Trump aseguró que el régimen cubano enfrenta su mayor crisis tras el derrocamiento de Maduro: “Está listo para caer”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la dictadura cubana “está lista para caer” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando que la isla enfrenta serias dificultades económicas por la pérdida del apoyo petrolero venezolano. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó: “Cuba parece que está lista para caer. No sé cómo ellos, si van a resistir”, añadiendo que “toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”. El mandatario insistió en que “literalmente Cuba está lista para caer”, y consideró que la situación haría felices a “muchos cubanoamericanos excelentes”.

Consultado sobre una posible intervención estadounidense, Trump sostuvo: “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo. Está cayendo para la cuenta. ¿Alguna vez has visto una pelea? Caen para la cuenta. Y Cuba parece que está cayendo”. El presidente enfatizó que la presión económica desde la caída de Maduro podría precipitar cambios políticos en la isla.

La dictadura cubana ha sido siempre el principal socio del régimen chavista en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la misma conversación, Trump confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro en Caracas. El mandatario indicó que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”, refiriéndose a los integrantes cubanos del equipo de seguridad de Maduro. El régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, informó posteriormente que 32 de sus ciudadanos fallecieron en el ataque, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, quienes cumplían misiones en Venezuela “a solicitud de órganos homólogos” de ese país.

Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores y enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo ante la justicia estadounidense en Nueva York

La información oficial, difundida por medios estatales cubanos, precisó que los militares “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. El gobierno de Cuba decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes, y anunció homenajes a los fallecidos. Díaz-Canel publicó en la red social X: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial”.

De acuerdo con los detalles difundidos por Estados Unidos, Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en territorio venezolano. El ex mandatario enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo, y debe comparecer este lunes ante un juez en Nueva York. El caso está bajo supervisión del juez de distrito estadounidense Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Maduro participó durante años en una red de “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, utilizando el Estado venezolano como plataforma para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.