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh han sido escenario de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas sirias y kurdosirias; el último episodio previo a estos hechos ocurrió a finales de diciembre, con un saldo de cuatro muertos, según EFE. Las FDS, apoyadas por Estados Unidos, han mantenido el control de extensas zonas del noreste de Siria, ricas en petróleo y trigo, y fueron clave en la derrota del grupo Estado Islámico en 2019.

Tras el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024, las relaciones entre los kurdos y el poder central han sido tensas. El 10 de marzo se firmó un acuerdo para integrar a las FDS en el Estado sirio antes de finales de 2025, pero el proceso se encuentra estancado. Dos días antes de los recientes enfrentamientos, el jefe de las FDS, Mazlum Abdi, se reunió en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de negociaciones de integración, pero el encuentro finalizó sin avances, según información de EFE.

El Gobierno provincial de Aleppo instó a los vecinos a mantenerse alejados de las líneas del frente y a evitar concentraciones en zonas próximas a Ashrafieh y Sheikh Maqsud hasta que la situación se estabilice.

Temas Relacionados

Conflicto sirioFuerzas Democráticas SiriasEjército sirioBashar al AsadAFPAlepoDamascoKurdosEstado IslámicoEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un temporal de nieve paralizó aeropuertos y trenes en Francia y Países Bajos

Imágenes inéditas, récords de temperaturas y testigos sorprendidos marcaron una jornada donde el frío alteró la vida cotidiana en grandes capitales europeas

Un temporal de nieve paralizó

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez

El viudo de la actriz, Bernard d’Ormale, reveló que BB “resistió muy bien” dos operaciones para tratar la enfermedad que le quitó la vida a los 91 años. El funeral se celebra este miércoles en una ceremonia íntima en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, seguido de su inhumación en el cementerio marino frente al Mediterráneo

Brigitte Bardot murió de cáncer

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

Masud Pezeshkian pidió distinguir entre protestantes y “alborotadores” armados que atacan comisarías. Por otro lado, el comandante del Ejército advirtió que Teherán no tolerará “la escalada de retórica hostil” de Washington y Jerusalén

El presidente de Irán ordenó

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

“Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización”, detalló el comunicado de las Fuerzas de Israel tras el accionar en Jirbet Salem

El Ejército israelí abatió a

Marco Rubio informó al Congreso de EEUU que Trump quiere comprar Groenlandia

El secretario de Estado hizo la revelación en una reunión con legisladores el lunes, el mismo día en que el presidente pidió a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio danés. La Casa Blanca no descartó el uso de la fuerza militar como opción

Marco Rubio informó al Congreso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero

Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo

Desde el 5 de enero inició la matrícula presencial: Minedu aclara en qué colegios aplica

RTVE celebra su 70º aniversario con imagen renovada: sus nuevas moscas y elementos visuales

Camilo Romero se despachó contra Donald Trump: “No solo hay riesgo en Venezuela o en Colombia, el riesgo es para la humanidad”

INFOBAE AMÉRICA
Néstor Rego (BNG) cree que

Néstor Rego (BNG) cree que el ataque a Venezuela "genera una nueva situación internacional" con reglas "eliminadas"

Acer anuncia ordenadores Swift, Aspire y Nitro y la estación de trabajo Veriton RA100 con procesadores AMD Ryzen AI

AMP2. Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

VÍDEO: La inflación de la eurozona se moderó en diciembre y despidió 2025 en el 2%, en línea con la meta del BCE

ENTRETENIMIENTO

La impactante teoría de Sadie

La impactante teoría de Sadie Sink: ¿está realmente muerta Eleven en “Stranger Things”?

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

“Actuar es un deporte de equipo, no me interesa estar solo en el escenario”, confiesa Jason Mantzoukas