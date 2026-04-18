Lizeth Karina, “la influencer de la Suprema Corte” vuelve al Poder Judicial tras escándalo por videos en horario de trabajo

Su nueva función implica coordinar formación y procesos para personal judicial, tras ser señalada por mezclar vida laboral y actividad como influencer mientras era funcionaria de alto nivel

¿De funcionaria a influencer? Este es el caso de Lizeth Karina Villeda García, quien tras un escándalo viral en redes sociales regresa al Poder Judicial Federal. Su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se produjo cuando se difundieron videos que grabó en su oficina, mezclando funciones públicas con su faceta de creadora de contenido motivacional.

La polémica no tardó en crecer, especialmente después de que la periodista Peniley Ramírez documentara que Villeda utilizaba instalaciones oficiales y horario laboral para grabar mensajes de “coaching en liderazgo consciente”.

El material fue retirado de sus cuentas personales tras la publicación del reportaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes, mientras la funcionaria optó por presentar su renuncia para no dañar la imagen institucional.

El material fue retirado de sus cuentas personales tras la publicación del reportaje.

De jueza a figura pública

Lizeth Karina Villeda García ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial: fue jueza de Distrito en Chiapas, trabajó en la Procuraduría General de la República y estuvo en órganos jurisdiccionales federales.

Sin embargo, la conversación en redes sociales y los señalamientos periodísticos pusieron en duda su experiencia en áreas de archivos e investigación jurídica, fundamentales para el puesto que ocupó en la Corte.

El caso también expuso dudas sobre títulos académicos. Villeda presumía un doctorado obtenido en un solo año, aunque no existe registro oficial de la cédula profesional correspondiente y solo hay constancia de una licenciatura y una maestría.

Durante su tiempo en la Suprema Corte, Villeda no incluyó la actividad de coach en su currículum oficial ni mostró experiencia previa en gestión documental o análisis histórico-jurídico.

Un nuevo comienzo en la Comisión de Carrera Judicial

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes, mientras la funcionaria optó por presentar su renuncia para no dañar la imagen institucional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar la Suprema Corte, Villeda García fue nombrada titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del Poder Judicial Federal. Su nueva función implica coordinar procesos administrativos y de formación para jueces y personal judicial.

El regreso de Villeda no ha pasado desapercibido. El debate sigue abierto sobre el papel de los funcionarios públicos en redes sociales y la influencia de la imagen digital en la carrera profesional.

Influencers y redes sociales en el Poder Judicial

Durante la presidencia de Arturo Zaldívar, la Suprema Corte contrató al tiktoker Cristian Magazo como asesor en manejo de redes, con un salario mensual de 93 mil 522 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Lizeth Karina Villeda García no es el único que expone la relación entre redes sociales y el Poder Judicial.

Durante la presidencia de Arturo Zaldívar, la Suprema Corte contrató al tiktoker Cristian Magazo como asesor en manejo de redes, con un salario mensual de 93 mil 522 pesos. Su labor consistía en crear contenido y promover los mensajes institucionales en plataformas como TikTok, Twitter, Instagram y Facebook.

Este tipo de contrataciones y la exposición pública de funcionarios reflejan una estrategia para acercar al Poder Judicial a una audiencia más joven y digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de contrataciones y la exposición pública de funcionarios reflejan una estrategia para acercar al Poder Judicial a una audiencia más joven y digital, pero también generan cuestionamientos sobre los límites entre la promoción personal y el servicio público.

La historia de Lizeth Karina Villeda García muestra cómo el cruce entre vida institucional e internet puede transformar la trayectoria de cualquier funcionario y cómo las redes sociales convierten situaciones internas en debates nacionales.