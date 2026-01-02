Mundo

La Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia se prepara para una mayor militarización de niños y adolescentes

La reciente advertencia señala un aumento de las iniciativas estatales que acercan a los menores de edad a la preparación militar, con la inclusión de programas y actividades vinculadas al ejército bajo pretextos de salud y desarrollo físico

Un joven ruso arma un
Un joven ruso arma un dron (Créditos: Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania)

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania advirtió que Rusia intensifica la militarización de la infancia y la juventud, y dejará de “disimular el entrenamiento militar bajo iniciativas sociales o educativas”.

Un ejemplo reciente identificado por la cartera estatal es la intención de incluir el manejo de drones en los estándares del complejo panruso del PRT, un programa que formalmente se presenta como sistema de educación física.

Simultáneamente, el Kremlin anunció la creación de un nuevo sistema de indicadores para la “promoción de la salud y el desarrollo físico infantil”, donde la preparación para el servicio militar se vuelve prioritaria. Así, los criterios de desarrollo físico se vinculan directamente con la futura aptitud para el ejército, diluyendo la frontera entre la mejora de la salud y la movilización militar.

Las autoridades rusas también planean ampliar la regulación estatal del entrenamiento deportivo militar para menores, equiparándolo a las actividades educativas. Esto significa formalizar y legitimar la formación militar entre niños, con la participación activa de instituciones estatales.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de militarización de la sociedad rusa, involucrando sistemáticamente a niños en entrenamiento bélico. Bajo la apariencia de “educación física”, Moscú desarrolla una infraestructura para la formación temprana de habilidades relevantes para el combate.

Los reclutas rusos llamados al
Los reclutas rusos llamados al servicio militar se visten antes de una ceremonia que marca su partida (REUTERS/Anton Vaganov)

A nivel regional, esta tendencia se exhibe de manera abierta, incluso en celebraciones de Año Nuevo, donde se traslada a niños en vehículos militares, se les permite disparar armas y “Papá Noel” llega en tanques. Los símbolos de la guerra se integran así en el entorno infantil, normalizando la violencia y el ejército como parte cotidiana desde una edad temprana.

El avance de la guerra en Ucrania provocó profundos cambios en el sistema educativo ruso, donde tanto niños de primaria como adolescentes reciben instrucción en tácticas militares y valores patrióticos desde edades cada vez más tempranas.

En la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, alumnos de primer grado, de entre seis y ocho años, fueron inspeccionados por un veterano del frente ucraniano, quien revisó sus uniformes militares y les ordenó: “¡Revisen su vestimenta! Las hebillas deben mirar al frente, no a la izquierda ni a la derecha”, según reportó The Wall Street Journal. Tras ajustar sus uniformes, los niños regresaron a clase de lengua rusa, en una escena que refleja la integración de la disciplina militar en la vida escolar.

Los reclutas rusos llamados al
Los reclutas rusos llamados al servicio militar se alinean detrás de un monumento durante una ceremonia que marca su partida (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Este tipo de ejercicios, difundidos por la televisión rusa estatal, se extendieron en todo el país como parte de una estrategia del Kremlin para preparar a las nuevas generaciones ante posibles conflictos futuros.

Desde la anexión de Crimea en 2014 y especialmente después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, el currículo escolar ruso incorporó entrenamiento militar y narrativa bélica de manera sistemática. El presupuesto destinado a estos programas también aumentó considerablemente, con foco en los grados más bajos.

A partir de octavo grado, la instrucción en el manejo de armas —antes extracurricular— se ha vuelto obligatoria. Los adolescentes reciben formación en disciplina militar, historia bélica y aprenden a ensamblar fusiles Kaláshnikov y operar drones.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con miembros del servicio e inspecciona el equipo a su llegada para observar los ejercicios militares conjuntos Rusia-Bielorrusia, llamados Zapad-2025 (REUTERS, archivo)

El Ministerio de Defensa integró a la Juventud Armada, una organización que, según datos oficiales, reúne a 1,85 millones de miembros de entre ocho y dieciocho años en el sistema escolar. Además, Moscú planea distribuir nuevos libros de historia para los grados iniciales, en los que Occidente aparece como enemigo de Rusia y Ucrania es presentada como un estado títere.

Viernes 2 de enero de 2026 (02:00 GMT)

